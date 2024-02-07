角膜屈光性手术是通过改变角膜的曲率来使入射光更准确地聚焦于视网膜上。（见屈光不正的概述。）屈光手术的目的是减少对眼镜或接触镜的依赖。大多数接受屈光手术的人都能达到这个目的；95%以上的人不需要矫正镜片进行远视。
理想的手术对象为眼部健康但是对佩戴框架眼镜或者接触镜不满意的18岁及以上人群。
屈光手术的禁忌症包括
有活动性眼病，包括严重干眼。
自身免疫或结缔组织疾病，其可以影响伤口愈合
使用异维A酸或者胺碘酮。
手术前的屈光状态稳定应该至少1年。潜伏单纯疱疹病毒可能在术后被激活，因此，这类患者应该相应劝告。
屈光手术的不良反应 包括暂时性症状
异物感
眩光
光晕
眼干
偶尔，这些症状持续存在。
潜在的并发症包括
过矫
欠矫
感染
不规则散光
准分子激光手术部位在角膜基质浅层，可能形成上皮下雾状混浊。如果感染、不规则散光或Haze引起角膜中央的永久性改变，则可能降低最佳矫正视力。总体上并发症的发生率低；如果术前检查提示是屈光手术的良好适应对象，视力下降的风险<1%。
屈光手术的类型
两种 最常见的屈光手术 是
激光原位角膜磨镶术（LASIK）
光学屈光性角膜切削术（PRK）
其他屈光手术包括
小切口透镜取出术（SMILE）
有晶状体眼人工晶状体植入术（IOLs）
角膜植入镶嵌
透明晶状体切除术
角膜基质环植入术（INTACS）
放射状角膜切开术
散光性角膜切开术
激光原位角膜磨镶术（LASIK）
在LASIK手术，用飞秒激光或机械角膜刀创建角膜组织的皮瓣。翻转该皮瓣，用准分子激光在下面的角膜基质床上雕刻（激光消融）。然后瓣复位，无需缝合。因为中央部角膜上皮未受损，视力恢复迅速。大多数人术后第1天就会发现视力显著提高。LASIK可以用于治疗近视、远视及散光。
LASIK优于PRK之处包括没有中央基质愈合反应（中央角膜上皮未祛除，从而降低了愈合过程中发生中央浑浊形成的风险），较短的视觉康复期，和最小的术后疼痛。
缺点包括可能的术中及术后皮瓣相关并发症，如不规则的皮瓣形成，瓣错位，和后期的角膜扩张。当角膜薄到眼压能引起已薄弱的角膜基质不稳定和膨出，就会发生角膜扩张。能导致视力模糊，近视增加，和不规则散光。
光学屈光性角膜切削术（PRK）
微小切口透镜取出术（SMILE）
在SMILE手术中，使用飞秒激光在角膜基质制作一个薄的透镜，然后通过小的（2-4mm）周边角膜激光切口将其取出。SMILE手术可用于治疗近视和近视散光。
SMILE手术的有效性，可预测性和安全性与激光原位角膜磨镶术（LASIK）类似，并具有没有瓣制作相关并发症和风险的优势。与LASIK相比，SMILE的另一个好处是术后角膜去神经支配程度降低、角膜神经再生速度加快。
缺点包括真空稳定环吸力丧失的发生率增加（这可能需要中止手术）以及增强的难度（需要额外的手术来纠正残留的屈光不正）。
有晶状体眼人工晶状体植入术（IOLs）
晶状体眼是一种人工晶状体植入物，用于治疗中高度近视(如6~20屈光度)伴或不伴散光的患者，作为激光矫正视力的替代方案。 对于中度至高度近视患者，有晶体眼晶状体不会改变角膜曲率，因此与激光视力矫正相比，可以获得更优质的视觉质量。此外，不存在角膜扩张的风险，因为这是附加技术并且没有消融角膜基质组织。不同于白内障手术，患者自身的晶状体没有被祛除。有晶状体眼人工晶状体通过眼部切口直接植入到虹膜的前表面或者后表面。该过程属于眼内手术，应在手术室等无菌环境中进行。
总体风险较低，但包括并发白内障、青光眼、感染、炎症和角膜内皮细胞的丢失，其后续发生慢性角膜水肿，并最终出现症状。 通过选择合适的尺寸和使用设计为放置在沟中（就在虹膜后面）的有晶状体人工晶状体，可以避免许多并发症。
角膜镶嵌术
角膜镶嵌术是通过基质囊袋或者制瓣后在角膜基质植入镶嵌物来治疗 老视。 在美国唯一可用的角膜镶嵌物是聚偏二氟乙烯和碳制成，它是一种小孔径镶嵌物，通过增加聚焦深度来改善近视。这些嵌体仅用于老视患者的非zhushi眼中。
角膜嵌体的优点是术眼近视力得到改善，远视力下降1-2行。 此外，如果需要，可以通过手术切除角膜嵌体。
缺点包括角膜雾状混浊或炎症的风险，这需要长期使用局部类固醇，并且可能导致眩光，光晕以及在昏暗的光线下阅读困难。并发症包括植入物偏心，干眼和上皮内生。
透明晶状体摘除术
患有高度近视同时又有老视的患者可以考虑施行透明晶状体摘除术。该技术与白内障手术相同，只是患者的晶状体是透明的而没有白内障。能植入景深加强、三焦距、多焦距或可调节人工晶体，所有这些使得患者无需戴眼镜矫正就能获得宽广距离的聚焦视力。
透明晶状体切除术的主要风险是感染、视网膜肿胀、视网膜脱离和晶状体后囊破裂，这将需要进一步手术。年轻近视患者应非常谨慎地进行透明晶状体切除术，因为与高度近视和白内障的老年患者相比，他们术后视网膜脱离的风险更高。
角膜基质环植入术（INTACS）
角膜基质环植入术（INTACS）是将一对生物相容性的弹性弧形塑料薄环，通过一个小的放射状角膜切口向两侧相对方向插入周边角膜2/3深度的基质内。在角膜基质环植入后，中央角膜曲率变平，近视减少。INTACS适用于轻度近视（<3Ds）和轻微散光（<1Dc）。由于两段角膜基质环位于周边部角膜，因此INTACS保持中央角膜透明的光学区。INTACS可以根据需要更换、或者取出角膜基质环。
风险包括：手术源性散光、矫正不足和矫正过度、感染、眩光、光晕和基质环植入深度不当。目前，INTACS最主要用于治疗角膜扩张的疾病如圆锥角膜，和LASIK术（准分子激光原位角膜磨镶术）后角膜扩张而框架眼镜或接触眼镜不能改善视力或者不佩戴舒服时。70%至80%的最佳矫正视力和接触镜耐受性提高。
放射状和散光性角膜切开术
放射状和散光式角膜切开术采用金刚石或不锈钢刀片或飞秒激光在角膜深部切开来改变角膜的形状。
放射状角膜切开术 已被激光手术视力矫正替换而很少使用，因为它没有激光手术矫正视力的优势，还需要后续的重复治疗，且一天中的视力和屈光有波动，削弱角膜，远期能导致远视漂移。
散光性角膜切开术 仍然常用于白内障手术时。金刚石或不锈钢刀片或飞秒激光在角膜深部切开，因为光学区更大和切开处更靠近角膜缘。