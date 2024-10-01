眼压贴片不能减轻疼痛或缩短愈合时间，而且可能会增加感染风险。通常不使用压力贴片，尤其是对于由隐形眼镜或可能被土壤或植被污染的物体造成的擦伤（1、2）。

虽然没有研究表明眼科抗生素软膏（例如杆菌肽/多粘菌素B或红霉素）与感染率降低有关，但它们可用于大多数擦伤，直到上皮缺损愈合。因佩戴隐形眼镜而引起角膜擦伤患者需使用能覆盖抗铜绿假单胞菌的抗生素（如0.3％的环丙沙星软膏）。

眼用皮质类固醇是禁忌的，因为它们倾向于促进真菌的生长和单纯疱疹病毒的再激活。持续使用局部麻醉剂也是禁忌的，因为它们可能会潜在地损害愈合，并可能掩盖与未愈合或恶化的擦伤相关的疼痛。研究尚未证明，对于接受短期局部麻醉剂的患者与接受安慰剂的患者相比，疼痛缓解方面存在差异（3）。疼痛者可口服镇痛药止痛。 对于症状已缓解的面积较大的擦伤（如面积>10mm2）症状，也可使用短效的睫状肌麻痹剂（如1滴1％的环喷托酯或5％的后马托品）扩张瞳孔。局部非甾体抗炎药（NSAIDs）（例如，双氯芬酸）未获批准用于治疗角膜擦伤，并且似乎并不比口服止痛药更有效（4）。

角膜上皮再生迅速；即使是较大的擦伤，一般也会在1到3天内愈合。在伤口愈合之前，不应佩戴隐形眼镜。建议在受伤后1或2天由眼科医生进行随访检查，特别是如果异物被移除或擦伤是由有机物质引起的。