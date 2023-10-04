美国每年新发胰腺癌，主要是导管腺癌，共计64,050例，死亡50,550例(1)。常见症状包括体重下降、腹痛和黄疸。诊断是通过CT或MRI/MRCP，然后是内镜超声活检。治疗方法包括手术切除结合化疗。在某些情况下，还会使用放射疗法。由于许多患者就诊时已处于晚期，胰腺癌预后较差。
大多数胰腺癌为外分泌性肿瘤，来源于腺管细胞和腺泡细胞。胰腺内分泌肿瘤见另述。
来源于腺管细胞的胰腺外分泌部腺癌发生率为来源于腺泡细胞的癌症的9倍；80%发生于胰头。腺癌的平均年龄为55岁，男性的发病率为女性的1.5至2倍。腺泡细胞癌是胰腺癌的罕见原因。与传统的导管腺癌相比，其预后更好。
著名的 风险因素 胰腺癌包括吸烟史、 慢性胰腺炎, 肥胖和化学品暴露（例如，β-萘胺、联苯胺、石棉、苯、氯化烃）。酒精和咖啡因摄入似乎并非危险因素。
遗传起着一定的作用； 10% 的胰腺癌与潜在的遗传因素有关。现在，所有诊断为胰腺癌的患者都会接受常规基因检测。
参考文献
1.Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023.CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763
胰腺癌的症状和体征
胰腺癌的症状如疼痛和体重减轻是非特异性的，导致该病往往在肿瘤播散后才被诊断出。 确诊时，90%的患者局部晚期肿瘤已侵及腹膜后结构，扩散至局部淋巴结，或转移至肝肺。
大多数患者有严重的上腹部疼痛，通常向背部放射。常有体重下降。 80%～90%的胰头腺癌患者出现梗阻性黄疸（可引起瘙痒）。胰体和胰尾肿瘤可引起脾静脉阻塞，进而导致脾大、胃和食管静脉曲张及消化道出血。
胰腺癌导致多达一半的患者患上糖尿病，导致葡萄糖耐受不良的症状(如多尿和烦渴)。胰腺癌会导致胰腺本身生产的消化酶数量减少，最终引起消化和吸收的能力减退（吸收不良)。吸收不良会引起腹胀、腹腔积气、以及水样、油样或恶臭味的腹泻，并导致体重减轻和维生素缺乏。
胰腺癌的诊断
CT 或磁共振成像/磁共振胰胆管造影 (MRI/MRCP)，然后进行超声内镜细针抽吸 (EUS/FNA) 活检
随访CA19-9（不用于筛查）
首选的测试是使用胰腺技术或 MRI/MRCP 的腹部螺旋 CT；随后进行内窥镜超声检查和细针抽吸 (EUS/FNA)，用于组织诊断和评估手术可切除性。CT 或 MRI/MRCP 通常是根据当地的可及性和专业知识来选择的。即使这些检查显示明显的不可切除或转移性疾病，做EUS/FNA或经皮穿刺获得病变组织以获得组织诊断。如果CT显示潜在可切除的肿瘤或无肿瘤，MRCP或内镜超声可用于疾病分期或检测CT不可见的小肿瘤。
梗阻性黄疸患者可将内镜下逆行胰胆管造影（ERCP） 作为首选诊断操作。在 ERCP 中，通常会放置支架来缓解胆道梗阻并允许进行任何术前治疗。
需要行常规实验室检查。 碱性磷酸酶和胆红素升高表明胆管阻塞或肝转移。胰腺相关抗原CA 19-9可用于监测诊断为胰腺癌的患者，并筛查高危人群（如遗传性胰腺炎患者;≥2名一级家庭成员患有胰腺癌、Peutz-Jeghers综合征或BRCA2或HNPCC突变）。但是，这个检测不够敏感或不足以用于人群筛查，在已确诊的胰腺癌患者（即非生产者）中，CA 19-9 水平并不总是升高。成功治疗后CA19-9水平应当降低，如果之后水平再次升高则提示疾病进展。胰腺癌患者的淀粉酶和脂肪酶水平大多正常。
胰腺癌的治疗
Whipple手术（胰十二指肠切除术）
新辅助化疗或联合化疗和放疗（放化疗）
对症治疗
80～90%患者就诊时由于肿瘤转移或侵犯大血管已无法手术切除。
对于接受切除手术的患者，胰腺中肿瘤的位置决定了手术的类型。通过 Whipple 手术切除胰头肿瘤。颈部、身体或尾部的肿瘤通常通过远端胰腺切除术切除，其中胰头保留在原位。
由于这种疾病的侵袭性以及患者在胰腺手术后难以耐受化疗，使用新辅助（术前）化疗或放化疗已变得越来越流行。最近的一项研究数据表明，新辅助化疗对临界可切除患者显示出生存获益（1）。在另一项研究中，FOLFIRINOX 方案（氟尿嘧啶、奥沙利铂、亚叶酸和伊立替康）在手术切除后获得了 54 个月的中位总生存期，并为精心挑选的胰腺癌患者设定了化疗的新标准(2）。第二种常见的治疗方案是吉西他滨联合白蛋白结合疗法紫杉醇 （纳米颗粒白蛋白结合紫杉醇），另一项研究显示，围手术期使用时与 FOLFIRINOX 方案具有相似的效果（FOLFIRINOX 组的中位总生存期为 23.2 个月，而 FOLFIRINOX 组的中位总生存期为 23.6 个月） 吉西他滨 并抓住-紫杉醇) (3）。
如手术中发现肿瘤不能切除或有胃十二指肠或胆管阻塞，可施行胃和胆管双旁路手术以缓解梗阻。对于病灶不能切除的患者，内镜下胆管内支架置入术可缓解黄疸。十二指肠支架置入术经常进行。对于预期寿命 > 6～7个月，但无法手术切除的患者，需考虑外科旁路手术以避免支架所致的并发症。
对症治疗
止痛药，通常阿片类
有时候行手术治疗保持胆道通畅。
有时候需补充胰酶。
绝大多数胰腺癌患者最终将经历疼痛和死亡。 因此，对症治疗与控制疾病同样重要。应讨论适当的临终关怀（另见 垂死的病人）。
中度至重度疼痛患者应接受足量的口服阿片类药物以缓解疼痛。担忧成瘾不应成为有效控制疼痛的障碍。 对于慢性疼痛，长效制剂（如透皮芬太尼，羟考酮，羟吗啡酮）通常最佳。经皮或手术阻断神经（腹腔）对一些患者能有效缓解疼痛。若疼痛难以忍受，给予皮下或静脉，硬膜外或鞘内输注的阿片类药物可进一步缓解疼痛。
如果姑息性手术或内镜下胆道支架植入术不能缓解阻塞性黄疸继发的瘙痒，可口服考来烯胺（4g qd～qid）治疗瘙痒。
胰腺外分泌功能不足时可予猪胰腺酶胶囊口服（胰脂肪酶）。有许多商业产品可供使用，每个胶囊的酶含量不一。 所需剂量调整取决于患者的症状、脂肪泻程度和饮食中的脂肪含量。肠腔内pH值为8时胰酶的活性最高；因此部分医生让患者每天服用两次质子泵抑制剂或H2受体阻滞剂。
应密切监测和控制糖尿病。
治疗参考文献
1.Versteijne E, van Dam JL, Suker M, et al: Neoadjuvant Chemoradiotherapy Versus Upfront Surgery for Resectable and Borderline Resectable Pancreatic Cancer: Long-Term Results of the Dutch Randomized PREOPANC Trial. J Clin Oncol 40(11):1220-1230, 2022.doi: 10.1200/JCO.21.02233
2.Conroy T, Hammel P, Hebbar M, et al: FOLFIRINOX or Gemcitabine as Adjuvant Therapy for Pancreatic Cancer. N Engl J Med 379(25):2395-2406, 2018.doi: 10.1056/NEJMoa1809775
3.Sohal DPS, Duong M, Ahmad SA, et al: Efficacy of Perioperative Chemotherapy for Resectable Pancreatic Adenocarcinoma: A Phase 2 Randomized Clinical Trial.JAMA Oncol 7(3):421-427, 2021.doi: 10.1001/jamaoncol.2020.7328.Clarification and additional information.JAMA Oncol 23:e215278, 2021.doi: 10.1001/jamaoncol.2021.5278
胰腺癌的预后
胰腺癌的预后随分期而异，但总体预后较差（5年生存率 < 2%），因为许多患者确诊时已处于晚期。
关键点
由于大多数胰腺癌诊断时已为晚期，胰腺癌预后极差。
胰腺癌的明确危险因素包括吸烟和慢性胰腺炎史 。
诊断包括CT或磁共振成像/磁共振胰胆管造影(MRI/MRCP)和超声内镜活检;淀粉酶和脂肪酶水平通常正常，ca19 -9抗原不够敏感或特异性，不足以用于人群筛查。
由于胰腺癌在诊断时常已发生转移或侵袭大血管，约80％～90％的胰腺癌在确诊时已失去手术机会。
联合手术和化疗为适合切除手术的患者提供了最佳的肿瘤学结果。
对于胰腺癌患者也需要恰当的对症治疗，例如适当的镇痛治疗，建立胃和/或胆道的旁路以解除梗阻，以及胰酶补充。
囊腺癌
囊腺癌是一种罕见的胰腺腺癌，源于黏液囊腺瘤的恶性退行性变，表现为上腹部疼痛和腹部包块。
囊腺癌通过腹部CT或MRI诊断，通常显示囊性肿块包含碎片;该肿块可能被误解为坏死性腺癌或胰腺假性囊肿。
与管状腺癌相比，囊腺癌的预后相对较好。手术时仅发现20%患者有转移。远端或全部胰腺切除术或Whipple手术可将肿瘤完全切除，其5年生存率达65%。
导管内乳头状粘液性肿瘤
导管内乳头状粘液性肿瘤（IPMN）是导致粘液分泌过多和导管阻塞的囊性肿瘤。组织学可能呈良性、交界性或恶性。女性多见（80%），常位于胰尾（66%）。
胰腺导管内乳头状粘液瘤大致分为三种类型：主导管型、分支管型和混合型。
主胰管胰腺导管内乳头状粘液瘤 当肿瘤累及主胰管时诊断。这通常会导致主导管扩张（通常> 10毫米）以及粘蛋白通过奥迪括约肌挤出。主导管 IPMN 具有较高的潜在癌症风险，诊断后通常会做手术切除。
分支管 IPMN 是主胰管侧管肿瘤受累的结果。这些肿瘤不会导致主胰管扩张。与主导管 IPMN 不同，分支导管 IPMN 具有不同的癌症风险，手术或检查肿瘤的决定基于一系列成像和内窥镜检查（通常采用活检和囊液分析）。如果提供监测，通常是成像和内窥镜超声的结合。
混合型IPMN 具有主导管和分支导管IPMN的特征，即导致主导管及其相关的分支导管两者的扩张。混合型 IPMN 具有与主导管 IPMN 相同的恶性肿瘤风险，并且采用类似的手术切除治疗。
IPMN 的症状包括疼痛和反复发作 胰腺炎。通常，它们是在出于其他原因进行的横截面成像中偶然看到的。
胰腺导管内乳头状粘液肿瘤可通过横断面成像（CT 或 MRI）诊断。通常，内镜超声结合抽吸和细胞学检查可辅助诊断。内窥镜检查的一个经典发现表明主导管 IPMN 是由 Oddi 括约肌挤出粘蛋白引起的鱼嘴状外观。
手术切除是导管内乳头状黏液瘤伴高级别不典型增生进展为浸润性癌、或具高风险演变为癌症的患者的治疗选择。对于有潜在癌症的患者，术后系统治疗与胰腺腺癌相似。
术后5年生存率 > 95％为良性或临界病例，但恶性肿瘤生存率为50〜75％。