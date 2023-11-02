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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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克罗恩病

（局限性肠炎；肉芽肿性回肠炎或肉芽肿性结肠炎）

作者：Aaron E. Walfish, MD, Mount Sinai Medical Center;
Rafael Antonio Ching Companioni, MD, HCA Florida Gulf Coast Hospital
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

克罗恩病是一种慢性透壁性炎症性肠病 ，通常累及末端回肠和结肠，但也可发生在胃肠道任何部分。症状包括腹泻和腹痛。可发生脓肿、内瘘、外瘘和肠梗阻。可出现肠道外表现，特别是关节炎。诊断依靠结肠镜检查和影像学检查。可用5-ASA、皮质类固醇、免疫调节剂、抗细胞因子、抗生素和手术治疗。

（参加炎症性肠病概述）。

克罗恩病的病理生理学

克罗恩病最初黏膜病变为隐窝炎症和脓肿，然后发展为极小的局灶性口疮样溃疡。这些黏膜病变可向深部纵向和横向的溃疡发展，伴黏膜水肿，形成特征性的“鹅卵石”样外观。

透壁性炎症的播散导致淋巴水肿、肠壁和肠系膜的增厚。肠系膜脂肪延伸到肠道浆膜层的表面。肠系膜淋巴结常常肿大。弥散的炎症可导致黏膜肌层肥厚、纤维化和狭窄，引起肠梗阻。

常见脓肿瘘管可穿透肠壁进入邻近组织，包括其他的肠襻、膀胱或腰肌。瘘管也可延伸到前腹壁或胁部。与腹内疾病发作无关的肛瘘和脓肿发生在25〜33％的病例中；这些并发症往往是克罗恩病中最麻烦的问题。

非干酪样肉芽肿可发生于淋巴结、腹膜、肝脏和肠壁的各层。尽管这种肉芽肿具特征性，但50%克罗恩病患者中，并不能检测出肉芽肿。即使存在肉芽肿，其也与临床病程无关。

病变肠段与邻近的正常肠段（称为跳跃区）有明显的界线；因此又名局限性肠炎 (1)。

  • 约30％克罗恩病变仅累及回肠（回肠炎）。

  • 约40%克罗恩病病变累及回肠以及结肠（回结肠炎），常累及右半结肠。

  • 约30%仅累及结肠（肉芽肿性结肠炎），与溃疡性结肠炎（UC）不同，大多数不累及直肠。

克罗恩回肠炎
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在大约 80% 的克罗恩病病例中，回肠发炎。
Image provided by David M.Martin, MD.

偶尔也累及小肠(空肠回肠炎)。尽管内镜常可发现胃窦病变，尤其在年轻患者中，但临床上胃、十二指肠、食管受累较为少见。在没有外科干预的情况下，初次诊断无小肠累及的病例，一般不会延伸至小肠。

分类

克罗恩病分为三个主要类型：（1）炎症为主型——病程数年所致（2）狭窄或梗阻型（3）穿孔或瘘管型。

不同分型需予不同治疗方式。部分基因研究提示分型具分子基础。

并发症

受累小肠肠段恶变危险性增高。鉴于相同的病程与病变范围，结肠型克罗恩病患者与溃疡性结肠炎患者，罹患 结直肠癌长期危险性相近。

慢性 吸收不良 可致营养缺乏，特别是维生素D以及 B12。

中毒性结肠炎是一种罕见的并发症结肠克罗恩病。它是肠梗阻的临床综合征，伴有结肠扩张的影像学证据;许多病例必须积极手术干预。

病理生理学参考文献

  1. 1.Dulai PS, Singh S, Vande Casteele N, et al: Should we divide Crohn's disease into ileum-dominant and isolated colonic diseases?Clin Gastroenterol Hepatol 17(13):2634-2643, 2019.doi: 10.1016/j.cgh.2019.04.040

克罗恩病的症状和体征

克罗恩病最常见首发症状

  • 慢性腹泻伴腹痛、发热、食欲缺乏、体重减轻。

  • 腹部有压痛，触诊及包块或有腹部饱胀感。

血便并不常见，除非有孤立结肠病变，表现可与溃疡性结肠炎相近。部分患者以“急腹症”起病，酷似急性阑尾炎或肠梗阻。约33%病例有肛周疾病（尤见肛裂及肛瘘），有时可为最突出或最初主诉。

儿童患者，肠外表现往往较胃肠道症状更明显，可有关节炎、不明原因发热、贫血、发育迟缓，而无腹痛或腹泻症状。

病程反复,症状多变。最常见腹痛，可见于单纯复发或脓肿形成。严重疾病再燃者或有脓肿的病患，常有腹部明显压痛、肌卫、反跳痛，伴全身中毒表现。狭窄肠段可致肠梗阻，引起绞痛、腹胀、顽固性便秘和呕吐。既往手术也可导致粘连性肠梗阻，起病迅速，无克罗恩病再燃时的发热、疼痛和全身不适等典型梗阻症状。肠-膀胱瘘管可致尿中有气泡。皮肤瘘管可见分泌物。腹腔游离性穿孔并不常见。

慢性病变可产生各种全身症状，如发热、体重减轻、营养不良和其它IBD肠外表现

克罗恩病的诊断

  • 小肠钡剂造影

  • 腹部CT（常规或小肠CT）

  • 有时可选用钡剂灌肠、小肠MR、胃镜、结肠镜和/或胶囊内镜

下列患者应怀疑克罗恩病：有炎性或梗阻性症状、虽无明显胃肠道症状，但有肛周瘘管或脓肿、其他原因无法解释的关节炎、 结节性红斑、发热、贫血或（见于儿童）生长发育迟缓。克罗恩病阳性家族史也可提示诊断。

类似体征和症状（如，腹痛、腹泻）也见于其他胃肠道疾病，尤其溃疡性结肠炎。20%克罗恩病患者，病变仅累及结肠，将其与溃疡性结肠炎鉴别可能存在问题。但由于治疗相近，鉴别诊断仅在考虑手术或试验性治疗时较为关键。

患有急腹症的患者（无论是最初还是复发期间）都应该进行腹部 CT 扫描。 这些检查可了解有无梗阻、脓肿或瘘管，以及其他造成急腹症的病因（如阑尾炎）。超声检查对于病变位于下腹部和盆腔的妇科疾病更有意义。

若初发表现为亚急性，推荐上消化道及小肠造影，同时跟踪至末端回肠，优于传统CT扫描。然而，一些新的小肠CT或MR技术，通过摄入大量造影对比剂，能呈现出高分辨率CT或MR图像，因而成为多中心选用的检查方式。若影像学检查见特征性狭窄或瘘管，伴有肠襻分离，则具有诊断价值。

显示字符串征的克罗恩病的小肠随访
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左图显示痉挛消除了回肠末端的鹅卵石图案，这在右图的双重对比中最清楚。
© Springer Science+Business Media

如果检查结果可疑，小肠钡灌CT或胶囊内镜可能发现浅表的阿弗他溃疡和线性溃疡。 如果症状以结肠累及为主（如腹泻），可行钡剂灌肠，可见钡剂反流至末端回肠、肠壁不规则、结节状、僵直、肠壁增厚及肠腔狭窄。类似的表现亦见于盲肠癌肿、回肠类癌、淋巴瘤全身性血管炎、放射性肠炎、回盲部结核和阿米巴肉芽肿，因此需进行鉴别。

克罗恩病中的回肠溃疡
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这张照片显示了克罗恩病特征性阿弗他溃疡的视频胶囊内窥镜检查。溃疡（箭头）是一个小的、中央的、白色的凹陷，边缘有轻微隆起的红斑。
Photo courtesy of Drs.Aaron E.Walfish and Rafael A.Ching Companioni.

对于非典型病例（如，腹泻为主，伴轻度腹痛），采用 与溃疡性结肠炎疑似病例相同检查手段行结肠镜（包括活检、肠道病原学检测；若可行，肠镜应插至末端回肠进行检查）。即使无上消化道症状，胃镜检查亦可见轻微胃及十二指肠病变。

实验室检查

实验室检查可排除贫血、低蛋白血症及电解质紊乱。 需完善肝功能检查，结肠受累为主患者，若碱性磷酸酶、gamma–谷氨酰转肽酶升高，提示原发性硬化性胆管炎可能。 白细胞增多和急性期反应物水平升高（如血沉、C-反应蛋白），虽然非特异，但可用于动态监测疾病活动程度。

为了检测营养缺乏，维生素D与 B12 水平应每1至2年检查。当怀疑缺乏时，可以进行额外的实验室测量，如水溶性维生素(叶酸烟酸 )、脂溶性维生素(A、D、E和K)和矿物质()水平。

所有炎症性肠病（IBD）患者，无论性别、年龄，均应行骨密度监测，常采用 双能X线骨密度仪（DXA）扫描

60～70%溃疡性结肠炎患者中可有核周型抗中性粒细胞胞质抗体阳性；5～20%克罗恩病患者存在相同情况。克罗恩病相对特异性抗体为抗酿酒酵母抗体。然而，上述检查对于克罗恩病与溃疡性结肠炎鉴别可靠性并不高，因此不推荐作为常规检查。其它抗体，如抗OmpC及抗CBir1目前可查，但这些补充试验临床价值尚不明确；一些研究表明，若抗体滴度高，提示预后可能不佳。

克罗恩病的治疗

  • 洛哌丁胺或解痉药用于缓解症状

  • 5-ASA或抗生素

  • 其他药物取决于症状和严重程度（例如免疫调节药物、生物制剂和小分子）

  • 有时需手术治疗

具体药物及剂量详述见于IBD药物

(参见 the American College of Gastroenterology's 2018 guidelines for the management of Crohn disease in adults.)

常规处理

口服洛哌丁胺2～4 mg或解痉药，最多一日四次（宜餐前服用），可缓解痉挛和腹泻（饭前服用）。对症治疗安全，但重症、急性克罗恩性结肠炎，可出现类似溃疡性结肠炎的中毒性结肠炎。 亲水性胶浆剂（如，甲基纤维素、车前草制剂），可通过增加粪便硬度来预防肛门刺激症状。如果存在肠道狭窄或活动性结肠炎症，应避免摄入粗糙食物。

应强调日常健康维护 措施（如免疫接种，癌症筛查）。

轻症

包括那些能自由活动，耐受经口饮食，并且无中毒症状、压痛、肿块或梗阻体征的患者。

口服肠溶布地奈德通常用作一线治疗，用于诱导患有回肠和右结肠克罗恩病的低风险患者的轻度疾病缓解。布地奈德开始时每天 9 mg，持续 4 至 8 周，然后每 2 至 4 周逐渐减少 3 mg，总共 2 至 3 个月。然后用硫嘌呤或生物制剂维持缓解。布地奈德也可用作灌肠剂。

5-阿司匹林 （美沙拉嗪）很少用作克罗恩病的一线治疗。颇得斯安®适用于小肠疾病，以及Asacol® HD适用于远端回肠和结肠疾病。但是，任何5-ASA药物对小肠克罗恩病疗效中等，很多专家不提倡用于小肠克罗恩病。

部分医师将抗生素 视为一线用药，或用于5-ASA治疗4周无反应患者；上述均为经验性用药。上述药物疗程为8～16周。

中度至重度病例

无瘘管或脓肿，但有严重腹痛、压痛、发热或呕吐，或按轻症疾病治疗无效者，口服或静脉予 糖皮质激素, 往往可迅速缓解症状。相比口服布地奈德，口服强的松或强的松龙，作用更迅速、可靠，但前者副作用少，在多个中心，尤其欧洲，将其视为首选。

A 生物制剂 （英夫利昔单抗、阿达木单抗、聚乙二醇赛妥珠单抗、维多珠单抗、乌特克单抗、艾伯维利升奇珠单抗），有或没有 抗代谢药 （硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤或甲氨蝶呤）可用作一线治疗，甚至可以在皮质类固醇疗程之前使用。对于这种治疗失败的患者，可以使用不同类别的药物。对于对一种或多种 TNF 阻滞剂反应不足或不耐受的患者，可以考虑使用 Upadacitinib。在某些情况下，手术也是合适的。

针对肠梗阻治疗，应先予鼻胃管减压及静脉补液。若无其他并发症，克罗恩病所致肠梗阻可在治疗后数日内缓解，因此无需要特定抗炎或肠外营养；但是，如果对上述治疗反应甚微，提示存在并发症或其他病因，需要即刻手术治疗。

暴发型疾病或脓肿

若患者出现中毒表现、高热、持续呕吐、反跳痛或压痛或者可触及肿块，应立即收治入院，予静脉补液和抗生素治疗。必须经皮或手术行脓肿引流。仅排除或控制感染后，静脉予糖皮质激素或生物制剂。若糖皮质激素及抗生素治疗5～7天后，仍无效，需行外科手术。

临床计算器
临床计算器

瘘管

肛瘘可先予甲硝唑和环丙沙星治疗。 若治疗3～4周无效，应予免疫调节剂（如，硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤），可选用英夫利昔单抗和阿达木单抗以期获得更快的疗效。亦可单用抗TNF治疗 （英夫利昔单抗或阿达木单抗）。亦可选用环孢素或他克莫司 ，但停用后瘘管常会复发。

超声引导下放置纤维蛋白胶，或使用seton引流管（一段缝合材料暂时留在瘘管中以利于引流）有助复杂或顽固性肛瘘的患者。严重难治性肛瘘可能需临时结肠造口分流，但肠道再通后，瘘管往往复发；因此，分流仅作为根治术前准备、英夫利昔单抗或阿达木单抗的辅助治疗，而非主要治疗手段。

维持治疗

仅需5-ASA或抗生素即可临床缓解克罗恩病患者，可以此药维持治疗。急性期需糖皮质激素或抗TNF制剂治疗 者，维持期常需硫唑嘌呤，6-巯基嘌呤，甲氨蝶呤，抗TNF治疗或联合用药。大部分，但并非所有患者，予抗TNF药物治疗临床缓解1～2年内，需增加药物剂量或缩短用药间期。长期使用全身糖皮质激素治疗，不安全，效果亦不佳；尽管布地奈德可延缓复发且副作用小。英夫利昔单抗急性期治疗有效者，但用抗代谢药物无法维持缓解，继续使用抗TNF药物可以维持缓解。

缓解期随访只需询问症状及进行化验，无需常规X线或结肠镜检查（病程7～8年后，需定期复查肠镜监测异型增生）。

手术

尽管约70%患者最终需要手术治疗，但医生通常不愿对克罗恩病进行手术治疗。仅适用于反复肠梗阻、顽固性瘘管或脓肿。切除病变肠段可改善症状，但无法治愈疾病，即使将临床上可以发现的病灶全部切除，仍有可能复发。

%一项荟萃分析发现，未服用IBD药物的患者手术后严重内窥镜复发的发生率为50%（1）。

最终，近 35% 的病例在 10 年内需要进一步手术（2）。但是，如果术后早期预防性使用6-巯基嘌呤、硫唑嘌呤，甲硝唑或英夫利昔单抗可降低复发率。若符合手术指征，几乎所有患者术后生活质量有所提高。

因吸烟增加复发风险，尤其是妇女, 应该鼓励戒烟

治疗参考文献

  1. 1.Renna S, Cammà C, Modesto I, et al: Meta-analysis of the placebo rates of clinical relapse and severe endoscopic recurrence in postoperative Crohn's disease.Gastroenterology 135(5):1500-1509, 2008.doi: 10.1053/j.gastro.2008.07.066

  2. 2.Fumery M, Dulai PS, Meirick P, et al: Systematic review with meta-analysis: recurrence of Crohn's disease after total colectomy with permanent ileostomy.Aliment Pharmacol Ther 45(3):381-390, 2017.doi: 10.1111/apt.13886

克罗恩病的预后

已经确诊克罗恩病很少治愈，以间断加重和缓解为特征。部分严重病例腹痛频繁发作，症状扰人。然而，经恰当内外科治疗，大多数克罗恩病患者可正常生活。疾病相关死亡率很低。胃肠道癌症，包括结肠及小肠恶性肿瘤，是克罗恩病相关死亡率最主要原因。血栓栓塞并发症（尤其克罗恩结肠炎活动期）亦可导致死亡。约10％患者因克罗恩病及其并发症致残。

关键点

  • 典型的克罗恩病累及回肠和/或结肠，但不累及直肠（溃疡性结肠炎必见直肠受累）。

  • 病变肠段与邻近正常肠段有明显界线（称为“跳跃区”）。

  • 症状包括：发作性腹泻和腹痛；胃肠道出血很罕见。

  • 并发症包括腹腔脓肿和肠瘘。

  • 用5-氨基水杨酸和/或抗生素(如甲硝唑、环丙沙星、利福昔明)治疗轻度疾病。

  • 予皮质类固醇和免疫调节剂（如，硫唑嘌呤）或生物制剂（如，英夫利昔单抗、维多珠单抗、优特克单抗、瑞莎珠单抗）治疗严重疾病。

  • 约70%患者最终需要手术治疗，主要用于反复发肠梗阻、顽固性瘘管或脓肿。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American College of Gastroenterology: Guidelines for the management of Crohn disease in adults (2018)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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