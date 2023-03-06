糜烂性胃炎是由于胃黏膜屏障功能受损导致的胃黏膜糜烂。通常是急性起病，表现为出血，但也可以是亚急性或慢性，这时很少或没有症状。通过内镜检查诊断。治疗主要是支持性的，并去除诱因以及开始抑酸治疗。某些重症监护室患者（例如头部外伤、烧伤、多系统创伤、机械通气）受益于酸抑制剂的预防。
糜烂性胃炎的常见病因 包括：
非甾体类抗炎药(NSAIDs)
酒精
应激
糜烂性胃炎 不太常见病因包括
辐射
某些病毒感染（如巨细胞病毒）
血管损伤
直接创伤（如鼻胃管）
浅表糜烂和粘膜发生点状病变。这些可以早在初始损伤12小时后出现。严重的或未经治疗的病例可有深部糜烂、溃疡和穿孔。病灶损害通常在胃体，有时也可累及胃窦。
急性应激性胃炎 为糜烂性胃炎的一种，发生于约5％危重病人中。ICU住院时间越长、禁食时间越长，发病风险越高。病理机制包括胃肠黏膜灌注不足，导致胃黏膜屏障功能损伤。颅脑损伤或烧伤的患者可能还包括胃酸分泌增加。
糜烂性胃炎的症状和体征
即使有些消化不良、恶心或呕吐等不适主诉，轻度糜烂性胃炎患者通常无症状，
首发症状通常为呕血、黑便或鼻胃管引流出血性液体，一般在应激后的2～5天内发生。尽管存在深溃疡时出血量可能较多，尤其是在急性应激性胃炎时，通常是轻度至中度，特别是在急性应激性胃炎。
糜烂性胃炎的诊断
内镜
急性和慢性糜烂性胃炎需胃镜诊断。
糜烂性胃炎的治疗
糜烂性胃炎的预防
预防性应用抑酸药物能降低急性应激性胃炎的发病率。对部分重症监护室的高危患者有益，包括严重烧伤、中枢神经损伤、凝血障碍、败血症、休克、复合伤、机械通气 > 48小时、慢性肝病、急性肾损伤、肝或肾衰竭、多脏器功能障碍、或既往有消化性溃疡或胃肠道出血者。
2020ban guideline for gastrointestinal bleeding prophylaxis for critically ill patients 建议在大多数危重患者中，必须权衡抑酸的益处与肺炎的风险。该指南包括一个计算器，以帮助评估胃肠道出血的风险。接受抑酸治疗的危重患者发生院内肺炎的风险可能增加。最近的一项荟萃分析得出结论，质子泵抑制剂 (PPI) 和组胺 2 受体拮抗剂可能会增加肺炎风险（PPI 绝对feng'x增加 5%，组胺 2 受体拮抗剂增加 3.4%）（1)。然而，之前对重症监护病房有胃肠道出血风险的患者进行 PPI 的大型临床研究发现，肺炎的发病率没有增加（2）。该指南进一步推荐使用 PPI 而不是组胺 2 受体拮抗剂（弱推荐），并建议不要使用硫糖铝。
早期肠内营养能降低出血的发生率。
对那些仅服用非甾体抗炎药的患者不推荐抑酸治疗，除非患者既往有溃疡病史。
治疗参考文献
1.Wang Y, Ye Z, Ge L, et al: Efficacy and safety of gastrointestinal bleeding prophylaxis in critically ill patients: Systematic review and network meta-analysis.BMJ 368:l6744, 2020. doi: 10.1136/bmj.l6744PMCID
2.Krag M, Marker S, Perner A, et al: Pantoprazole in patients at risk for gastrointestinal bleeding in the ICU.N Engl J Med 379(23):2199–2208, 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1714919
关键点
糜烂性胃炎是由于胃黏膜屏障被破坏，导致胃黏膜糜烂。
常见原因包括非甾体抗炎药 (NSAID)、酒精和压力；大约 5% 的重症患者会出现急性应激性胃炎。
症状包括消化不良、恶心和呕吐，但轻微病例可能无症状。
胃肠道出血（呕血或黑便）可能是最初的症状。
利用上消化道内窥镜检查进行诊断。
采用质子泵抑制剂（PPI）或H2阻滞剂治疗并去除病原体；根据需要采用静脉输液和/或输血治疗出血患者，并采用内镜止血术和手术辅助治疗。
对于部分重症患者，建议使用 PPI 预防急性应激性胃炎，但这可能会稍微增加肺炎的风险。
除非有消化性溃疡病史，否则不需要用 PPI 或 H2 阻滞剂预防 NSAID 相关性胃炎。
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