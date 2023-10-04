小肠肿瘤占胃肠道肿瘤的1%～5%。美国每年新发小肠癌约12,070例，死亡2.070例 (1)。诊断通过灌肠。治疗方法为手术切除。

良性肿瘤 包括平滑肌瘤、脂肪瘤、神经纤维瘤和纤维瘤。所有肿瘤都可能导致腹胀，疼痛，出血，腹泻，并且如果阻塞发展，则会引起呕吐。小肠息肉不如结肠多见。

腺癌, 一种恶性肿瘤，并不常见。通常它出现在十二指肠或近端空肠并引起轻微的症状。小肠型克罗恩病患者中，肿瘤倾向于发生于远端、并且在肠道旁路或炎症肠段。

原发性恶性 淋巴瘤 发生于回肠，可形成长而僵硬的肠段。小肠淋巴瘤患者常有长期未经治疗的乳糜泻。

胃肠道神经内分泌肿瘤 （以前称为 类癌肿瘤）最常发生在小肠，特别是回肠和阑尾；在这些位置，较大的病变可能会变成恶性。50%病例可出现多发性肿瘤。直径 > 2 cm的恶性肿瘤中，80%患者手术时已发生局部转移或肝转移。约30%的小肠神经内分泌肿瘤可引起梗阻、疼痛、出血或类癌综合征。这些肿瘤的治疗取决于起源部位。小肠神经内分泌肿瘤通过手术切除；可能需要重复手术，并且在许多情况下，涉及不止一段小肠。与小肠肿瘤不同，胃神经内分泌肿瘤如果较小且与慢性萎缩性胃炎（例如 1 型疾病）相关，则可以通过内镜切除进行治疗。同样，小的直肠神经内分泌肿瘤有时可以通过内窥镜切除。对于转移性神经内分泌肿瘤，可以使用剂量递增的长效生长抑素类似物疗法、使用放射性标记的生长抑素类似物的肽受体放射配体疗法 (PRRT) 或依维莫司来有效控制疾病。

卡波西肉瘤, 免疫功能低下的患者（例如移植受者、未受控制的艾滋病患者）以侵袭性形式发生。病变可发生于胃肠道任何部位，但常见于胃、小肠或远端结肠。胃肠道损害常无症状，但是可发生出血、腹泻、蛋白丢失性肠病和肠套叠。卡波西肉瘤的治疗取决于细胞类型以及肿瘤部位和范围。

参考文献 1.Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023.CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763

小肠肿瘤的诊断 灌肠造影

有时需要行小肠镜或胶囊内镜检查 灌肠造影 （有时候CT灌肠造影）是小肠肿瘤最常见的检查方法。肠灌洗涉及将造影剂注入胃中，然后通过一系列 X 射线进行荧光镜成像，以观察肠道蠕动和壁异常。CT 小肠灌洗术将小肠灌洗术与标准腹部 CT 相结合。 推进式小肠内镜可用于观察小肠肿瘤并取活检。 胶囊可视内镜能帮助确认小肠病灶，尤其是出血部位，它每秒可传输2帧图像到体外的记录仪。原始胶囊在胃或结肠中无用，因为它会在这些较大的器官中翻滚;具有更好的光学特性和照明效果的结肠胶囊相机正在开发中，可用于这些较大直径的器官。