多种物质吸入后可对肺部产生直接的毒性作用或刺激炎症反应的发生。胃酸就是这样一种最常见的吸入物质，其他包括石油产物（特别是低黏滞度的，如凡士林）和通便油（如矿物油、蓖麻油、液状石蜡）。石油产品和泻药油可引起类脂性肺炎。吸入汽油和煤油也可引起化学性肺炎（见碳氢化合物中毒）。

胃内容物中引起损伤的主要成分是胃酸，但食物和其他摄入的物质（如活性炭治疗药物过量）量大时也有一定的损害。胃酸可引起气道和肺的化学性灼烧感，从而导致支气管快速收缩、肺不张和肺水肿。 症状常在几天内自发缓解，也可进展为急性呼吸窘迫综合征。约25%的患者会发生细菌重复感染。