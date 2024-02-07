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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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远端食管痉挛

（螺旋状食管；弥漫性食管痉挛）

作者：Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

症状性弥漫性食管痉挛是是运动障碍性疾病之一，其特点为强烈的非推进式收缩，和高动力收缩，有时合并有食管下括约肌压力升高。症状是胸痛，有时 吞咽困难。通过钡餐或测压以诊断。治疗困难，可用硝酸盐类、钙通道阻滞剂、注射肉毒杆菌毒素，手术或内窥镜肌切开术，和抗反流治疗。

（参见食管和吞咽性疾病概述

食管动力紊乱与患者症状之间的相关性不高；相同的动力障碍在不同人群中，可致不同症状或无症状。另外，症状或异常收缩均与食管组织病理学异常无明显相关性。

弥漫性食管痉挛的症状和体征

有时，弥漫性食管痉挛是无症状的，是偶然发现的。

症状性弥散性食管痉挛的典型表现为胸骨后疼痛，伴固体和液体食物吞咽困难。过冷或过热的液体可加重疼痛。多年来，这种疾病很少演变为贲门失弛缓症（吞咽时食管蠕动受损，食管下括约肌松弛不足）。

食管痉挛也可引起剧痛但不伴有吞咽困难。疼痛常被描述为胸骨后压榨疼痛且可能与运动相关。这种疼痛可能类似于 心绞痛，并且患者经常出现到急诊科担心他们有心脏病发作。

弥漫性食管痉挛的诊断

  • 排除冠状动脉缺血

  • 钡餐

  • 食管测压

其他诊断包括冠状动脉缺血，需要进行适当检查以排除（如，心电图、心肌标志物、压力测试—参见 急性冠脉综合征的诊断)。确定症状来源于食管较困难。

钡餐检查常表现为食团推进缓慢、食管常呈无序同步收缩或三相收缩。严重痉挛的影像学表现可类似于憩室，但大小和位置不同。通常，钡餐是在测压之前进行的，因为它可用于发现其他症状原因并且侵入性较小。

食管测压可提供有关痉挛特异性信息。至少20％的试验性吞咽必须具有较短的远端潜伏期（<4.5秒）以符合弥散性食管痉挛的测压标准。然而在测试的过程中可能未发生痉挛 (1)。

食管显像和药物激发试验（如氯化腾喜龙10 mg IV）尚未证明有效。

诊断参考文献

  1. 1.Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, et al: Esophageal motility disorders on high-resolution manometry: Chicago classification version 4.0.Neurogastroenterol Motil 33(1):e14058, 2021.doi: 10.1111/nmo.14058

弥漫性食管痉挛的治疗

  • 钙通道阻滞剂

  • 注射肉毒杆菌毒素

  • 有时手术或经口内镜下括约肌切开术

食管痉挛常难以治疗，关于治疗方案尚缺乏相关对照研究。口服钙通道阻滞剂可能会有帮助。也可以尝试抗胆碱药物、三环类抗抑郁药、硝酸甘油和长效硝酸盐，但效果通常有限（1）。

很少有人进行将A型肉毒杆菌毒素注射到食管下括约肌的试验。

如果医疗治疗失败，可以考虑进行肌切开术。对于严重病例，曾尝试进行手术或经口内镜扩大食管肌切开术（2）。

治疗参考文献

  1. 1.Khalaf M, Chowdhary S, Elias PS, Castell D: Distal Esophageal Spasm: A Review. Am J Med 131(9):1034-1040, 2018.doi: 10.1016/j.amjmed.2018.02.031

  2. 2.Leconte M, Douard R, Gaudric M, et al: Functional results after extended myotomy for diffuse oesophageal spasm.Br J Surg 94(9):1113-1118, 2007.doi: 10.1002/bjs.5761

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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