反刍症是肠脑轴的一种疾病，其特征是（通常是非自愿的）从胃中反流少量食物（最常发生在进食后 15 至 30 分钟），然后重新咀嚼，并且大多数情况下会再次吞咽。
患者没有恶心或腹痛的症状。
反刍常见于婴儿。成人发病率尚不清，因患者极少报告此症状。
反刍的病因
mi'si的症状和体征
患者无恶心、疼痛及吞咽困难。
处于应激状态时，患者对隐匿性反刍可能不太注意。旁观者首次观察到患者情况后，可能建议其就诊。
患者极少因反流及吐出大量食物，致体重减轻。
反刍的诊断
临床评估
有时需行内镜检查或（和）食管动力检查。
当观察到反刍现象后，可予以诊断。精神心理病史可反映潜在的情绪应激。
需行胃镜或上消化道造影，以排除致机械性梗阻的疾病或Zenker憩室。
食道测压、胃排空及胃窦-十二指肠动力动力检测，可诊断动力障碍性疾病 (1)。
诊断参考文献
1.Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, et al: Diagnosis and treatment of rumination syndrome: A critical review.Am J Gastroenterol 114(4):562–578, 2019.doi:10.14309/ajg.0000000000000060
反刍的治疗
行为治疗
对于反刍，予支持性治疗。行为治疗 (如，松弛、生物反馈及膈肌呼吸训练[利用膈肌代替呼吸肌呼吸])，对于愿意接受治疗的患者可起一定的效果) (1)。
巴氯芬可能有所帮助，但长期安全性和有效性数据有限。
精神科会诊可有助益。
治疗参考文献
1.Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, et al: Diagnosis and treatment of rumination syndrome: A critical review.Am J Gastroenterol 114(4):562–578, 2019.doi:10.14309/ajg.0000000000000060