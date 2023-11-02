克罗恩病最初黏膜病变为隐窝炎症和脓肿，然后发展为极小的局灶性口疮样溃疡。这些黏膜病变可向深部纵向和横向的溃疡发展，伴黏膜水肿，形成特征性的“鹅卵石”样外观。

透壁性炎症的播散导致淋巴水肿、肠壁和肠系膜的增厚。肠系膜脂肪延伸到肠道浆膜层的表面。肠系膜淋巴结常常肿大。弥散的炎症可导致黏膜肌层肥厚、纤维化和狭窄，引起肠梗阻。

常见脓肿，瘘管可穿透肠壁进入邻近组织，包括其他的肠襻、膀胱或腰肌。瘘管也可延伸到前腹壁或胁部。与腹内疾病发作无关的肛瘘和脓肿发生在25〜33％的病例中；这些并发症往往是克罗恩病中最麻烦的问题。

非干酪样肉芽肿可发生于淋巴结、腹膜、肝脏和肠壁的各层。尽管这种肉芽肿具特征性，但50%克罗恩病患者中，并不能检测出肉芽肿。即使存在肉芽肿，其也与临床病程无关。

病变肠段与邻近的正常肠段（称为跳跃区）有明显的界线；因此又名局限性肠炎 (1)。

克罗恩回肠炎 隐藏详情 在大约 80% 的克罗恩病病例中，回肠发炎。 Image provided by David M.Martin, MD.

偶尔也累及小肠(空肠回肠炎)。尽管内镜常可发现胃窦病变，尤其在年轻患者中，但临床上胃、十二指肠、食管受累较为少见。在没有外科干预的情况下，初次诊断无小肠累及的病例，一般不会延伸至小肠。

分类 克罗恩病分为三个主要类型：（1）炎症为主型——病程数年所致（2）狭窄或梗阻型（3）穿孔或瘘管型。 不同分型需予不同治疗方式。部分基因研究提示分型具分子基础。

并发症 受累小肠肠段恶变危险性增高。鉴于相同的病程与病变范围，结肠型克罗恩病患者与溃疡性结肠炎患者，罹患 结直肠癌长期危险性相近。 慢性 吸收不良 可致营养缺乏，特别是维生素D以及 B12。 中毒性结肠炎是一种罕见的并发症结肠克罗恩病。它是肠梗阻的临床综合征，伴有结肠扩张的影像学证据;许多病例必须积极手术干预。