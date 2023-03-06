糜烂性胃炎是由于胃黏膜屏障功能受损导致的胃黏膜糜烂。通常是急性起病，表现为出血，但也可以是亚急性或慢性，这时很少或没有症状。通过内镜检查诊断。治疗主要是支持性的，并去除诱因以及开始抑酸治疗。某些重症监护室患者（例如头部外伤、烧伤、多系统创伤、机械通气）受益于酸抑制剂的预防。

（参见 酸分泌概述 和 胃炎概述。)

糜烂性胃炎的常见病因 包括：

非甾体类抗炎药(NSAIDs)

酒精

应激

糜烂性胃炎 不太常见病因包括

辐射

某些病毒感染（如巨细胞病毒）

血管损伤

直接创伤（如鼻胃管）

克罗恩病

浅表糜烂和粘膜发生点状病变。这些可以早在初始损伤12小时后出现。严重的或未经治疗的病例可有深部糜烂、溃疡和穿孔。病灶损害通常在胃体，有时也可累及胃窦。

急性应激性胃炎 为糜烂性胃炎的一种，发生于约5％危重病人中。ICU住院时间越长、禁食时间越长，发病风险越高。病理机制包括胃肠黏膜灌注不足，导致胃黏膜屏障功能损伤。颅脑损伤或烧伤的患者可能还包括胃酸分泌增加。

糜烂性胃炎的症状和体征 即使有些消化不良、恶心或呕吐等不适主诉，轻度糜烂性胃炎患者通常无症状， 首发症状通常为呕血、黑便或鼻胃管引流出血性液体，一般在应激后的2～5天内发生。尽管存在深溃疡时出血量可能较多，尤其是在急性应激性胃炎时，通常是轻度至中度，特别是在急性应激性胃炎。

糜烂性胃炎的诊断 内镜 急性和慢性糜烂性胃炎需胃镜诊断。 糜烂性胃炎 隐藏详情 这张照片显示长期服用非甾体抗炎药而导致胃壁侵蚀和红斑。 DAVID M.MARTIN, MD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

糜烂性胃炎的治疗 出血：内镜止血

抑酸：质子泵抑制剂或H2阻滞剂 对于重度胃炎出血患者，需静脉补液，必要时输血。 应尝试内窥镜止血，如果内窥镜无法控制出血，则手术是后备程序。 因为胃侧支循环较多，故血管造影对严重出血者效果不佳。没有接受过抗酸药的患者需予抑酸治疗。 对于轻度胃炎，只需要去除致病因素并使用降低胃酸的药物 (见 治疗胃酸的药物) 以避免进一步的损伤，并促进愈合。

关键点 糜烂性胃炎是由于胃黏膜屏障被破坏，导致胃黏膜糜烂。

常见原因包括非甾体抗炎药 (NSAID)、酒精和压力；大约 5% 的重症患者会出现急性应激性胃炎。

症状包括消化不良、恶心和呕吐，但轻微病例可能无症状。

胃肠道出血（呕血或黑便）可能是最初的症状。

利用上消化道内窥镜检查进行诊断。

采用质子泵抑制剂（PPI）或H2阻滞剂治疗并去除病原体；根据需要采用静脉输液和/或输血治疗出血患者，并采用内镜止血术和手术辅助治疗。

对于部分重症患者，建议使用 PPI 预防急性应激性胃炎，但这可能会稍微增加肺炎的风险。

除非有消化性溃疡病史，否则不需要用 PPI 或 H2 阻滞剂预防 NSAID 相关性胃炎。