毒性和营养性视神经病变

治疗视神经病变的病因

低视力助视器

患者视神经病变的病因治疗。暴露的毒性物质应立即祛除。应该避免酒精和其它潜在致病的化学物或药物。铅中毒的患者应进行螯合治疗。甲醇中毒采用透析、甲吡唑、乙醇或者联合治疗。如果营养不良是可能的病因，则在视力发生严重损害前给予口服或者注射维生素B类和/或叶酸治疗可能有所逆转病情。

低视力助视治疗（如放大镜、大字体设备、语音手表）可能有助。

抗氧化剂的作用目前尚不完全明确。理论上认为抗氧化剂有效，但是还缺乏有效的证据。哪些高危人群应该接受抗氧化剂辅助治疗亦无定论。