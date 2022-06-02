1960年前含铅油漆使用较普遍，到1970年使用率已经明显下降，直到1978年已基本不再使用。因此，在一大部分老房子里，铅油漆仍存在一定隐患。铅中毒通常是从含铅油漆碎片里直接摄取（从破裂，脱漆）引起的。房子重新装修时，表面油漆制备过程中，患者可能会暴露于大量的颗粒状气雾铅的环境内。

一些陶瓷釉料中含有铅；用这些釉料（通用在美国以外）制成的陶瓷器皿可以滤出铅（如瓶子，杯子，盘子），特别是当与酸性物质（如水果，可乐饮料，西红柿，葡萄酒，苹果酒）接触时。 铅污染的烈性威士忌和民间配方是可能的污染源，有时胃液和组织中的外来异物是铅中毒的来源（如子弹、窗帘或钓鱼沉子）。留在靠近滑膜液或脑脊液附加软组织中的子弹可升高血液铅水平，但这个过程需要很长时间。

电池制造和回收，烫金，黄铜制造，玻璃制造，管道切割，焊接，焊接，冶炼，或陶器或颜料在工作期间，可能会发生职业暴露。某些民族化妆品和进口草药产品和药材含有铅，并在移民社区引起铅中毒的集群爆发。为寻求刺激吸入含铅汽油（在美国以外）的气味可导致铅中毒。