正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼球的屈光系统不能把入射光聚焦成清晰的图像在视网膜上，引起视力模糊（见图屈光不正）。

屈光不正

在近视（近视）中，聚焦点位于视网膜前方，可以是角膜曲率过陡和（或）眼轴过长两种原因造成的。视远模糊，但是视近清晰。近视通过凹透镜（负镜）矫正。儿童期的近视眼屈光常常持续增加，直到生长发育停止后。

在远视（远视）中，聚焦点位于视网膜后方，可以是角膜过于扁平和（或）眼轴过短两种原因造成的。成年人视近、视远都模糊。轻度远视的儿童或者年轻人通过调节仍可以视物清晰。远视通过凸透镜（正镜）矫正。

散光的角膜或者晶状体呈非球面（不同的）曲率，不同径线（如垂直、斜向，水平）的入射光聚焦于不同部位。散光通过柱镜（圆柱体的一个节段）矫正。柱镜在某个轴向没有屈光力，而在另一轴向或凹或凸。

老视是指随着年龄增加，晶状体失去变形能力不能聚焦在近距离的物体上。典型地在40岁早中期开始感觉到老视症状。视近时可用凸透镜（正镜）矫正。可以通过验配视远、视近两副眼镜或者双焦点、多焦点镜来满足视远和视近的要求。

屈光参差是指两眼间的屈光度数明显不同（通常>3DS）。框架眼镜矫正时由于两眼物象大小的差异（两眼物象不等症）可以影响双眼融合，甚至可能抑制一眼的影像。

屈光不正的症状和体征 屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。头痛可能是由于过度代偿性睫状肌张力或长时间斜视和皱眉引起的。屈光不正会导致眼睛疲劳（眼睛不适和疲劳），其中过度凝视（例如，对着电脑屏幕）会导致眼表干燥，引起眼睛刺激、瘙痒、视觉疲劳、异物感和发红。儿童屈光不正的表现为阅读时皱眉眯眼和过度眨眼或者揉眼。

屈光不正的诊断 视力测试

验光

全面的眼科检查 视力测试，需要每1〜2年进行验光（确定屈光不正）。儿童视力筛查能尽早发现屈光不正，以免影响学习。由眼科医生或验光师进行全面的眼科检查，包括验光。