食管憩室的症状和体征

食管憩室的症状和体征

Zenker憩室内充满食物，当患者屈身或平卧时可发生反流。若是夜间反流，则可引起吸入性肺炎。罕见情况下，憩室增大而导致吞咽困难，有时可触及颈部肿块。

牵引性憩室和膈上憩室很少有临床症状，但潜在病因可能导致症状。