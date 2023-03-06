黏膜，黏膜下层和肌肉层的嗜酸细胞广泛浸润常发生在胃窦部。该病通常是特发性的，但可以由线虫感染导致。

嗜酸细胞性胃炎的症状包括恶心、呕吐和早饱。

嗜酸细胞性胃炎的诊断依靠对病变累及处的内镜下活检。

对特发性病变者，皮质激素治疗可能有效；但若发生幽门梗阻，也许需要手术治疗。