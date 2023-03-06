胃炎是胃黏膜的炎症，以下任何因素均可引起，包括感染(幽门螺旋杆菌)、药物（非甾体类抗炎药、乙醇）、应激和自身免疫（萎缩性胃炎）。很多病例没有症状，但有时有消化不良 和胃肠道出血。诊断依赖内镜检查。需针对病因进行治疗，常包括抑酸治疗，但幽门螺旋杆菌 感染时需行抗生素治疗。

胃炎有多种分类方法：

根据黏膜损伤的严重程度，如 糜烂性胃炎 或者 非糜烂性胃炎

按受累部位（即贲门、胃体、胃窦）

组织学上的急性或慢性（基于炎症细胞类型）

没有一种分类方案与病理生理学完全匹配；存在很大程度的重叠。某些形式的胃炎涉及酸性消化性疾病和幽门螺杆菌病（另见胃酸分泌概述）。另外，这个术语有时也用来泛指非特异性（常是未诊断的）腹部不适和胃肠炎。

急性胃炎 的特征是胃窦和胃体部黏膜被多形核中性粒细胞浸润。

急性胃炎 隐藏详情 图示 Helicobacter pylori 感染引起的急性胃炎。 Image provided by David M.Martin, MD.

慢性胃炎常有一定程度的萎缩（黏膜丧失功能）或化生。主要累及胃窦（伴G细胞丧失和胃泌素分泌减少），也可累及胃体（使泌酸腺丧失，导致胃酸、胃蛋白酶和内因子分泌减少）。