连续性血液滤过和血液透析

连续性血液滤过和血液透析技术可不间断地对血液进行滤过和透析；（有关其他肾脏替代疗法，请参阅 肾脏替代治疗概要。）其主要优点是在能清除大量水分的同时，避免间歇性血液透析和间断清除大量液体引起的低血压。 这些技术适用于血流动力学不稳定和（或）必须接受大量补液（如需要高营养或血管加压药滴注的多脏器系统衰竭或休克患者）的急性肾损伤患者。

在连续血液滤过中，水和溶质通过可渗透膜从血液中对流过滤;滤液被丢弃，患者必须输入生理平衡的水和电解质。滤器中可加入透析循环以增加溶质清除。程序可以是

动脉-静脉

静脉-静脉

在 动脉静脉技术 股动脉进行插管，动脉压力驱动血压通过滤器进入股静脉。滤过率常较低，尤其在低血压患者中。（见动静脉瘘。）

连续静静脉技术中，需要动力泵推动血液从大静脉（股静脉、锁骨下静脉或颈内静脉）通过透析环路返回至静脉循环系统。使用双腔套管时，血液被引出后再返回同一静脉。

连续性动静脉血液滤过的优点是简单、不需要泵，但在低血压患者中，血流可能不理想。连续性静静脉血液滤过的优点是血压控制好，液体清除平缓。静静脉技术仅需一根插管。两种技术相比没有哪种更有效。

两种技术都需要抗凝，最常见的是局部而不是全身性的。局部枸橼酸抗凝，血液流出病人时注入枸橼酸，结合钙，防止凝血;然后钙回输入血液从机器返回至患者。这种方法避免了全身肝素化的并发症。然而，并非所有患者都能接受柠檬酸盐；特别是那些有 急性肝功能衰竭，由于肝脏柠檬酸盐代谢降低，导致柠檬酸盐毒性风险增加（1)。