结直肠腺癌生长缓慢，在增大到足以引发症状前，需要相当长的时间。症状的产生取决于肿瘤位置、类型、范围和并发症。

右半结肠口径大，壁薄，内容物为液体;因此，肠腔阻塞较晚发生。 出血通常是隐匿性的。严重的疲劳和虚弱 贫血 可能是唯一的抱怨，肿瘤通常无症状，只有在因其他原因进行结肠镜检查或横断面成像时才被发现。 肿瘤可能在出现其他症状之前就已长大到足以在腹壁触及。

左半结肠管腔较小，粪便为半固体状，该部位的癌肿比起右半结肠癌更早出现梗阻症状。该病的首发表现可能是部分性或完全性肠梗阻，伴有腹部绞痛。粪便可呈细条状或混有血液。部分患者出现穿孔症状，通常累及腹壁（局部疼痛和压痛），很少出现弥漫性腹膜炎。

直肠癌最常见症状为大便带血。每当发生直肠出血时，即使有明显的痔疮或已知的憩室病，也必须排除共存的癌症。可能会出现里急后重或排便不尽的感觉。当癌肿累及直肠周围时，疼痛较为常见。

一些患者首先出现转移性疾病的症状和体征（如肝肿大、腹水、锁骨上淋巴结肿大）。