前列腺炎是一系列表现为刺激性或梗阻性尿路症状和会阴部疼痛的前列腺疾病。有些是前列腺的细菌感染所致，有些是机制不清的某些非感染性炎症因素，或是由于泌尿生殖器隔膜痉挛，或是共同作用的结果。主要根据临床症状诊断，结合前列腺按摩前后尿液的镜检和培养。若是由细菌感染引起，则用抗生素治疗。非细菌性则用热坐浴、肌松药、抗炎药或抗焦虑药治疗。
前列腺炎的病因
前列腺炎可为细菌性或更常见的非细菌性。但鉴别细菌性或非细菌性前列腺炎比较困难，特别是慢性前列腺炎患者。
细菌性前列腺炎可为急性或慢性，通常由典型的尿道病原体（如克雷伯杆菌 、变形杆菌、大肠杆菌）以及衣原体衣原体引起。但这些病原体如何进入并感染前列腺目前仍不明确。慢性感染还可能是未被抗生素根除的一些隐蔽细菌的感染。
非细菌性前列腺可为炎性或非炎性。机制不明，可能与尿道括约肌不完全舒张和排尿协同失调有关。其造成的尿路压力增加，导致尿液反流入前列腺（触发炎症反应）或骨盆自主活动增加引起非炎症性慢性疼痛。
前列腺炎的分类
前列腺炎可分为四大类 (见表美国国立卫生研究院前列腺炎共识分类系统)。主要根据临床表现与2次尿液标本是否有感染和炎症分类。第一次留取中段尿。然后对患者进行前列腺指检后迅速排尿，前10mL尿液作为第二次尿液标本。尿培养中有细菌生长定义为感染，尿液分析中出现白细胞为炎症。不使用前列腺痛名称指代无炎症的前列腺炎。
前列腺炎NIH共识分类系统
数字编码
分类
特征
尿检发现
前列腺按摩前
前列腺按摩后
I
急性细菌性前列腺炎
急性尿路感染的症状
WBC
+/−
+
细菌
+/−
+
II
慢性细菌性前列腺炎
同样病原体的再发尿路感染
WBC
+/−
+
细菌
+/−
+
III
慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征
主要症状疼痛、排尿和性功能障碍
IIIa
炎症
WBC
−
+
细菌
−
−
IIIb
非炎症性的*
WBC
−
−
细菌
−
−
IV
无症状炎症性前列腺炎
因其他原因行泌尿道检查（如前列腺活检、精液分析）时偶然发现
WBC
−
+
细菌
−
−
*以往叫做前列腺痛。
+/−意味着可能有；+意味着有；−意味着无。
NIH ＝ 美国国立卫生研究院；WBC=白细胞。
Data from Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC: NIH consensus definition and classification of prostatitis.JAMA 282:236–237, 1999.
前列腺炎的症状和体征
不同类型的前列腺炎症状不一，但典型的症状都包括不同程度的尿路刺激症状或梗阻及疼痛。尿路刺激症状表现为频率和紧迫感、膀胱排空不完全的感觉、排尿后不久需要再次排空或夜尿。典型的表现为会阴部疼痛，阴茎顶端、下背部或睾丸部也可感觉疼痛。有些患者主诉射精疼痛。
急性细菌性前列腺炎常引起全身表现，如发热、寒战、不适、肌痛。前列腺有触痛，局部或弥漫性肿胀、变软和（或）变硬。可出现全身脓毒血症的表现，伴心动过速、呼吸急促和有时有低血压。
慢性细菌性前列腺炎是反复的前列腺感染，伴或不伴每次感染的完全缓解。慢性细菌性前列腺炎的症状和体征轻于急性前列腺炎。
慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征以疼痛为主述，常包括射精痛。不适感常非常明显而影响生活质量。也可出现尿路刺激或梗阻的症状。指检发现前列腺可有触痛但通常无变软或肿胀。临床上炎症和非炎症性慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征很相似。
无症状炎症性前列腺炎无症状，是由于检查其他前列腺疾病时无意发现，尿中可出现白细胞。
前列腺炎的诊断
尿液分析
除非急性细菌性前列腺炎，进行前列腺按摩
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型前列腺炎可根据临床疑诊。尿道炎、直肠周围脓肿或尿路感染也可有相似的症状。检查仅对急性细菌性前列腺炎有诊断价值。
伴急性细菌性前列腺典型症状和体征的发热患者，中段尿尿液分析通常有白细胞和细菌。一般不必再进行前列腺按摩以获取按摩后的尿液标本，对患者可能有危险（虽然尚未证实）。可能导致菌血症。同样道理，直肠检查必须轻巧。对有毒性症状表现（如发热、严重乏力、意识障碍和定向障碍、低血压、四肢冰凉）的患者应行血培养。对于没有这些发现的患者，按摩前后的尿样足以进行诊断。
对抗生素治疗效果不佳的急慢性细菌性前列腺炎患者，需进行经直肠超声检查，有时行膀胱镜检查，以排除前列腺脓肿以及精囊破坏和炎症。
对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（非急性前列腺炎）型的患者，可考虑进行膀胱镜、尿细胞学（如存在血尿）与尿动力学检测（如怀疑存在神经性异常或尿道括约肌功能障碍）。
治疗前列腺炎
治疗因病因而异。
急性细菌性前列腺炎
无毒性症状患者的治疗，包括抗生素、卧床休息、止痛、软化大便及水化。 在尿培养和药敏结果出来之前，予氟喹诺酮类药物（环丙沙星500mg，口服，一日2次或氧氟沙星300mg，口服，一日2次）通常有效。若治疗反应良好，可继续治疗至30天以防止慢性细菌性前列腺炎。
如怀疑有脓毒血症，患者应住院治疗并静脉使用广谱抗生素（如氨苄青霉素和庆大霉素联合使用）。培养标本送检后，立即开始抗生素治疗，直到细菌药敏结果出来。如果临床疗效满意，可继续静脉给药直到病人24～48小时无发热，随后改口服治疗4周。
辅助治疗包括非甾体抗炎药以及潜在的alpha-受体阻断剂（如存在膀胱排空障碍）和坐浴等支持疗法。罕见发生的前列腺脓肿，需要手术引流。
慢性细菌性前列腺炎
慢性细菌性前列腺炎应接受口服抗生素，如氟喹诺酮类药物至少6周。根据细菌培养结果治疗，培养结果可疑或阴性的患者，应用经验性抗菌药物治疗的成功率较低。 其他治疗包括抗炎药物、肌松药（如环苯扎林，可能缓解盆腔肌肉痉挛）、alpha-肾上腺素能阻滞剂或其它对症治疗如坐浴。
慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征
治疗困难，通常价值不大。 除了上述的治疗方法，还可考虑抗焦虑剂（如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂[SSRIs]、苯二氮䓬类）、骶神经刺激、生物反馈治疗、前列腺按摩和前列前微创治疗（如微波治疗），结果不一。
无症状炎症性前列腺炎
无症状患者不需治疗。
关键点
前列腺炎可以是急性或慢性细菌感染或更知之甚少的一组病症，典型特征是刺激性和阻塞性尿路症状，泌尿生殖器隔膜肌肉痉挛，和会阴疼痛。
对慢性细菌性前列腺炎和急性细菌性前列腺炎无毒性症状患者，给与氟喹诺酮类药物及对症措施。
对于急性细菌性前列腺炎及全身症状提示脓毒症住院患者，给予广谱抗生素如氨苄青霉素加庆大霉素。
慢性前列腺炎火盆腔疼痛综合征，可考虑抗焦虑剂（如SSRIs、苯二氮䓬类）、骶神经刺激、生物反馈治疗、前列腺按摩和前列前微创治疗（如微波治疗）。