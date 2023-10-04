肌肉痉挛（抽筋）是一种突然、短暂的、不自主的、疼痛的肌肉或肌肉群收缩。痉挛常见于健康人（尤其是中年人和老年人），有时发生于休息时，但更常见于运动时、运动后或夜间(包括睡眠期间)。晚上腿抽筋 通常发生在小腿，导致足部和脚趾跖屈，但也可能导致其他肌肉群痉挛。

其他疾病可以引起类似痉挛的症状：

肌张力障碍 可引起肌肉痉挛，但症状往往更持续且易复发，除典型的腿部外还累及其他肌肉（如颈、手、面部、身体各处的肌肉）。

手足搐搦症 也可引起肌肉痉挛，但痉挛通常更持续（经常引起重复且短暂的肌肉抽搐），为双侧且弥漫性的，但也会出现孤立的手足痉挛。

外周动脉疾病（跛行）患者用力时的 肌肉缺血会 引起小腿疼痛，但这种疼痛是由于肌肉供血不足，且肌肉并不像痉挛时收缩。

虚幻痉挛是一种痉挛的感觉，而并不存在肌肉收缩或缺血。

当人们做没有准备的事情时（例如，使用不常用于完成体力任务的肌肉、进行以前从未做过的锻炼），更有可能发生抽筋。

肌肉痉挛的病因 腿部痉挛最常见的类型是 良性特发性腿部痉挛（无诱发疾病，常见于晚上）

运动相关的肌肉痉挛（在运动时或运动后发生） 虽然几乎每个人都曾发生过肌肉痉挛，但一些因素可增加痉挛的危险性和严重性。这些试验包括： 小腿肌肉紧张（如缺乏拉伸、不活动或有时为慢性下肢水肿）

脱水

电解质异常（如血钾、血镁水平降低）

神经或代谢紊乱

终末期肾病患者透析过程中大量液体的排出

一些药物 同样，某些毒素会引起肌肉痉挛。 表格 一些与肌肉痉挛相关的药物、疾病和其他病症 表格

肌肉痉挛的评估 肌肉痉挛评估的重点在于识别可治疗的方面。对于很多患者，引起痉挛的疾病已确诊，或引起其他比痉挛更棘手的症状。 痉挛需与跛行和肌张力障碍鉴别，临床评估通常是足够的。 病史 现病史应当包括对痉挛的描述，包括持续时间、频率、部位、触发因素和其他相关症状。可能与神经源性或肌源性疾病相关的症状，包括肌强直、无力、疼痛、感觉缺失。 记录可导致脱水或水电解质失衡的因素（如呕吐、腹泻、过度运动和排汗、透析、应用利尿剂、妊娠）。 系统回顾需寻找能提示潜在病因的症状，包括： 闭经 或月经不规律：妊娠相关的腿抽筋

畏寒、体重增加和皮肤改变： 甲状腺功能减退症

乏力：神经性疾病

疼痛或感觉缺失： 周围神经病或神经根病 既往史应包括任何可以引起痉挛的疾病。记录完整的药物和其他物质使用史（例如酒精）。 体格检查 一般检查应包括皮肤，寻找酒精中毒性红斑、非凹陷性水肿或眉毛脱落（提示甲状腺功能减退）和皮肤含水量、充盈度的变化。行神经系统检查，包括腱反射。 触诊脉博，测量四肢血压。脉搏微弱或患肢踝肱比降低，提示可能存在缺血。 危险信号 在肌肉痉挛患者中，以下发现值得特别关注: 累及上肢或躯干

反射亢进或减弱

肌无力

束颤

酒精使用障碍的迹象

低血容量

在外周神经、神经丛或神经根分布区域的疼痛或感觉缺失 临床表现解析 局灶痉挛提示良性特发性腿部痉挛、运动相关性肌肉痉挛、肌肉骨骼异常、周围神经系统病变或变性病早期（常不对称，如运动神经元病）。 局灶反射降低提示周围神经病、神经丛或神经根病。 弥漫性痛性痉挛患者（特别是伴震颤的患者）中，反射亢进往往提示系统性病变（如低钙血症、酒精中毒、运动神经元病或药物，尽管药物对腱反射的影响是多变的）。全身反射降低提示甲状腺功能减退、酒精中毒或是老年人的正常表现。 体格检查正常和相应的病史提示良性特发性腿部痉挛或运动相关性肌肉痉挛。 检查 根据异常的临床表现进行检测。没有例行检查。 有原因不明的弥漫性痉挛，尤其伴反射亢进者，应当检测血糖、肾功能和电解质（包括钙和镁）。 如果患者存在手足搐溺，应检测游离钙和ABGs（以确认呼吸性碱中毒）。 如果痉挛肌肉无力，应行肌电图检查。 如果肌肉无力或神经系统体征表明中枢神经系统受累，则需要对大脑和脊髓进行 MRI 检查。

治疗肌肉痉挛 拉伸 确诊后开始治疗。 当发生痉挛时，拉伸受累肌肉通常能够缓解痉挛。例如，为缓解小腿痉挛，患者用手向上拉伸脚趾和脚部（背屈）。 热敷（例如，使用温暖的毛巾或加热垫，洗温水澡或淋浴）或冷敷（例如，用冰块按摩受影响的肌肉）可能有助于缓解疼痛。