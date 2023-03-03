测压指在消化道不同部位进行压力检测。
测压是通过将装有固态或充满液体的压力传感器的导管通过口腔或肛门插入到待研究器官腔内来完成的。测压常适于其余检查已排除结构性病变，考虑动力性疾病患者。可进行食管、胃、十二指肠、Oddi括约肌及直肠测压。
除轻微不适外，并发症极为罕见。术前患者需午夜后禁食。
阻抗面积测量 可以补充测压并添加额外的信息。
肛门直肠测压
电子气压泵
这是一种压力感应装置，放置在胃肠道中以测量调节作用。装置由一个塑料气囊及电子控制器组成，可改变球囊中空气量以保持压力恒定。
该仪器主要用于科研，可用于测定感觉阈值及内脏感觉改变，尤其适用于功能性胃肠道疾病。
食管测压
食管测压参考
1.Gyawali CP, Carlson DA, Chen JW, et al: ACG clinical guidelines: Clinical use of esophageal physiologic testing.Am J Gastroenterol 115(9):1412–1428, 2020.doi: 10.14309/ajg.0000000000000734
2.Hirano I, Pandolfino JE, Boeckxstaens GE: Functional lumen imaging probe for the management of esophageal disorders: Expert review from the clinical practice updates committee of the AGA Institute.Clin Gastroenterol Hepatol 15(3):325–334, 2017.doi: 10.1016/j.cgh.2016.10.022
胃十二指肠测压
进行测压时，将传感器置于胃窦、十二指肠及近端空肠。监测5 ～ 24小时，以检查空腹及进餐时压力。
该检查适用于有动力障碍症状，但胃排空试验正常或治疗后无改善者。可确定患者症状或动力障碍是否由肌肉疾病（收缩幅度异常，而形式正常）或神经疾病（不规则收缩，而幅度正常）所致。