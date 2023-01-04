肛门直肠脓肿是直肠周围部位局限的脓液积聚。脓肿通常起源于肛门隐窝。症状为肿痛。诊断主要依靠体检、CT或盆腔MRI示深部脓肿。治疗为手术引流。

（参见肛门直肠疾病评估。）

脓肿可发生于直肠周围间隙，位置可表浅或较深。

肛周脓肿 位置表浅，伴皮肤脓头。

坐骨直肠脓肿位置深，可穿过括约肌达肛提肌下方的坐骨直肠窝，甚至可穿透对侧壁，形成“马蹄形”脓肿。肛提肌上方的脓肿（如盆腔直肠脓肿）常由憩室炎或盆腔感染引起，位置较深，可延伸到腹膜或腹腔器官。

克罗恩病（特别是结肠克罗恩病），有时可引起肛门直肠脓肿。

大多数肛门直肠脓肿是混合感染，以大肠杆菌、普通变形杆菌、拟杆菌属、链球菌和葡萄球菌为主。

肛门直肠脓肿的症状和体征 浅表脓肿可非常疼痛；其特征为肛周肿胀、发红、触痛。发烧罕见。 深部脓肿可引起中毒症状（如发热、寒战、不适），但疼痛不明显。肛周外表可能无异常，但直肠指诊可发现直肠壁有波动、肿胀。高位骨盆直肠窝脓肿可导致下腹痛和发热，而缺乏直肠症状有时发热是唯一的症状。

肛门直肠脓肿的诊断 临床评估

有时需要麻醉下检查，很少需要CT检查 合并皮肤脓肿者，如直肠指诊正常且无全身疾病表现的患者，无需行影像学检查。 当怀疑深部脓肿或克罗恩病时，CT扫描有助于诊断。 高位（肛提肌上方）脓肿需行CT检查以明确腹腔内的感染源。盆腔 MRI 和内窥镜超声是可供选择的影像学检查。 有深部脓肿或复杂肛周克罗恩病，需在麻醉下行脓肿引流时进一步检查。

肛门直肠脓肿的治疗 切开或引流

高风险患者应用抗生素 (参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2016 clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.) 需及时切开并充分引流，不应待皮肤脓肿形成后方进行。许多患者可行门诊引流手术，深部脓肿引流需在手术室进行。 发烧、免疫力低下或糖尿病患者以及有明显蜂窝组织炎的患者还应该接受抗生素治疗（例如，环丙沙星500毫克静脉注射，每12小时一次，甲硝唑500毫克静脉注射，每8小时一次，氨苄青霉素/舒巴坦1.5克静脉注射，每8小时一次）。 中性粒细胞绝对减少（< 1000/mcL [1 × 109/L]) 应单独使用抗生素治疗。 不主张对体健的浅表脓肿患者使用抗生素。 引流后可能发生肛门直肠瘘。

关键点 肛门直肠脓肿位置可表浅或较深。

浅表脓肿可临床诊断，在办公室或急诊室引流。

深部脓肿通常需进行CT扫描成像，且必须在手术室引流。

有发烧、免疫力低下或糖尿病的病人以及有广泛蜂窝组织炎的病人应接受抗生素治疗。