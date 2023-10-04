Peutz-Jeghers综合征是一种常染色体显性遗传性疾病，表现为胃、小肠和结肠内发生多发性错构瘤性息肉，同时伴有明显的皮肤色素沉着。

大多数病例（66％~94％）似乎是由STK11/LKB1（丝氨酸/苏氨酸激酶11）肿瘤抑制基因的种系突变引起的。患者出现消化道和消化道外肿瘤的风险明显增加。GI癌症包括那些癌症 胰腺, 胃, 小肠, 和 结肠。非胃肠道癌包括乳腺癌、肺癌、子宫癌、卵巢癌和睾丸癌。

皮肤病变为皮肤和黏膜黑色素或黄斑沉着，好发于口周、口唇、齿龈、手和足。除口腔病变外，其他部位的病变在青春期时均有消退的趋势。息肉可能导致出血，常可导致梗阻或肠套叠。

Peutz-Jeghers综合征 （口周病变） 图片 © Springer Science+Business Media

Peutz-Jeghers综合征 （手部病变） 图片 © Springer Science+Business Media

黑斑息肉综合征的诊断 临床评估 Peutz-Jeghers综合征一般基于临床。 患有口周或颊部色素沉着和/或≥2 GI 错构瘤性息肉或Peutz-Jeghers综合征家族史的患者应进行评估，包括检测STK11突变（参见美国胃肠病学学会2015年关于遗传性胃肠癌综合征基因检测和治疗的临床指南）。

胃肠道癌症监测 对Peutz-Jeghers综合征患者的胃肠癌监测包括结肠镜检查，上消化道内镜检查，8岁开始进行胶囊内镜检查，之后随访频率由检查结果决定。 ＞1cm的结肠息肉通常需去除。 对乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌和宫颈癌的监测应包括从18岁开始的乳房自我检查，然后应包括从25岁开始的年度盆腔检查、盆腔或经阴道超声、巴氏涂片(Pap)检查和乳房MRI和/或乳房x光检查。 胰腺癌的监测应该从30岁开始，包括磁共振胰胆管成像（MRCP）或超声内镜检查。 睾丸检查（睾丸支持细胞瘤）的睾丸检查应在出生到青春期之间每年进行；如果触诊异常或发生女性化，应进行超声检查。 尽管黑斑息肉综合征患者患肺癌的风险增加，但不建议进行具体筛查，但如果患者吸烟，则应考虑进行筛查。 一级亲属应评估Peutz-Jeghers综合征的皮肤病变。