角膜溃疡是一种可能危害视力的角膜感染。接触镜佩戴者出现剧烈眼痛（包括异物感和疼痛）、视力下降、眼红、畏光和流泪时，应怀疑角膜溃疡可能。接触镜的使用增加了角膜溃疡的风险。如果接触镜是戴过夜的，其风险增加约15倍。角膜溃疡可以由细菌，病毒，真菌或阿米巴引起。

诊断依据裂隙灯检查和荧光素染色。存在角膜上皮缺损（荧光素着染）和角膜浸润灶（角膜基质内白细胞的聚集）。有时，角膜浸润灶大而致密，通过手持放大镜或者肉眼观察就可以发现角膜上的白色斑点。需行角膜浸润灶、接触镜和接触镜盒的微生物培养以及涂片检查分析。

应停止使用隐形眼镜。对可能的细菌感染经验性给予抗生素眼药水治疗。 初始治疗为广谱抗生素，使用氟喹诺酮类眼药水，每15～60分钟滴眼1次，24～72小时，然后逐渐延长间隔时间。如果溃疡面积大、深或者位于视轴附近时，应该增加抗生素滴剂治疗，如头孢唑啉、万古霉素或者高浓度妥布霉素。根据培养结果可进一步调整或停止抗生素治疗。未重视的病例可能治疗反应差甚至完全没有效果，可导致视力严重下降。