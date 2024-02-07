食管测压

有时吞钡

有时行胃镜检查

有时需要功能性管腔成像探针 (FLIP)

(参见 the American College of Gastroenterology’s 2020 practice guidelines on the diagnosis and management of achalasia.)

食管测压是贲门失弛缓症的首选诊断性检查。该检查显示LES不完全松弛，中位综合松弛压≥15，蠕动失败率100％。

钡剂吞咽显示食管扩张，食管下括约肌呈窄喙状 图片 © Springer Science+Business Media

吞钡是一项补充测试，通常在测试的初始阶段进行，此时吞咽困难的原因未知，因为测压更具侵入性。吞咽钡剂在吞咽过程中可能没有进行性蠕动收缩。食管通常明显扩张，但LES处因食管狭窄而呈鸟嘴状。

经常进行食管镜检查。结果包括上游食管扩张和黏膜慢性淤滞变化，但没有阻塞性病变。当食管镜进入胃时，经常会感受到典型的“砰”的一声。

阻抗平面测量可用时，可用于评估贲门失弛缓症，并可在测压无法诊断或患者无法耐受测压的情况下提供有用的诊断信息。最近的指南推荐将其用于贲门失弛缓症的诊断和治疗（1, 2）。此外，在接受贲门失弛缓症干预（例如，手术、经口内镜下肌切开术）的患者中，在干预期间和之后测量食管胃交界处的可扩张性可以准确地衡量对干预的临床反应，并有助于指导治疗。

功能性管腔成像探头 (FLIP) 是一种高分辨率阻抗系统，可评估横截面积和同时压力（扩张性）（3）。FLIP 有助于诊断贲门失弛缓症，并且可能有助于诊断贲门失弛缓症的可疑病例，尽管临床上高度怀疑（4）。

贲门失弛缓症须与消化性狭窄相鉴别，尤其应注意与 系统性硬化症相鉴别，后者食管测压时也可见蠕动消失。因下食管括约肌静息压力低，系统性硬化症常伴有雷诺现象和胃食管反流（GERD）的症状。

与贲门失弛缓症（即假性贲门失弛缓症）相似的症状可能是由胃食管交界处的癌症引起的，可通过胸腹部CT或内镜超声活检诊断。