肌肉痉挛（抽筋）是一种突然、短暂的、不自主的、疼痛的肌肉或肌肉群收缩。痉挛常见于健康人（尤其是中年人和老年人），有时发生于休息时，但更常见于运动时、运动后或夜间(包括睡眠期间)。晚上腿抽筋 通常发生在小腿，导致足部和脚趾跖屈，但也可能导致其他肌肉群痉挛。
其他疾病可以引起类似痉挛的症状：
肌张力障碍可引起肌肉痉挛，但症状往往更持续且易复发，除典型的腿部外还累及其他肌肉（如颈、手、面部、身体各处的肌肉）。
手足搐搦症也可引起肌肉痉挛，但痉挛通常更持续（经常引起重复且短暂的肌肉抽搐），为双侧且弥漫性的，但也会出现孤立的手足痉挛。
外周动脉疾病（跛行）患者用力时的肌肉缺血会引起小腿疼痛，但这种疼痛是由于肌肉供血不足，且肌肉并不像痉挛时收缩。
虚幻痉挛是一种痉挛的感觉，而并不存在肌肉收缩或缺血。
当人们做没有准备的事情时（例如，使用不常用于完成体力任务的肌肉、进行以前从未做过的锻炼），更有可能发生抽筋。
肌肉痉挛的病因
腿部痉挛最常见的类型是
良性特发性腿部痉挛（无诱发疾病，常见于晚上）
运动相关的肌肉痉挛（在运动时或运动后发生）
虽然几乎每个人都曾发生过肌肉痉挛，但一些因素可增加痉挛的危险性和严重性。这些试验包括：
小腿肌肉紧张（如缺乏拉伸、不活动或有时为慢性下肢水肿）
脱水
电解质异常（如血钾、血镁水平降低）
神经或代谢紊乱
终末期肾病患者透析过程中大量液体的排出
一些药物
同样，某些毒素会引起肌肉痉挛。
一些与肌肉痉挛相关的药物、疾病和其他病症
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
药物
起作用的药物：血管紧张素受体阻滞剂，顺铂，氯贝特，利尿剂，多奈哌齐，具有-肾上腺素能激动剂作用的药物(包括支气管扩张剂和一些-受体阻滞剂)，洛伐他汀，口服避孕药，吡嗪酰胺，雷洛昔芬，兴奋剂(如安非他命、咖啡因 、可卡因、麻黄素、尼古丁 、伪麻黄素)、特立帕肽、托卡泊酮、长春新碱
戒断综合征：酒精、巴比妥类、苯二氮卓类、镇静催眠药
在服用致病药物的患者中
病史和体格检查，包括有时尝试戒断可疑药物
疾病和其他状况
良性特发性腿部痉挛
不明原因的痉挛，通常发生于小腿肌肉和晚上
小腿肌肉通常紧张
仅病史和体格检查
运动相关的肌肉痉挛
在运动中或运动后数小时，出现肌肉痉挛
仅病史和体格检查
细胞外液容量不足和/或电解质紊乱（如电离低钙血症、低体钾或镁）
有时多汗、呕吐、腹泻、使用利尿剂、出现脱水迹象
有时发生于血液透析期间或之后、妊娠后期（可能与低镁有关）
有时血清钾、镁和/或离子钙
酒精中毒：有过量饮酒史，有时伴腹水、男性乳房发育症、蜘蛛痣、睾丸萎缩
甲状腺功能减退：怕冷、便秘、疲劳乏力、反应迟缓
酒精使用障碍： 仅病史和体格检查
甲状腺功能减退：检测甲状腺功能
肌肉骨骼畸形
小腿肌肉紧张，久坐史
在结构性病变患者中（如扁平足、膝反屈）
仅病史和体格检查
肌病
在周围神经、神经丛或神经根分布区域，存在无力、感觉丧失、疼痛和/或反射减退
肌束震颤
运动神经元病中，无力首发于一侧手或脚
通常需行肌电图、神经传导检查和/或脊髓MRI检查
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
EMG =肌电图。
肌肉痉挛的评估
肌肉痉挛评估的重点在于识别可治疗的方面。对于很多患者，引起痉挛的疾病已确诊，或引起其他比痉挛更棘手的症状。
病史
体格检查
危险信号
在肌肉痉挛患者中，以下发现值得特别关注:
累及上肢或躯干
反射亢进或减弱
肌无力
束颤
酒精使用障碍的迹象
低血容量
在外周神经、神经丛或神经根分布区域的疼痛或感觉缺失
临床表现解析
检查
根据异常的临床表现进行检测。没有例行检查。
有原因不明的弥漫性痉挛，尤其伴反射亢进者，应当检测血糖、肾功能和电解质（包括钙和镁）。
如果患者存在手足搐溺，应检测游离钙和ABGs（以确认呼吸性碱中毒）。
如果痉挛肌肉无力，应行肌电图检查。
如果肌肉无力或神经系统体征表明中枢神经系统受累，则需要对大脑和脊髓进行 MRI 检查。
治疗肌肉痉挛
拉伸
确诊后开始治疗。
当发生痉挛时，拉伸受累肌肉通常能够缓解痉挛。例如，为缓解小腿痉挛，患者用手向上拉伸脚趾和脚部（背屈）。
热敷（例如，使用温暖的毛巾或加热垫，洗温水澡或淋浴）或冷敷（例如，用冰块按摩受影响的肌肉）可能有助于缓解疼痛。
预防肌肉痉挛
预防痉挛的措施包括以下几种：
运动前或睡前缓和地拉伸肌肉
运动后补足液体（尤其是含 钾)饮品）
不摄入兴奋剂（如咖啡因、尼古丁、麻黄碱、伪麻黄碱）
不吸烟
拉伸腓肠肌（跑步者伸展）通常很有用。单腿向前屈膝，另一只腿向后伸直，成弓步体位。可用手扶墙保持身体平衡。双脚跟着地。前腿进一步弯曲，直到另一只腿后部感觉到拉伸。双脚距离越大，前膝越弯屈，拉伸力越大。拉伸持续30秒，重复5次。另一腿重复此拉伸动作。
大多数预防痉挛的药物（如钙剂、奎宁、镁、苯二氮卓类）并不推荐使用。大多数没有证据表明其有效。在一些试验中，奎宁有效，但不再推荐使用，因其偶尔出现的严重副作用（如心律失常、血小板减少、血小板减少性紫癜[TTP]和溶血性尿毒症综合征[HUS]、严重过敏反应） [1]。美西律有时会有帮助 (])，但相对其副作用风险，是否值得应用尚不清楚。这些影响包括恶心、呕吐、胃灼热、头晕、震颤，甚至可能癫痫发作。
预防参考文献
1.El-Tawil S, Al Musa T, Haseeb Valli H, et al: Quinine for muscle cramps.Cochrane Database Syst Rev Apr 5 (4):CD005044, 2015.doi: 10.1002/14651858.CD005044.pub3
2.Kuwabara S, Misawa S, Tamura N, et al: The effects of mexiletine on excitability properties of human median motor axons.Clin Neurophysiol 116 (2):284–289, 2015.doi: 10.1016/j.clinph.2004.08.014
关键点
腿部痉挛常见。
最常见病因为良性特发性腿部痉挛和运动相关性肌肉痉挛。
痉挛需与跛行和肌张力障碍鉴别，临床评估通常是足够的。
伸展运动能够帮助缓解和预防痉挛。
通常不建议使用药物。