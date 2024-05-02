系统性风湿病引起的葡萄膜炎

幼年特发性关节炎（JIA)以前被称为幼年型类风湿关节炎( juvenile RA)，其特征是导致儿童慢性双侧虹膜睫状体炎，尤其是在那些有少关节型病例中。但与大部分前部葡萄膜炎不同，JIA相关的葡萄膜炎一般不引起眼痛、畏光和结膜充血症状而仅表现为视物模糊和瞳孔缩小，因此常常是因为虹膜发白而前来就诊。它可以是无症状的。由于症状可能被忽略或缺如，因此应定期筛查JIA患者。

相反，类风湿关节炎与孤立的葡萄膜炎没有相关性，但可引起巩膜炎，后者可引起继发性葡萄膜炎症。

炎症复发时最好使用局部皮质类固醇和睫状肌麻痹-散瞳剂治疗 (3)。考虑到疾病的慢性病程以及治疗相关白内障 和青光眼的发展风险，长期控制常常使用非激素免疫抑制剂（如甲氨蝶呤、麦考酚酸酯、 肿瘤坏死因子抑制剂）。