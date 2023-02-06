外眦切开术是眼眶腔室综合征的紧急治疗方法，即手术暴露外侧眦肌腱。眦切开术是眦切开术加肌腱下支（小腿）的切开。
外眦切开术适应症
外眦切开术的禁忌症
绝对禁忌证
怀疑眼球破裂（例如，不规则瞳孔，前房积血，虹膜组织突出，角膜浅，房水渗漏）
侧切开术的并发症
并发症包括
眼睛或眼睑的机械损伤（例如，外侧直肌，泪腺或泪腺动脉的损伤）
出血
感染
手术的紧急性，再加上解剖上的创伤性变形以及非眼科医生可能不熟悉该手术，可能会增加医源性眼球损伤的风险。
侧角切开术设备
无菌纱布，手套和手术洞巾
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）
局部眼用麻醉剂（例如0.5％的普罗卡因或丁卡因滴眼液）
局部麻醉剂（如1％或2%利多卡因加肾上腺素）、小注射针和小注射器(约3毫升)
眼用抗生素软膏（例如0.5％红霉素，杆菌肽）
有时候，用生理盐水或清水冲洗
持针器或止血器，带齿的镊子，虹膜剪
侧眦切开术的其它考虑
眶间室综合征(OCS)的诊断速度以及进行眦切开术或眦裂术的执行速度对缩短视网膜缺血的时间很重要。应要求眼科会诊，但不应延误处置程序。因为OCS的诊断完全是临床的，所以不应延迟影像学检查。
无菌操作技术是必要的。
这个过程很痛苦。清醒的，意识欠清的或不合作的患者可能需要局部神经阻滞，镇静或约束，以防止可能导致手术过程中眼球受损的运动。儿童可能需要在手术室进行全身麻醉。
相关解剖学
内侧和外侧眦韧带将眼球包含在眼眶和眼睑内。
外眦肌腱有两个分支：上支和下支。切断一支或两支，都可以放松眼睑，使眼球向眼眶外扩张，从而减轻对眼睛的压力。
侧角切开术的定位
将患者仰卧在担架上，固定患者的头部和眼睑。
侧眦切开术的分步描述
所有预备步骤应尽快完成，包括对 视觉敏锐度的粗略评估, 对眼球的检查，有时简单地清洗和冲洗眼角外侧区域。
将所有的设备放在床头附近的托盘上，以使一切都触手可及，而无需寻求帮助。
用诸如聚维酮碘或洗必泰等备皮； 不要让防腐抗菌剂进入眼睛。铺上无菌洞巾。
将1或2 mL含肾上腺素的局麻药注入眦切口外侧。
使用持针器或止血钳压迫外眼角到眼眶边缘的组织，持续约20秒钟至2分钟。压迫该组织有助于最大程度地减少出血，并在出现广泛的创伤性水肿时更易于查看哪里需要切开。
用虹膜剪从外侧眦切到眼眶边缘，约1至2厘米（眦切开术）。
切断眦外侧韧带（眦切开术），有时也切断两下脚。大多数专家建议从下脚开始。 提起下眼睑的外侧部分。 剪刀指向眼球外，确认并切断下脚。用剪刀“拨弄”可以帮助识别下脚。如果肌腱仍完好无损，您会感觉到像拨弦一样的颤动。
接下来，一些专家建议例行切断上小腿。其他人建议重新评估眼眶间隔综合征（OCS，例如通过测量眼压）的缓解情况，并仅在 OCS 持续存在时才切除上小腿。
要切割上小腿，请提起并显露上眼睑外侧的下方。用剪刀轻轻弹拨上支，检查是否已切断上支肌腱。
如果肌腱仍然完整，则将其切断。切断肌腱会使眼睑松弛，进一步减轻眼睛的压力。
侧切开术后护理
由于患者无法眨眼以润滑角膜，因此请在眼睛上涂抗生素软膏并用无菌敷料覆盖。
外眦切开术时不缝合外侧眦切开术的切口，通常愈合后没有明显的疤痕。
重伤的患者均应住院治疗。
对于进行性视力丧失的住院患者，应考虑使用甲基泼尼松（即每6小时注射250 mg IM/IV），持续3天。
如果眼内压持续升高，应考虑局部治疗（例如，0.5％替莫洛尔，0.2％溴莫尼定或2％多佐胺眼药水）或全身治疗（例如乙酰唑胺速释500 mg口服或甘露醇1-2 mg/kg静脉滴注 45分钟以上）。
病人应避免过度紧张，并在眦切开术后几天内使用冰袋。
外眦切开术的警示和常见错误
如果怀疑眼球破裂，请避免检查眼压或触诊眼球。
侧角切开术的技巧和窍门
切割下小腿时，应朝向后外侧方向，以免损伤位于上外侧的上提肌，泪腺和泪动脉。