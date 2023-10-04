美国每年新发胰腺癌，主要是导管腺癌，共计64,050例，死亡50,550例(1)。常见症状包括体重下降、腹痛和黄疸。诊断是通过CT或MRI/MRCP，然后是内镜超声活检。治疗方法包括手术切除结合化疗。在某些情况下，还会使用放射疗法。由于许多患者就诊时已处于晚期，胰腺癌预后较差。

大多数胰腺癌为外分泌性肿瘤，来源于腺管细胞和腺泡细胞。胰腺内分泌肿瘤见另述。

来源于腺管细胞的胰腺外分泌部腺癌发生率为来源于腺泡细胞的癌症的9倍；80%发生于胰头。腺癌的平均年龄为55岁，男性的发病率为女性的1.5至2倍。腺泡细胞癌是胰腺癌的罕见原因。与传统的导管腺癌相比，其预后更好。

著名的 风险因素 胰腺癌包括吸烟史、 慢性胰腺炎, 肥胖和化学品暴露（例如，β-萘胺、联苯胺、石棉、苯、氯化烃）。酒精和咖啡因摄入似乎并非危险因素。

遗传起着一定的作用； 10% 的胰腺癌与潜在的遗传因素有关。现在，所有诊断为胰腺癌的患者都会接受常规基因检测。

参考文献 1.Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023.CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763

胰腺癌的症状和体征 胰腺癌的症状如疼痛和体重减轻是非特异性的，导致该病往往在肿瘤播散后才被诊断出。 确诊时，90%的患者局部晚期肿瘤已侵及腹膜后结构，扩散至局部淋巴结，或转移至肝肺。 大多数患者有严重的上腹部疼痛，通常向背部放射。常有体重下降。 80%～90%的胰头腺癌患者出现梗阻性黄疸（可引起瘙痒）。胰体和胰尾肿瘤可引起脾静脉阻塞，进而导致脾大、胃和食管静脉曲张及消化道出血。 胰腺癌导致多达一半的患者患上糖尿病，导致葡萄糖耐受不良的症状(如多尿和烦渴)。胰腺癌会导致胰腺本身生产的消化酶数量减少，最终引起消化和吸收的能力减退（吸收不良)。吸收不良会引起腹胀、腹腔积气、以及水样、油样或恶臭味的腹泻，并导致体重减轻和维生素缺乏。

胰腺癌的诊断 CT 或磁共振成像/磁共振胰胆管造影 (MRI/MRCP)，然后进行超声内镜细针抽吸 (EUS/FNA) 活检

随访CA19-9（不用于筛查） 首选的测试是使用胰腺技术或 MRI/MRCP 的腹部螺旋 CT；随后进行内窥镜超声检查和细针抽吸 (EUS/FNA)，用于组织诊断和评估手术可切除性。CT 或 MRI/MRCP 通常是根据当地的可及性和专业知识来选择的。即使这些检查显示明显的不可切除或转移性疾病，做EUS/FNA或经皮穿刺获得病变组织以获得组织诊断。如果CT显示潜在可切除的肿瘤或无肿瘤，MRCP或内镜超声可用于疾病分期或检测CT不可见的小肿瘤。 梗阻性黄疸患者可将内镜下逆行胰胆管造影（ERCP） 作为首选诊断操作。在 ERCP 中，通常会放置支架来缓解胆道梗阻并允许进行任何术前治疗。 需要行常规实验室检查。 碱性磷酸酶和胆红素升高表明胆管阻塞或肝转移。胰腺相关抗原CA 19-9可用于监测诊断为胰腺癌的患者，并筛查高危人群（如遗传性胰腺炎患者;≥2名一级家庭成员患有胰腺癌、Peutz-Jeghers综合征或BRCA2或HNPCC突变）。但是，这个检测不够敏感或不足以用于人群筛查，在已确诊的胰腺癌患者（即非生产者）中，CA 19-9 水平并不总是升高。成功治疗后CA19-9水平应当降低，如果之后水平再次升高则提示疾病进展。胰腺癌患者的淀粉酶和脂肪酶水平大多正常。

胰腺癌的预后 胰腺癌的预后随分期而异，但总体预后较差（5年生存率 < 2%），因为许多患者确诊时已处于晚期。

关键点 由于大多数胰腺癌诊断时已为晚期，胰腺癌预后极差。

胰腺癌的明确危险因素包括吸烟和慢性胰腺炎史 。

诊断包括CT或磁共振成像/磁共振胰胆管造影(MRI/MRCP)和超声内镜活检;淀粉酶和脂肪酶水平通常正常，ca19 -9抗原不够敏感或特异性，不足以用于人群筛查。

由于胰腺癌在诊断时常已发生转移或侵袭大血管，约80％～90％的胰腺癌在确诊时已失去手术机会。

联合手术和化疗为适合切除手术的患者提供了最佳的肿瘤学结果。

对于胰腺癌患者也需要恰当的对症治疗，例如适当的镇痛治疗，建立胃和/或胆道的旁路以解除梗阻，以及胰酶补充。

囊腺癌 囊腺癌是一种罕见的胰腺腺癌，源于黏液囊腺瘤的恶性退行性变，表现为上腹部疼痛和腹部包块。 囊腺癌通过腹部CT或MRI诊断，通常显示囊性肿块包含碎片;该肿块可能被误解为坏死性腺癌或胰腺假性囊肿。 与管状腺癌相比，囊腺癌的预后相对较好。手术时仅发现20%患者有转移。远端或全部胰腺切除术或Whipple手术可将肿瘤完全切除，其5年生存率达65%。