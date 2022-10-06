毒性和营养性视神经病变

毒性和营养性视神经病变导致视力下降，这被认为是视神经眶部（乳头状黄斑束）破坏性反应的结果。它是由多种毒性或者营养性因素以及其他未知因素造成的。症状为无痛性视力下降。病史询问和视野检查能够明确诊断。治疗为避免接触可能的毒性物质和/或改善营养。
病因
毒性或营养性视神经病变通常是双侧对称的。 营养不良和维生素缺乏（如维生素B1或B12或叶酸）可能是原因，尤其是接受过减肥手术的患者（1) 和酒精使用障碍的患者。 真正的烟草引起的视神经病变很少见。 营养视神经病变可能合并有其它营养性疾病，如Strachan综合征（多发性神经病和口-生殖器-皮炎）。
铅、甲醇、氯霉素、地高辛、乙胺丁醇以及其它化学药品都可能损害视神经。蛋白质和抗氧化剂缺乏可能是危险因素。
参考文献
1.Jefferis JM, Hickman SJ: Treatment and outcomes in nutritional optic neuropathy.Curr Treat Options Neurol 21(1):5, 2019.doi: 10.1007/s11940-019-0542-9
症状和体征
毒性或营养视神经病变患者典型地在数日至数周内出现视物模糊、发暗。早期的中心或者旁中心小暗点随病程逐渐扩大，典型的损害常累及注视点和生理盲点（中心盲点性暗点）而进行性影响视力。色觉的丧失可能与视力的丧失不成比例。摄入甲醇可能会导致完全失明，但其他营养原因通常会导致严重的中心视力丧失，但通常不会完全丧失视力。视网膜异常不常发生，晚期可能出现视盘颞侧苍白。
诊断
主要依据临床评价
在视野测试中，有营养不良、减肥手术或有毒或化学物质暴露史，并伴有典型的双侧盲肠中心暗点（由视盘和乳头状黄斑纤维受累引起）证明了治疗是合理的。实验室检查包括铅、甲醇、怀疑的营养不良以及其它可疑毒物检测。
预后
如果很快针对病因治疗或者祛除病因，患者视力可以改善。一旦视神经已经萎缩，通常视力是不能恢复的。
治疗
治疗视神经病变的病因
低视力助视器
患者视神经病变的病因治疗。暴露的毒性物质应立即祛除。应该避免酒精和其它潜在致病的化学物或药物。铅中毒的患者应进行螯合治疗。甲醇中毒采用透析、甲吡唑、乙醇或者联合治疗。如果营养不良是可能的病因，则在视力发生严重损害前给予口服或者注射维生素B类和/或叶酸治疗可能有所逆转病情。
低视力助视治疗（如放大镜、大字体设备、语音手表）可能有助。
抗氧化剂的作用目前尚不完全明确。理论上认为抗氧化剂有效，但是还缺乏有效的证据。哪些高危人群应该接受抗氧化剂辅助治疗亦无定论。
关键点
毒性或营养性视神经病变是由药物或毒素或营养缺乏引起的视力下降，尤其是在酒精使用障碍患者或接受过减肥手术的患者中。
视力丧失通常是渐进的和部分的，涉及中心视力。
诊断主要依据临床（如双侧的暗点、可能的病史）。
对因治疗（如停止暴露于药物或毒素，改善营养）。