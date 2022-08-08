不同类型的前列腺炎症状不一，但典型的症状都包括不同程度的尿路刺激症状或梗阻及疼痛。尿路刺激症状表现为频率和紧迫感、膀胱排空不完全的感觉、排尿后不久需要再次排空或夜尿。典型的表现为会阴部疼痛，阴茎顶端、下背部或睾丸部也可感觉疼痛。有些患者主诉射精疼痛。

急性细菌性前列腺炎常引起全身表现，如发热、寒战、不适、肌痛。前列腺有触痛，局部或弥漫性肿胀、变软和（或）变硬。可出现全身脓毒血症的表现，伴心动过速、呼吸急促和有时有低血压。

慢性细菌性前列腺炎是反复的前列腺感染，伴或不伴每次感染的完全缓解。慢性细菌性前列腺炎的症状和体征轻于急性前列腺炎。

慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征以疼痛为主述，常包括射精痛。不适感常非常明显而影响生活质量。也可出现尿路刺激或梗阻的症状。指检发现前列腺可有触痛但通常无变软或肿胀。临床上炎症和非炎症性慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征很相似。

无症状炎症性前列腺炎无症状，是由于检查其他前列腺疾病时无意发现，尿中可出现白细胞。