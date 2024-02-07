角膜接触镜与框架眼镜相比能提供更好的周边视力，可用以矫正以下情况：
软性或硬性接触镜均可用于矫正近视和远视。复曲面的软性接触镜（镜片的前表面具有不同的曲率）或者硬性接触镜可以用于矫正高度散光；许多病例矫正效果满意，但是需要专业人员验配。
隐形眼镜也用于矫正老花眼。一种方法是非主视眼矫正为视近（阅读）用，而主视眼则矫正为看远用，即单眼视力。硬性和软性的双焦点、多焦点接触镜也有效果，但因精确验配非常重要，因此验配过程费时。
无论是硬性还是软性接触镜，都比不上框架眼镜能够避免眼部钝挫伤或尖锐伤的保护作用。
隐形眼镜的护理和并发症
必须严格遵守有关接触镜卫生和操作方面的要求。接触镜卫生不良可能导致角膜的感染或者持续炎症。
接触镜偶可引起无痛性表浅角膜病变。
出现下述情况时接触镜可引起疼痛：
角膜上皮擦伤（见角膜擦伤和异物） 。
接触镜适配不良（如过紧、过松或者偏中心）。
湿润度不足致使接触镜无法在角膜表面浮动。
不良环境下佩戴接触镜（如，氧气不足，多烟、刮风）。
镜片戴、取不当。
在接触镜和角膜之间有小异物（如煤烟灰、灰尘）。
长时间佩戴接触镜（过度佩戴综合征）。
过度疲劳综合征导致发红、畏光和流泪。如果不戴镜片，可能会在一天左右自愈。 有些病例需要进行积极治疗（例如局部应用抗生素滴眼液或眼膏）。用散瞳药滴眼扩瞳可以缓解畏光。散瞳剂通过暂时性麻痹睫状肌和虹膜肌肉发挥作用（伴有炎症的肌肉运动时会引起疼痛）。对于过度疲劳综合症或任何其他在摘除镜片后疼痛无法迅速缓解的情况，在再次佩戴镜片前应咨询眼科医生或验光师。
接触镜相关角膜感染（角膜炎）危险因素包括：
接触镜卫生不良
连夜佩戴或者过长时间佩戴
使用自来水清洁
眼表容易受损的眼睛（如干眼、角膜知觉减退）
感染需要由眼科医生或验光师及时治疗。
角膜溃疡
角膜溃疡是一种可能危害视力的角膜感染。接触镜佩戴者出现剧烈眼痛（包括异物感和疼痛）、视力下降、眼红、畏光和流泪时，应怀疑角膜溃疡可能。接触镜的使用增加了角膜溃疡的风险。如果接触镜是戴过夜的，其风险增加约15倍。角膜溃疡可以由细菌，病毒，真菌或阿米巴引起。
诊断依据裂隙灯检查和荧光素染色。存在角膜上皮缺损（荧光素着染）和角膜浸润灶（角膜基质内白细胞的聚集）。有时，角膜浸润灶大而致密，通过手持放大镜或者肉眼观察就可以发现角膜上的白色斑点。需行角膜浸润灶、接触镜和接触镜盒的微生物培养以及涂片检查分析。
应停止使用隐形眼镜。对可能的细菌感染经验性给予抗生素眼药水治疗。 初始治疗为广谱抗生素，使用氟喹诺酮类眼药水，每15～60分钟滴眼1次，24～72小时，然后逐渐延长间隔时间。如果溃疡面积大、深或者位于视轴附近时，应该增加抗生素滴剂治疗，如头孢唑啉、万古霉素或者高浓度妥布霉素。根据培养结果可进一步调整或停止抗生素治疗。未重视的病例可能治疗反应差甚至完全没有效果，可导致视力严重下降。
硬性角膜接触镜
硬性透镜能够将角膜的天然形状修改成比软镜更好的新的屈光面，因而能提供更加一致的屈光状况，用于具有散光或不规则角膜表面的患者。较老的聚甲基丙烯酸甲酯硬性接触镜已经被由碳氟化合物和甲基丙烯酸甲酯混合物制成的透气性接触镜（简称GPCLs）所替代。GPCLs直径为6.5～10mm，浮在泪液层表面，覆盖部分角膜。
硬性接触镜可以改善近视、远视和散光患者的视力。硬性接触镜也能矫正角膜的不规则性，如圆锥角膜。在大多数情况下，圆锥角膜病人佩戴硬性接触镜比戴框架眼镜视力更好。
GPCLs可根据眼睛来精确设计。佩戴硬性接触镜需有一段适应时期才完全舒适，通常适应期4到7天。在此期间佩戴者逐步增加每天的戴镜时间（小时）。重要的是，佩戴接触镜任何时间不应有疼痛症状。疼痛是接触镜佩戴不合适或角膜刺激的一种体征。佩戴者在摘下刚性隐形眼镜后佩戴眼镜时，可能会出现暂时（<2小时）视力模糊（眼镜模糊）。
巩膜镜
巩膜接触镜由刚性透气材料制成；直径比角膜接触镜大；覆盖角膜表面，镜片的周边部分位于巩膜上。它们可以让一层薄薄的液体浸润角膜表面，使得即使患有严重眼表疾病的患者佩戴这些镜片也会感到舒适。它们是为每位患者定制的，并且通常比传统的小直径 GPCL 更容易适应。巩膜接触镜可以矫正高度不规则散光（例如，晚期 圆锥角膜）。
软性亲水性接触镜
软性接触镜是用聚-2-羟乙基甲基丙烯酸酯和其它软性塑料（例如硅水凝胶）制成，含水量为30%～79％。直径为13～15mm，覆盖整个角膜。软性隐形眼镜通常是每日（抛弃性一次性使用），每2周，或每月一次更换。
软性接触镜可用于矫正近视和远视以改善视力。由于软性隐形眼镜与佩戴眼睛的角膜曲率相模拟，任何超过最小散光限制的较大散光无法矫正，除非用特殊的复曲面透镜，其模制接触前表面的曲率不同。复曲面的镜片下方重量稍重可以帮助维持镜片的位置减少镜片旋转。
软性接触镜也可用于治疗角膜上皮擦伤、复发性角膜上皮糜烂和其它角膜病（称为绷带镜片或者治疗性接触镜）。 戴用绷带镜片时建议预防性应用抗生素眼药水（如氟喹诺酮，每日4次）。长时间戴用接触镜，特别对白内障手术后无晶状体眼，具有实用价值。但是应该常规到眼科医生或验光师处检查。 患者应该每周清洗一次镜片。
由于软性接触镜尺寸较大，不会像硬性接触镜那样容易弹出，也不容易在镜片下积存异物。软件接触镜戴上后即感舒适，因此适应期短。
软性接触镜比 GPCLs引起角膜感染的风险高，特别是在佩戴过夜时。当软性接触镜变干后，镜片会变得脆弱易碎。软性接触镜需要从泪液中获得一定的水分（根据含水量不同而各有差异），以保持它的外形和弹性。因此，有干眼症状的患者通常佩戴低含水量的接触镜会感觉更加舒适。