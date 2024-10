切开或引流

高风险患者应用抗生素

需及时切开并充分引流,不应待皮肤脓肿形成后方进行。许多患者可行门诊引流手术,深部脓肿引流需在手术室进行。

发烧、免疫力低下或糖尿病患者以及有明显蜂窝组织炎的患者还应该接受抗生素治疗(例如,环丙沙星500毫克静脉注射,每12小时一次,甲硝唑500毫克静脉注射,每8小时一次,氨苄青霉素/舒巴坦1.5克静脉注射,每8小时一次)。

中性粒细胞绝对减少(< 1000/mcL [1 × 109/L]) 应单独使用抗生素治疗。

不主张对体健的浅表脓肿患者使用抗生素。

引流后可能发生肛门直肠瘘。