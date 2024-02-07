症状性弥漫性食管痉挛是是运动障碍性疾病之一，其特点为强烈的非推进式收缩，和高动力收缩，有时合并有食管下括约肌压力升高。症状是胸痛，有时 吞咽困难。通过钡餐或测压以诊断。治疗困难，可用硝酸盐类、钙通道阻滞剂、注射肉毒杆菌毒素，手术或内窥镜肌切开术，和抗反流治疗。
（参见食管和吞咽性疾病概述）
食管动力紊乱与患者症状之间的相关性不高；相同的动力障碍在不同人群中，可致不同症状或无症状。另外，症状或异常收缩均与食管组织病理学异常无明显相关性。
弥漫性食管痉挛的症状和体征
弥漫性食管痉挛的诊断
排除冠状动脉缺血
钡餐
食管测压
其他诊断包括冠状动脉缺血，需要进行适当检查以排除（如，心电图、心肌标志物、压力测试—参见 急性冠脉综合征的诊断)。确定症状来源于食管较困难。
钡餐检查常表现为食团推进缓慢、食管常呈无序同步收缩或三相收缩。严重痉挛的影像学表现可类似于憩室，但大小和位置不同。通常，钡餐是在测压之前进行的，因为它可用于发现其他症状原因并且侵入性较小。
食管测压可提供有关痉挛特异性信息。至少20％的试验性吞咽必须具有较短的远端潜伏期（<4.5秒）以符合弥散性食管痉挛的测压标准。然而在测试的过程中可能未发生痉挛 (1)。
食管显像和药物激发试验（如氯化腾喜龙10 mg IV）尚未证明有效。
诊断参考文献
1.Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, et al: Esophageal motility disorders on high-resolution manometry: Chicago classification version 4.0.Neurogastroenterol Motil 33(1):e14058, 2021.doi: 10.1111/nmo.14058
弥漫性食管痉挛的治疗
钙通道阻滞剂
注射肉毒杆菌毒素
有时手术或经口内镜下括约肌切开术
食管痉挛常难以治疗，关于治疗方案尚缺乏相关对照研究。口服钙通道阻滞剂可能会有帮助。也可以尝试抗胆碱药物、三环类抗抑郁药、硝酸甘油和长效硝酸盐，但效果通常有限（1）。
很少有人进行将A型肉毒杆菌毒素注射到食管下括约肌的试验。
如果医疗治疗失败，可以考虑进行肌切开术。对于严重病例，曾尝试进行手术或经口内镜扩大食管肌切开术（2）。
治疗参考文献
1.Khalaf M, Chowdhary S, Elias PS, Castell D: Distal Esophageal Spasm: A Review. Am J Med 131(9):1034-1040, 2018.doi: 10.1016/j.amjmed.2018.02.031
2.Leconte M, Douard R, Gaudric M, et al: Functional results after extended myotomy for diffuse oesophageal spasm.Br J Surg 94(9):1113-1118, 2007.doi: 10.1002/bjs.5761