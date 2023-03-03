检查适用于吞咽困难、烧心、反流或 胸痛患者。可测定食管上、下括约肌压力，明确食管推进的有效性及协调性，判断是否有异常收缩。

食管测压可用于诊断食管动力性疾病，包括：贲门失弛缓症、远端痉挛、系统性硬化,及食管下括约肌压力过低或过高。 也可用于评估食管功能、 食道裂孔疝 结构变化、抗反流手术及贲门失弛缓症球囊扩张术前解剖结构。

高分辨率测压可以与阻抗平面测量相结合，以同时评估在测试吞咽期间通过食道的推注传输 (1, 2)。