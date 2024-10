巨细胞病毒 （CMV） 感染

1. Staras SA, Dollard SC, Radford KW, et al : Seroprevalence of cytomegalovirus infection in the United States, 1988-1994. Clin Infect Dis 43(9):1143-1151, 2006.doi:10.1086/508173

2.Sugar EA, Jabs DA, Ahuja A, et al: Incidence of cytomegalovirus retinitis in the era of highly active antiretroviral therapy. Am J Ophthalmol 153(6):1016-24.e5, 2012.doi:10.1016/j.ajo.2011.11.014