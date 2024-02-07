食管感染主要发生于机体防御功能受损的患者。主要病原包括 白色念珠菌、单纯疱疹病毒和 巨细胞病毒。症状为吞咽疼痛和胸痛。诊断依赖内镜观察和病原体培养。采用抗真菌或抗病毒药物治疗。

（参见食管和吞咽性疾病概述。）

食管感染在机体防御功能正常的人群中罕见。食管主要的防御机制包括唾液、食管运动和细胞免疫。因此，感染高危人群包括AIDS、器官移植、酗酒、糖尿病、营养不良、癌症和食管运动障碍疾病患者。此外，吞咽或吸入皮质类固醇可能会增加感染性食管炎的风险。Candida这些患者均有可能发生念珠菌感染。单纯疱疹病毒 (HSV) 和巨细胞病毒 (CMV) 感染主要发生在 HIV 感染者或移植患者身上。

念珠菌 性食管炎 Candida念珠菌食管炎患者常诉吞咽痛，吞咽困难少见。 约2/3患者有口腔鹅口疮（因此无鹅口疮时不能排除食管受累）。有吞咽痛和典型鹅口疮的患者，可经验性治疗，如果5～7天后症状没有明显改善，需内镜检查。钡餐检查准确性不高。 念珠菌性食管炎 图片 Image provided by Kristle Lynch, MD. Candida 念珠菌性食管炎的治疗：氟康唑200～400 mg，口服或静脉用，每天一次，连续14～21日 (1)。 替代疗法包括其他唑类药物（如伊曲康唑、伏立康唑、酮康唑）或棘白菌素（如卡泊芬净、米卡芬净，阿尼芬净）。局部治疗无效。 参考文献 1.Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 62(4):e1-e50, 2016.doi: 10.1093/cid/civ933