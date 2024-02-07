食管感染主要发生于机体防御功能受损的患者。主要病原包括 白色念珠菌、单纯疱疹病毒和 巨细胞病毒。症状为吞咽疼痛和胸痛。诊断依赖内镜观察和病原体培养。采用抗真菌或抗病毒药物治疗。
（参见食管和吞咽性疾病概述。）
食管感染在机体防御功能正常的人群中罕见。食管主要的防御机制包括唾液、食管运动和细胞免疫。因此，感染高危人群包括AIDS、器官移植、酗酒、糖尿病、营养不良、癌症和食管运动障碍疾病患者。此外，吞咽或吸入皮质类固醇可能会增加感染性食管炎的风险。Candida这些患者均有可能发生念珠菌感染。单纯疱疹病毒 (HSV) 和巨细胞病毒 (CMV) 感染主要发生在 HIV 感染者或移植患者身上。
念珠菌性食管炎
约2/3患者有口腔鹅口疮（因此无鹅口疮时不能排除食管受累）。有吞咽痛和典型鹅口疮的患者，可经验性治疗，如果5～7天后症状没有明显改善，需内镜检查。钡餐检查准确性不高。
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Candida 念珠菌性食管炎的治疗：氟康唑200～400 mg，口服或静脉用，每天一次，连续14～21日 (1)。 替代疗法包括其他唑类药物（如伊曲康唑、伏立康唑、酮康唑）或棘白菌素（如卡泊芬净、米卡芬净，阿尼芬净）。局部治疗无效。
参考文献
1.Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 62(4):e1-e50, 2016.doi: 10.1093/cid/civ933
单纯疱疹病毒 食道炎和 巨细胞病毒 食管炎
这些感染在移植患者中同样可能发生，但 HSV 食管炎在移植后早期发生（再激活）， CMV 食管炎发生在移植后2至6个月。AIDS患者中CMV感染多于HSV感染，病毒性食管炎主要发生于CD4+计数< 200/mcL时。两种感染均可导致严重的吞咽痛。
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诊断通常需要内镜并行细胞学或活检检查。
HSV 可通过口服或静脉注射阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦来治疗。免疫功能低下患者的治疗时间通常（即 14 至 21 天）比免疫功能正常的患者（7 至 10 天）更长。
对于免疫功能低下的患者，CMV 通常采用静脉注射更昔洛韦或口服缬更昔洛韦来治疗。其他药物包括膦甲酸钠和西多福韦。