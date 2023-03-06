看法 进行患者培训
胃炎是胃黏膜的炎症，以下任何因素均可引起，包括感染幽门螺旋杆菌、药物（非甾体类消炎药、乙醇）、应激和自身免疫（萎缩性胃炎）和一些不常见的疾病。
Ménétrier病
此为少见、特发性疾病，常发生于30～60岁成年人，男性多见。表现为胃体而非胃窦部胃皱褶显著增厚。腺体萎缩、出现显著的小凹坑增生，常伴有黏液腺化生以及合并轻度炎症的黏膜增厚。可能存在胃肠道蛋白丢失（蛋白丢失性胃病）导致的低蛋白血症（最常见的实验室异常结果）。随着疾病发展，胃酸和胃蛋白酶分泌减少，造成低胃酸状态。
Ménétrier 病的症状不具有特异性，常包括上腹部疼痛、恶心、体重减轻、水肿和腹泻。
通过内镜深层活检或腹腔镜下胃壁全层活检可以明确诊断Ménétrier 病。
鉴别诊断包括以下内容：
淋巴瘤，该病可表现为多发胃溃疡
黏膜相关淋巴组织（MALT）淋巴瘤，表现为单克隆B淋巴细胞的广泛浸润
胃泌素瘤 （Zollinger-Ellison综合征）伴有胃皱摺肥大
Cronkhite-Canada综合征是一种与腹泻相关的黏膜息肉样变蛋白丢失综合征
治疗方法有多种，包括使用抗胆碱能药、抗分泌药或皮质激素，但没有一种被证明完全有效。对伴有严重低蛋白血症的患者，可能需要施行部分或全胃切除术。
嗜酸细胞性胃炎
黏膜，黏膜下层和肌肉层的嗜酸细胞广泛浸润常发生在胃窦部。该病通常是特发性的，但可以由线虫感染导致。
嗜酸细胞性胃炎的症状包括恶心、呕吐和早饱。
嗜酸细胞性胃炎的诊断依靠对病变累及处的内镜下活检。
对特发性病变者，皮质激素治疗可能有效；但若发生幽门梗阻，也许需要手术治疗。
黏膜相关淋巴组织（MALT）淋巴瘤
全身疾病所致胃炎
物理因素导致的胃炎
放射和摄入腐蚀剂（特别是酸性化合物）可引起胃炎。全身暴露于 > 6 Gy的射线（见急性放射综合征） 可引起明显的深层性胃炎，通常对胃窦部的损害较胃体部明显。放射性胃炎的可能并发症为幽门狭窄和穿孔。