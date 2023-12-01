巨细胞病毒 （CMV） 感染

巨细胞病毒（CMV，人类疱疹病毒5型）感染可以导致很多严重程度不同的感染。没有严重咽炎的传染性单核细胞增多症综合征是常见的。严重的局部病变，包括视网膜炎主要发生在HIV感染患者，此外在接受器官移植的患者和其他免疫缺陷患者中也有发生。严重的全身性感染主要是在新生儿和免疫缺陷者中发生。实验室检查可以帮助诊断，主要方法有培养、血清学检查、组织活检、抗体和核酸检测。更昔洛韦和其他抗病毒药物对该病特别是视网膜炎有效。

(参见疱疹病毒感染概述和先天性和围产期巨细胞病毒感染)

CMV（人疱疹病毒5型）是通过血液、体液或者移植器官传播的，也可以通过胎盘或生产过程垂直传播。

流行情况随着年龄的增长而升高；50％到90％的成人都曾经感染过CMV（终生潜伏感染）(1)。低收入人群的流行情况更糟。

先天性CMV感染可无症状也可以导致流产，死胎以及出生后死亡。并发症有暴发性肝炎和中枢神经系统（CNS）损害。

获得性CMV感染常无症状。

急性发热性疾病，如CMV单核细胞增多症，可导致转氨酶升高（(通常为亚临床的，无黄疸）、非典型淋巴细胞增多症，与EB病毒感染所致的传染性单核细胞增多症类似。

输血后感染一般发生在输注含CMV血制品后2～4周内。表现为持续2～3周的发热，其他临床表现同CMV肝炎。

在 免疫缺陷患者中，CMV感染常常是一个重要的致病和致死原因。主要是潜伏在体内的CMV复发引起的。肺部，胃肠道和神经系统等多器官可累及。在终末期AIDS患者中，约30％患者有CMV视网膜炎，眼底镜可见视网膜损害(2)。CMV感染导致胃肠道溃疡引起腹痛和出血，还可以表现为食管炎和吞咽困难。

参考文献 1.Staras SA, Dollard SC, Radford KW, et al: Seroprevalence of cytomegalovirus infection in the United States, 1988-1994. Clin Infect Dis 43(9):1143-1151, 2006.doi:10.1086/508173 2.Sugar EA, Jabs DA, Ahuja A, et al: Incidence of cytomegalovirus retinitis in the era of highly active antiretroviral therapy. Am J Ophthalmol 153(6):1016-24.e5, 2012.doi:10.1016/j.ajo.2011.11.014

巨细胞病毒的诊断 巨细胞病毒抗原或DNA的检测

新生儿尿培养

对免疫功能低下患者可能感染的组织进行活检

血清学检测 怀疑巨细胞病毒感染的存在 健康者出现单核细胞增多样综合征

免疫功能低下且有胃肠道、肺部、中枢神经系统或视网膜症状的患者

新生儿出现全身症状 巨细胞病毒单核细胞增多症与传染性（EBV）单核细胞增多症的鉴别点包括：无咽炎表现、嗜异抗体凝集试验阴性、血清病原学检测阳性。 影响肝脏的 CMV 感染与其他病毒性肝炎感染的区别在于： 肝炎血清学检测。 实验室检查确诊CMV感染仅在与其他可治疗的重症疾病相鉴别时需要，如原发HIV。 CMV抗体血清转换提示CMV新近感染。然而，巨细胞病毒疾病也可能是由免疫功能低下宿主体内潜在疾病的重新激活引起的。巨细胞病毒的再激活可导致尿液、其他体液或组织中出现病毒，但体液和组织中巨细胞病毒的存在并不总是表明疾病，可能仅仅代表病毒脱落。因此，活检显示感染组织中巨细胞病毒引起的异常通常是证明侵袭性疾病的必要条件。定量检测外周血中巨细胞病毒抗原或DNA也很有帮助，因为巨细胞病毒载量升高或水平上升通常高度提示侵袭性疾病。这种 CMV 检测对于患有严重免疫功能低下且具有相容临床综合征且无法进行活检的患者特别有帮助。 婴儿CMV感染可以通过尿培养诊断。

巨细胞病毒的治疗 对于严重疾病，抗病毒药物(如更昔洛韦、缬更昔洛韦、氟膦酸钠、西多福韦、马里巴韦) CMV视网膜炎多见于AIDS患者，应进行抗病毒治疗。 抗CMV药物用于治疗非视网膜炎的严重CMV疾病，但疗效不如治疗视网膜炎。 CMV视网膜炎 用于治疗巨细胞病毒性视网膜炎的诱导和维持药物包括 更昔洛韦或缬更昔洛韦

膦甲酸单用或联合更昔洛韦

西多福韦

马立巴韦 大多数患者接受 诱导治疗 静脉注射更昔洛韦或口服缬更昔洛韦。 维持（抑制）治疗 诱导后给予更昔洛韦或缬更昔洛韦。 另外，静脉注射膦甲酸可以单用或联合更昔洛韦进行使用。静脉使用膦甲酸有明显的副作用：肾毒性、低钙血症、低镁血症、低钾血症、高磷酸血症和中枢神经系统损害。更昔洛韦联合膦甲酸治疗可以提高疗效同时也增加了副作用。 西多福韦是另一种治疗选择。 西多福韦的疗效与更昔洛韦或膦甲酸相似。由于它可以引起肾衰竭限制了该药的使用。西多福韦可能导致虹膜炎或低眼压（眼压≤5 mmHg）。 每剂给予丙磺舒和预水化作用可减少肾毒性的潜在风险。当然，如果由于丙磺舒的副作用皮疹、头痛和发热等症状明显则只能停用。 Maribavir 是一种用于治疗难治性 CMV 疾病的口服药物。马立巴韦作用机制新颖，以病毒 UL97 激酶为靶点，并阻止病毒成熟。它对更昔洛韦耐药的巨细胞病毒具有活性。马立巴韦不能与更昔洛韦或盐酸缬更昔洛韦共同给药。 对于任何维持治疗方案，正在服用抗逆转录病毒疗法（ART），且CD4计数≥100个细胞/mL3个月的HIV感染者临床医生都可以考虑停止维持治疗。 对于立即威胁视力的CMV视网膜炎患者（即疾病累及或接近视神经或黄斑），应联合全身疗法采用玻璃体腔内抗病毒治疗。在接受眼内注射治疗的同时要进行全身抗病毒治疗以防止对侧眼部和眼外组织的CMV感染。

预防巨细胞病毒 对CMV的感染者及处于感染CMV疾病的风险中的患者进行预防或抢先治疗（通过病毒载量主动监视患者，对那些有感染证据的患者给予抗病毒药物治疗）有助于预防实体器官或造血细胞移植受者中发生CMV的感染。可使用更昔洛韦、伐昔洛韦及膦甲酸钠。莱特莫韦是一种较新的药物，具有新的作用机制，可用于骨髓或肾移植的预防。它具有许多重要的药物相互作用，包括与环孢素、他克莫司、西罗莫司和伏立康唑。