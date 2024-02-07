症状性弥漫性食管痉挛是是运动障碍性疾病之一，其特点为强烈的非推进式收缩，和高动力收缩，有时合并有食管下括约肌压力升高。症状是胸痛，有时 吞咽困难。通过钡餐或测压以诊断。治疗困难，可用硝酸盐类、钙通道阻滞剂、注射肉毒杆菌毒素，手术或内窥镜肌切开术，和抗反流治疗。

（参见食管和吞咽性疾病概述）

食管动力紊乱与患者症状之间的相关性不高；相同的动力障碍在不同人群中，可致不同症状或无症状。另外，症状或异常收缩均与食管组织病理学异常无明显相关性。