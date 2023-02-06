将所有的设备放在床头附近的托盘上，以使一切都触手可及，而无需寻求帮助。

用诸如聚维酮碘或洗必泰等备皮； 不要让防腐抗菌剂进入眼睛。铺上无菌洞巾。

将1或2 mL含肾上腺素的局麻药注入眦切口外侧。

使用持针器或止血钳压迫外眼角到眼眶边缘的组织，持续约20秒钟至2分钟。压迫该组织有助于最大程度地减少出血，并在出现广泛的创伤性水肿时更易于查看哪里需要切开。

用虹膜剪从外侧眦切到眼眶边缘，约1至2厘米（眦切开术）。

切断眦外侧韧带（眦切开术），有时也切断两下脚。大多数专家建议从下脚开始。 提起下眼睑的外侧部分。 剪刀指向眼球外，确认并切断下脚。用剪刀“拨弄”可以帮助识别下脚。如果肌腱仍完好无损，您会感觉到像拨弦一样的颤动。

接下来，一些专家建议例行切断上小腿。其他人建议重新评估眼眶间隔综合征（OCS，例如通过测量眼压）的缓解情况，并仅在 OCS 持续存在时才切除上小腿。

要切割上小腿，请提起并显露上眼睑外侧的下方。用剪刀轻轻弹拨上支，检查是否已切断上支肌腱。