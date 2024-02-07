角膜屈光性手术是通过改变角膜的曲率来使入射光更准确地聚焦于视网膜上。（见屈光不正的概述。）屈光手术的目的是减少对眼镜或接触镜的依赖。大多数接受屈光手术的人都能达到这个目的；95%以上的人不需要矫正镜片进行远视。

理想的手术对象为眼部健康但是对佩戴框架眼镜或者接触镜不满意的18岁及以上人群。

屈光手术的禁忌症包括

有活动性眼病，包括严重干眼。

自身免疫或结缔组织疾病，其可以影响伤口愈合

使用异维A酸或者胺碘酮。

手术前的屈光状态稳定应该至少1年。潜伏单纯疱疹病毒可能在术后被激活，因此，这类患者应该相应劝告。

屈光手术的不良反应 包括暂时性症状

异物感

眩光

光晕

眼干

偶尔，这些症状持续存在。

潜在的并发症包括

过矫

欠矫

感染

不规则散光

准分子激光手术部位在角膜基质浅层，可能形成上皮下雾状混浊。如果感染、不规则散光或Haze引起角膜中央的永久性改变，则可能降低最佳矫正视力。总体上并发症的发生率低；如果术前检查提示是屈光手术的良好适应对象，视力下降的风险<1%。