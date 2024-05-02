口服皮质类固醇和其他免疫抑制剂

对于很严重的眼外伤，可能的话早期预防性眼球摘除

经典的治疗措施包括口服皮质类固醇（如泼尼松龙1mg/kg每天一次口服），随后长期应用非激素类免疫抑制剂。严重外伤的眼球在视力丧失后两周内应该考虑预防性眼球摘除，以将对侧眼发生交感性眼炎的风险降到最小，但必须是在外伤眼视功能没有恢复可能的前提下。