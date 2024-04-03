视网膜中央静脉阻塞和分支静脉阻塞

对黄斑水肿，眼内注射抗血管内皮生长因子（抗VEGF）药物，地塞米松植入物，和/或曲安奈德

对某些视网膜分支静脉阻塞的黄斑水肿病例，采用局部激光光凝

如出现新生血管应行全视网膜光凝

对涉及中央凹黄斑水肿的视网膜分支静脉阻塞患者，通常采用眼内注射抗-VEGF药物（例如，雷珠单抗，阿柏西普或者贝伐单抗），或曲安奈德或者缓释地塞米松植入物的眼内注射。这些治疗也可以用于治疗那些伴有黄斑水肿的视网膜中央静脉阻塞患者。采用这些治疗，50％患者视力显著改善 伴有视网膜分支静脉阻塞引起的黄斑水肿（1）。

局部激光光凝可以用于视网膜分支静脉阻塞性黄斑水肿 (2)，但比抗VEGF药物或地塞米松植入物的眼内注射疗效差。局部激光光凝治疗由于视网膜中央静脉阻塞引起的黄斑水肿，通常无效。

如果视网膜中央或分支静脉阻塞出现视网膜或眼前节继发新生血管，应该施行全视网膜光凝治疗，这样可以减少玻璃体出血和预防新生血管性青光眼。