吸入性肺炎和吸入有毒和/或刺激性物质引起的肺炎（最常见的是大量上呼吸道分泌物或胃内容物）。可引起化学性肺炎、细菌性肺炎或气道阻塞。症状包括咳嗽和呼吸困难。根据临床表现和胸片检查确诊。根据吸入的物质不同，治疗和预后会有所不同。
(参见肺炎概述。）
误吸可引起肺部炎症(化学性肺炎)、感染(细菌性肺炎或肺脓肿)或气道阻塞(由于机械性阻塞或反射性气道痉挛)。微量吸入少量上呼吸道分泌物很常见；然而，这种吸入的物质会被正常的肺防御机制清除。当保护下呼吸道的能力受损和/或吸入大量气体时，使用术语吸入性肺炎。溺水 也可能引起肺部发炎。
误吸的危险因素包括
意识水平受损（例如，由于药物过量、酒精中毒、癫痫发作）
吞咽困难（因食道和/或喉部疾病、神经系统疾病引起）
呕吐
胃肠道的装置和一些操作（例如，鼻胃管安置）
呼吸道的装置和操作（例如，气管插管--见机械通气相关肺炎）
病理生理
化学性肺炎
吸入性肺炎
症状和体征
症状和体征包括
咳嗽
发热
呼吸困难
胸部不适
由胃内容物引起的化学性肺炎，可出现急性呼吸困难、咳嗽，有时咯粉红色泡沫痰、呼吸急促、心动过速、发热、弥漫性湿啰音、哮鸣音。油或凡士林油吸入引起的肺炎常无症状，在胸片检查时偶然被发现，也可有低热、体重渐渐减轻和湿啰音。吸入性肺炎的发病情况多种多样，由厌氧菌引起的吸入性肺炎可呈亚急性发展。
诊断
胸部X线检查
胸部X线常表现为相关肺段的浸润影，即下叶的背段、后基底段或上叶的后段，但这并不是唯一表现。对于误吸相关的肺脓肿，胸部X射线可显示一个空洞性病变。增强计算机断层扫描（CT）对吸入性肺炎和肺脓肿更敏感且更特异。在肺脓肿中，增强 CT 将显示充满液体或具有气液平面的圆形病变。吸入性肺炎和肺炎的临床病程不同，影像学无法区分。
对于误吸凡士林油的患者，胸片可有不同的表现：肺实变、空洞形成、间质浸润或结节状浸润、胸腔积液和其他改变，这些病变可缓慢进展。CT 扫描可显示实变影和结节内的脂肪衰减。
持续的误吸可表现为进食后经常清嗓子或有痰的咳嗽。有时，没有任何迹象提示误吸的存在，只能通过食道钡餐造影排除潜在的吞咽障碍。
选择不明原因吸入性肺炎和吸入性肺炎患者进行潜在的吞咽功能障碍检测。
治疗
支持性治疗
抗生素
吸入性肺炎的治疗是支持性的，通常包括补充氧气和 机械通气。通常会给有目击或已知胃吸入症状的患者服用抗生素；然而，研究并不支持这种做法。首选方法是密切观察，如果临床病程表明随后出现细菌重复感染，则开具抗生素。如果患者病情迅速好转，也可以停止早期经验性抗生素治疗。
应避免使用可能引起类脂性肺炎的有毒物质。有报道指出全身使用皮质类固醇激素可能对治疗误吸油或凡士林的患者有一定效果 患有严重疾病。
对于吸入性肺炎，建议使用β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂；莫西沙星或克林霉素仅用于对青霉素过敏的患者（1）。如果在医院环境中发生误吸，可以使用碳青霉烯或哌拉西林/他唑巴坦；如果存在Staphylococcus aureus 该病原体的风险因素，则添加对耐甲氧西林有效的药物。治疗时间通常为1周(2)。
肺脓肿的治疗措施为抗生素，有时需经皮或手术引流。许多从业者继续抗生素治疗，直到胸片显示完全消退或只有小的、稳定的、残留的异常。
治疗参考文献
1.Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al: Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia.An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America.Am J Respir Crit Care Med 200(7): e45–e67, 2019.https://doi.org/10.1164/rccm.201908-1581ST
2.Mandell LA, Niederman MS: Aspiration Pneumonia. N Engl J Med 380(7):651–663, 2019.doi:10.1056/NEJMra1714562
预防
预防误吸的策略对于护理和整体临床结果很重要。对于意识水平降低的患者，避免经口进食及药物，床头抬高> 30度可能有所帮助。停用镇静药物。
长期以来，一直建议吞咽困难患者（由于中风或其他神经系统疾病）遵循特殊质地的饮食，以尝试降低误吸风险，但几乎没有确凿的证据表明这是有效的。语言病理学家可能可以通过特定的策略（下巴抱膝等）训练患者 以降低吸入的危险。 对于严重吞咽困难的患者，经常使用经皮胃造瘘或空肠造瘘管，但是尚不清楚这种策略是否真正降低吸入的危险 因为患者仍然可以吸出口腔分泌物，并且可能有胃造口管饲喂的反流。
对于反复吸入的患者，优化口腔卫生及牙医定期护理可能有助于预防肺炎或肺脓肿的发生。
关键点
应对一些不明原因吸入性肺炎和吸入性肺炎患者进行潜在的吞咽功能障碍评估。
吸入性肺炎应该使用抗生素治疗；治疗吸入性肺炎主要是支持治疗。
利用各种措施对吸入进行二级预防是患者护理的重要组成部分。