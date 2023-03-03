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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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测压术

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 3月 2023
看法 进行患者培训

测压指在消化道不同部位进行压力检测。

测压是通过将装有固态或充满液体的压力传感器的导管通过口腔或肛门插入到待研究器官腔内来完成的。测压常适于其余检查已排除结构性病变，考虑动力性疾病患者。可进行食管、胃、十二指肠、Oddi括约肌及直肠测压。

除轻微不适外，并发症极为罕见。术前患者需午夜后禁食。

阻抗面积测量 可以补充测压并添加额外的信息。

肛门直肠测压

通过将一个压力转换器置于肛门内，测定肛门直肠括约肌功能以及直肠感觉，适用于大便失禁或 便秘患者。有助诊断 先天性巨结肠病,并用于排便障碍疾病，如大便失禁生物反馈训练。

在测试过程中，将气压计球囊充气，以此评估直肠感觉和调节功能。气囊排出测试通常与肛门直肠测压一起完成，可以对排便功能进行客观评估。

电子气压泵

这是一种压力感应装置，放置在胃肠道中以测量调节作用。装置由一个塑料气囊及电子控制器组成，可改变球囊中空气量以保持压力恒定。

该仪器主要用于科研，可用于测定感觉阈值及内脏感觉改变，尤其适用于功能性胃肠道疾病。

食管测压

检查适用于吞咽困难烧心、反流或 胸痛患者。可测定食管上、下括约肌压力，明确食管推进的有效性及协调性，判断是否有异常收缩。

食管测压可用于诊断食管动力性疾病，包括：贲门失弛缓症远端痉挛系统性硬化,及食管下括约肌压力过低或过高。 也可用于评估食管功能、 食道裂孔疝 结构变化、抗反流手术及贲门失弛缓症球囊扩张术前解剖结构。

高分辨率测压可以与阻抗平面测量相结合，以同时评估在测试吞咽期间通过食道的推注传输 (1, 2)。

食管测压参考

  1. 1.Gyawali CP, Carlson DA, Chen JW, et al: ACG clinical guidelines: Clinical use of esophageal physiologic testing.Am J Gastroenterol 115(9):1412–1428, 2020.doi: 10.14309/ajg.0000000000000734

  2. 2.Hirano I, Pandolfino JE, Boeckxstaens GE: Functional lumen imaging probe for the management of esophageal disorders: Expert review from the clinical practice updates committee of the AGA Institute.Clin Gastroenterol Hepatol 15(3):325–334, 2017.doi: 10.1016/j.cgh.2016.10.022

胃十二指肠测压

进行测压时，将传感器置于胃窦、十二指肠及近端空肠。监测5 ～ 24小时，以检查空腹及进餐时压力。

该检查适用于有动力障碍症状，但胃排空试验正常或治疗后无改善者。可确定患者症状或动力障碍是否由肌肉疾病（收缩幅度异常，而形式正常）或神经疾病（不规则收缩，而幅度正常）所致。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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