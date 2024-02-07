食管憩室是食管黏膜穿过肌层向外形成的一个囊袋样结构。可无症状或引起 吞咽困难及反流。通过钡餐诊断；很少需要手术干预。
（参见食管和吞咽性疾病概述）
Zenker憩室是黏膜和黏膜下层从环咽肌后面向外突出所致。该图中，憩室位于左侧，邻近声带和气管形成的三角形开口处。
Image provided by David M.Martin, MD.
牵引憩室是由于纵膈运动障碍或牵引导致的食管中段黏膜膜和黏膜下层突出。 该图中，憩室位于食道右侧，并形成双腔的外观。
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Zenker憩室是黏膜和黏膜下层从环咽肌后面向外突出所致。该图中，憩室位于左侧，邻近声带和气管形成的三角形开口处。
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牵引憩室是由于纵膈运动障碍或牵引导致的食管中段黏膜膜和黏膜下层突出。 该图中，憩室位于食道右侧，并形成双腔的外观。
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食管憩室包含多种类型，起源各不同:
Zenker憩室（咽憩室）是黏膜和黏膜下层从环咽肌后面向外突出所致，可能与环咽肌收缩和松弛不协调有关。
食管中段憩室（牵引）是由于纵隔炎症导致的牵引，或继发于 食管动力性疾病。
食管憩室的症状和体征
Zenker憩室内充满食物，当患者屈身或平卧时可发生反流。若是夜间反流，则可引起吸入性肺炎。罕见情况下，憩室增大而导致吞咽困难，有时可触及颈部肿块。
牵引性憩室和膈上憩室很少有临床症状，但潜在病因可能导致症状。
食管憩室的诊断
钡餐
所有憩室均通过钡餐检查诊断，通过上消化道内镜确诊。
食管憩室的治疗
通常不需要治疗
必要时手术切除
通常无需特殊治疗，偶尔大或伴症状的憩室需行手术切除。
伴动力紊乱的憩室，需治疗原发病。例如，病例报道显示，切除Zenker憩室时行环咽肌切开术。憩室切除术也有新兴的内窥镜治疗选择。