贲门失弛缓症或Zenker憩室患者可表现为反流未经消化食物，不伴恶心。多数患者无食道梗阻病变，故具体病理生理机制尚不明确。反刍动物消化道可有逆蠕动的现象，但并不见于人类。

这种疾病可为习得性、适应不良性习惯，可为进食障碍的一种表现。通过习得性过程，患者能食管下括约肌可开放，横膈节律性地收缩及松弛，胃内压升高，从而将胃内容物推入食管及咽喉部。