胃癌的危险因素包括以下：

幽门螺杆菌 感染 （当它与广泛的胃肠化生有关时）

自身免疫性萎缩性胃炎

吸烟（吸烟者可能对治疗的反应受损）

胃息肉

基因因素

饮食因素未被证实为病因；然而，世界卫生组织（WHO）国际癌症研究机构（IARC）报告称，食用加工肉类与胃癌之间存在正相关关系（1)。

胃息肉可能是胃癌的癌前期病变。非甾体类消炎药（NSAIDs）可能会引起炎性息肉，质子泵抑制剂可引起胃底小凹息肉。腺瘤性息肉有可能发展成癌症，罕见的多发性腺瘤性息肉发展为癌症可能性极大。当腺瘤性息肉直径 > 2 cm，或病理学上见绒毛样改变时，恶变可能性更高。

各种各样的 遗传因素 也是危险因素。 遗传性弥漫性胃癌与基因突变有关 cadherin 1 基因（CDH1) 并且没有前体病变。 该突变是具有高外显率的常染色体显性性状。 受影响的患者通常在早期（平均年龄 38 岁）就患上胃癌，并且一生中患胃癌的风险约为 80%（2）。受影响的女性也有患小叶乳腺癌的高风险。个人或家族中有多个家族成员有弥漫性胃癌和/或小叶乳腺癌病史的患者，尤其是在 50 岁之前确诊的患者，应转诊进行遗传咨询和检测。在 18 到 40 岁之间 CDH1 发生突变的无症状携带者，应为其提供预防性胃切除术（3）。对于存在CDH1突变的女性，也建议从 30 岁开始每年进行一次乳房 MRI 监测（4）。CDH1 突变携带者有结直肠癌病例报告。数据不足以推荐对所有携带者或其家属进行结肠癌筛查；然而，如果结肠癌是在携带者中被诊断出来的，那么他们的家庭成员应该从 40 岁或比被确诊时最年轻的家庭成员年轻 10 岁开始，进行结肠癌筛查（4）。其他易患胃癌的遗传综合征包括 家族性腺瘤性息肉病, Lynch综合症、幼年性息肉病综合征，以及 黑斑息肉综合征。