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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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反刍

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

反刍症是肠脑轴的一种疾病，其特征是（通常是非自愿的）从胃中反流少量食物（最常发生在进食后 15 至 30 分钟），然后重新咀嚼，并且大多数情况下会再次吞咽。

患者没有恶心或腹痛的症状。

反刍常见于婴儿。成人发病率尚不清，因患者极少报告此症状。

反刍的病因

贲门失弛缓症Zenker憩室患者可表现为反流未经消化食物，不伴恶心。多数患者无食道梗阻病变，故具体病理生理机制尚不明确。反刍动物消化道可有逆蠕动的现象，但并不见于人类。

这种疾病可为习得性、适应不良性习惯，可为进食障碍的一种表现。通过习得性过程，患者能食管下括约肌可开放，横膈节律性地收缩及松弛，胃内压升高，从而将胃内容物推入食管及咽喉部。

mi'si的症状和体征

患者无恶心、疼痛及吞咽困难。

处于应激状态时，患者对隐匿性反刍可能不太注意。旁观者首次观察到患者情况后，可能建议其就诊。

患者极少因反流及吐出大量食物，致体重减轻。

反刍的诊断

  • 临床评估

  • 有时需行内镜检查或（和）食管动力检查。

当观察到反刍现象后，可予以诊断。精神心理病史可反映潜在的情绪应激。

需行胃镜或上消化道造影，以排除致机械性梗阻的疾病或Zenker憩室。

食道测压、胃排空及胃窦-十二指肠动力动力检测，可诊断动力障碍性疾病 (1)。

诊断参考文献

  1. 1.Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, et al: Diagnosis and treatment of rumination syndrome: A critical review.Am J Gastroenterol 114(4):562–578, 2019.doi:10.14309/ajg.0000000000000060

反刍的治疗

  • 行为治疗

对于反刍，予支持性治疗。行为治疗 (如，松弛、生物反馈及膈肌呼吸训练[利用膈肌代替呼吸肌呼吸])，对于愿意接受治疗的患者可起一定的效果) (1)。

巴氯芬可能有所帮助，但长期安全性和有效性数据有限。

精神科会诊可有助益。

治疗参考文献

  1. 1.Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, et al: Diagnosis and treatment of rumination syndrome: A critical review.Am J Gastroenterol 114(4):562–578, 2019.doi:10.14309/ajg.0000000000000060

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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