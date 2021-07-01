老年人需要关注的药物种类

一些药物种类（如止痛药、抗凝药、降压药、抗帕金森药、利尿剂、降糖药、精神活性药物）对老年人构成特别的风险。有一些在青壮年患者中应用是合理的，但是对于老年人来说极有风险并不适宜应用。美国老年医学会Beers®标准是最常用的，用于确定不合适药物（见表老年人中潜在的不当药物）(1)。Beers标准将可能不适当的药物分为3组：
可能不适合所有老年人：尽可能避免
由于药物-疾病和药物-综合征相互作用而可能不合适：患有某些疾病或综合征的老年人应避免使用
要慎用：受益部分患者可抵消风险
老年人可能不适宜使用的药物（基于美国老年医学会2019Beers®标准更新）
药物
理由和建议
抗胆碱能药（不包括三环类抗抑郁药）
第一代抗组胺剂（溴苯那敏，卡比沙明，氯苯那敏，氯马斯汀，赛庚啶，右旋溴苯钠敏，右旋氯苯吡胺，乘晕宁，苯海拉明[口服]，多西拉敏，羟嗪，氯苯甲嗪，异丙嗪，曲普利啶）
高抗胆碱能;意识混乱，口干，便秘和其它抗胆碱能作用和毒性的风险
随着年龄的增长，药物清除能力下降；作为催眠药使用时耐受增加
避免，除非在特殊情况下（如严重的过敏反应）可使用苯海拉明，应避免使用
抗帕金森药物（苯甲托品[口服液]，苯海索）
不推荐用于预防与抗精神病药引起的锥体外系反应；是用于治疗帕金森病的更有效的药剂
解痉药（阿托品（不包括眼科用药），颠茄生物碱，氯二氮氧嘧啶，双环胺-同型阿托品[眼科用药不包括]，莨菪碱，甲氧基莨菪碱，丙氨酸，东莨菪碱）
高抗胆碱能，疗效不明确；避免
抗感染药
呋喃妥因
潜在的肺毒性，肝毒性和周围神经病，尤其是长期使用时； 提供更安全的替代品
避免在肌酐清除率<30 mL/min (< 0.5 mL/s) 或长期抑制细菌的患者中使用
抗栓药
潘生丁，口服，短效* （不能与缓释阿司匹林合用）
体位性低血压可能; 更有效的替代药物;除了应避免使用
心脏压力测试可接受的静脉注射形式
心血管药物
用于治疗高血压的 α-1 受体阻滞剂（多沙唑嗪、哌唑嗪、特拉唑嗪）
体位性低血压风险高；有危险/效益比更优的药物替代;避免当做降压药物使用
中枢alpha激动剂、用于高血压一线治疗的可乐定、其他中枢神经系统alpha-激动剂（胍那苯*、胍法辛*、甲基多巴*、利血平[> 0.1 mg/天]*）
中枢神经系统不良反应的高风险;可能引起心动过缓和体位性低血压
不推荐作为高血压的常规治疗
胺碘酮
可有效维持窦性心律，但毒性比房颤中使用的其他抗心律失常药物高； 如果心律控制比心率控制更重要，则对于合并心力衰竭或严重左心室肥厚的患者可能是合理的一线治疗
除非患者出现心力衰竭或实质性左心室肥大，否则应避免作为房颤的一线治疗
丙吡胺*
强效负性肌力药物（可能诱发心脏衰竭）;强烈的抗胆碱能; 优先选择其他抗心律失常药物
决奈达隆
服用决奈达隆且患有永久性房颤或严重或近期失代偿性心力衰竭的患者预后更差
避免患有永久性房颤或严重或近期失代偿性心力衰竭的患者
地高辛用于房颤或心力衰竭的一线治疗
用于房颤：不应用作一线药物，因为存在更有效的替代品； 避免作为一线治疗
用于心力衰竭：对住院风险的影响可疑，可能与老年人心力衰竭的死亡率增加有关； 在心力衰竭时，高剂量与其他益处无关，并可能增加中毒的风险； 避免作为一线治疗
地高辛的肾脏清除率降低可能会增加毒性作用的风险； 对于4期或5期慢性肾脏疾病的患者，可能需要进一步降低剂量； 如果用于房颤或心力衰竭，避免剂量> 0.125 mg/d
硝苯地平（缓释）*
低血压和心肌缺血的风险;避免使用
中枢神经系统
抗抑郁药：单独或或联合使用（阿米替林，阿莫沙平，氯米帕明，地昔帕明，多虑平〔> 6mg/d]，丙咪嗪，去甲替林，帕罗西汀，普罗替林，三甲丙咪嗪）
高抗胆碱能，镇静，能引起体位性低血压;避免使用
低剂量多塞平（≤6 mg/d）的安全性与安慰剂相当
抗精神病药，第1代（传统型）和第2代（非典型）
痴呆患者中风风险增加，认知下降和死亡率增加
避免因痴呆或谵妄的行为问题而使用抗精神病药，除非非药物治疗方法（例如行为干预）失败或不可能 和 老年人正对自己或他人有重大伤害威胁
避免，除了精神分裂症，躁郁症或在化疗期间短期用作止吐药
巴比妥类（异戊巴比妥*, 仲丁巴比妥*, 布他比妥*，甲基苯巴比妥*, 戊巴比妥*, 苯巴比妥，司可巴比妥*)
身体依赖性高，对睡眠益处的耐受性高，在低剂量服用有过量的风险；避免使用
苯二氮卓类，短期和中效（阿普唑仑，艾司唑仑，劳拉西泮，奥沙西泮，替马西泮，三唑仑）
苯二氮卓类，长效（氯氮卓[单独或与阿米替林或氯地铵联合使用]、氯硝西泮、氯硝西泮、地西泮、氟西泮、夸西泮）
老年人对苯二氮卓类药物敏感性增加，长效药物的代谢降低； 一般而言，所有苯二氮卓类药物均会增加老年人认知障碍，谵妄，跌倒，骨折和机动车碰撞的风险； 避免
可能对癫痫病，快速眼动睡眠障碍，苯二氮卓戒断，酒精戒断，严重广泛性焦虑症，围手术期麻醉是适用的
眠尔通
躯体依赖率高;镇静;避免使用
非苯二氮卓类、苯二氮卓类受体激动剂催眠药（右佐匹克隆，唑吡坦，扎来普隆）
苯二氮卓类受体激动剂的不良反应与老年人苯二氮卓类药物相似（例如，谵妄，跌倒，骨折）。 增加急诊室就诊和住院治疗人数； 机动车碰撞事故； 睡眠潜伏期和持续时间的最小改善； 避免
麦角甲磺酸酯* （脱氢麦角生物碱）
苯氧苯酚胺*
缺乏疗效;避免使用
内分泌治疗
雄激素（甲基睾丸素*, 睾酮）
潜在的心脏问题；患有前列腺癌的男性禁用
除非有临床症状的确诊性腺机能减退，否则避免
干甲状腺片
可能有心脏不良反应;需要更安全的药物替代;避免使用
伴或不伴孕激素的雌激素
致癌可能性的证据（乳腺癌和子宫内膜）;缺乏老年妇女心脏保护作用和认知保护作用
有证据表明，用于治疗阴道干涩的阴道雌激素是安全有效的。 建议对有乳腺癌史且对非激素疗法无反应的女性与医护人员讨论低剂量阴道雌激素（雌二醇剂量<25mcg每，周两次）的风险和益处
避免局部贴剂和口服
阴道霜剂或片剂：对于阴道性交困难、复发性下尿路感染和其他阴道症状，可接受使用小剂量的阴道内雌激素治疗
生长激素
对身体构成影响不大;与水肿，关节痛，腕管综合症，男子乳腺发育，空腹血糖受损有关
除根据循证标准诊断出的因既定病因导致生长激素缺乏的患者外，避免使用
胰岛素，滑动量表（胰岛素方案仅包含根据当前血糖水平给药的短效或速效胰岛素，不同时使用基础或长效胰岛素）
无论护理条件如何，未经血糖控制的低血糖风险增加
指在缺乏基础或长效胰岛素的情况下，避免根据血糖水平单独使用短效或速效胰岛素； 不适用于基础胰岛素的滴定或使用额外的短效或速效胰岛素与计划胰岛素（即校正胰岛素）联合使用
甲地孕酮
对体重的影响最小;增加血栓事件和可能的死亡风险;避免使用
磺脲类药物，持续时间长（氯磺丙脲、格列美脲、格列本脲 [也称为格列本脲]）
氯磺丙脲：半衰期长；能引起延迟性低血糖，抗利尿激素不当分泌综合症；避免使用
格列本脲和格列美脲：严重延迟性低血糖风险较大;避免使用
肠胃治疗
甲氧氯普胺
可引起锥体外系效应，包括迟发性运动障碍；体弱的老年人的风险可能更大；除非用于胃轻瘫，使用时间不超过 12 周，除非在极少数情况下避免使用
矿物油，口服
潜在的吸入风险；选择更安全的替代方案;避免使用
质子泵抑制剂
艰难梭菌 感染、骨质流失和骨折的风险
避免> 8周的使用计划，除非高危患者（例如口服皮质类固醇或长期使用NSAID），腐蚀性食管炎，Barrett食管炎，病理性高分泌状态或需要维持治疗（例如，由于停药试验失败或H2受体阻滞剂失败）
疼痛管理
哌替啶
在常规剂量下并不是一种有效的口服止痛剂；可引起神经毒性;存在更安全的替代药物;避免使用
非COX选择性NSAIDs，口服（阿司匹林[> 325mg/d]，双氯芬酸，二氟尼柳，依托度酸，非诺洛芬，布洛芬，酮洛芬，甲氯灭，甲灭酸，美洛昔康，萘丁美酮，萘普生，奥沙普秦，吡罗昔康，舒林酸，托美丁）
在高危人群中增加胃肠道出血和消化性溃疡的风险，高危人群包括那些年龄> 75岁或口服或注射皮质类固醇激素，抗凝剂或抗血小板药物的人
用药3-6个月的患者约1%出现上消化道溃疡，出血，或穿孔，用药1年的患者发生率约为2-4%；随着用药时间的延长发生率不断升高
除非其他替代药物无效或者患者可以使用质子泵抑制剂或米索前列醇（这些措施能减少但不能完全消除风险），避免长期使用
吲哚美辛
酮咯酸，包括肠外给药
增加老年人胃肠道出血，消化性溃疡疾病和急性肾损伤的风险； 避免
消炎痛：与其他非甾体抗炎药相比，中枢神经系统不良反应的风险增加；避免
骨骼肌松弛（卡立普多，氯唑沙宗，环苯扎林，美他沙酮，美索巴莫，奥芬那君）
因为抗胆碱能作用耐受性很差;镇静;骨折风险；老年人能耐受剂量的有效性值得商榷;避免使用
泌尿生殖系统
去氨加压素
低钠血症的高风险； 更安全的替代治疗； 避免治疗夜尿或夜间多尿
*这些药物很少使用。
CNS = 中枢神经系统； NSAID = 非甾体抗炎药。
Adapted from The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults.J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019.doi:10.1111/jgs.15767
老年人需要慎用的药物（根据美国老年学会2019Beers®标准更新）
药物
警示原因
阿司匹林用于心血管疾病和结直肠癌的一级预防
≥70岁患者慎用
阿司匹林引起大出血的风险随着年龄的增长而显著增加。
达比加群
利伐沙班
如果 ≥ 75 岁的患者发生静脉血栓栓塞 (VTE) 或心房颤动，请谨慎用于治疗
在≥75岁患者中出血风险比华法林更大
普拉格雷
≥75岁患者慎用。 出血风险增加;在最高危老年患者（如，既往MI或糖尿病）中获益可能被风险抵消
抗精神病药
卡马西平
利尿剂
米氮平
奥卡西平
5-HT-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
选择性5-羟色胺再摄取抑制 （SSRIs）
三环类抗抑郁药（TCAs）
曲马多
可能加重或引起抗利尿激素不当分泌综合征或低钠血症
当开始用药或改变剂量时密切监测钠水平
右美沙芬/奎尼丁
对有痴呆行为症状的患者疗效有限（不适用于治疗假性延髓影响）
可能会增加跌倒风险和对具有临床意义的药物相互作用的担忧
复方新诺明
服用血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) 且肌酐清除率降低的患者应谨慎使用；可能会增加这些患者发生高钾血症的风险
Adapted from The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults.J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019.doi:10.1111/jgs.15767
止痛药
口服非甾体抗炎药 (NSAID) > 30% 的 65 至 89 岁的人，以及一半的非甾体抗炎药处方是针对人的 > 60. 一些NSAIDs是非处方药。
老年人更容易发生这些药物的不良反应，因为以下原因，这些不良反应可能更严重：
NSAIDs是高度脂溶性的药物，脂肪组织随着年龄而增加，药物的分布广泛。
血浆蛋白降低，导致游离药物浓度增加，加强药物作用 用于高度蛋白结合的药物。
许多老年人肾功能降低，导致肾脏清除率下降，血药浓度增加。
严重的药物不良反应包括消化道溃疡和上消化道出血；NSAID服用之初以及剂量加大时更易发生药物不良反应。 当 NSAIDs 与皮质类固醇、华法林、直接口服抗凝剂、阿司匹林或其他抗血小板药物（如氯吡格雷）合用时，上消化道出血的风险会增加。 NSAIDs可能增加心血管事件的风险，导致体液潴留，有时肾病。
NSAIDs还能使血压上升；这种影响可能未被识别导致不适宜地加强降压治疗（处方级联）。因此，医生应该将这种影响谨记在心，当老年人血压升高时，询问有无使用NSAIDs，特别是非处方 NSAIDs。
选择性COX-2（环氧化物酶-2）抑制剂（昔布类药物）比其他的NSAIDs胃肠道刺激更少，血小板抑制作用也小。然而，昔布雷药物也有胃肠道出血的风险，尤其是服用华法林或阿司匹林（及时低剂量服用）以及那些有胃肠道事件的患者。昔布类，作为一类药物，增加心血管事件发生的风险，但是风险因药物的不同有所差异；应该谨慎使用此类药物。昔布类药物相较其他NSAIDs对肾功能还有影响。
必要时应该考虑使用风险较低的替代品（如对乙酰氨基酚、局部双氯芬酸凝胶）。若在老年人中使用NSAIDs，需使用最小的有效剂量并且需要频繁地观察。 如果需要长期服用，密切监测血肌酐及血压，特别是有其它危险因素的患者（如心力衰竭、肾功能不全、肝硬化腹水、血容量不足、使用利尿剂）和胃保护药物（如质子泵抑制剂或米索前列醇）应考虑同时使用。
抗凝药
年龄可能增加华法林抗凝作用的敏感性。仔细用药常规监测，在很大程度上可以解决老年人在服用华法林过程中出血风险增加的问题。同时，因为华法林的药物相互作用很常见，在添加新药或停用老药时，应该更密切地监测；如果患者服用多重药物，应使用计算药物相互作用软件进行评估。也应监测患者华法林与食品，酒精和非处方药及补充剂的相互作用。新型抗凝药（达比加群，利伐沙班，阿哌沙班，依度沙班）可能比华法林剂量更易调整，药物间及药物食物间相互作用更少。与华法林相比，新的抗凝剂在降低房颤患者中风和颅内出血的风险方面同样有效或更有效，但仍会增加老年人出血的风险，特别是肾功能受损的老年人。
抗抑郁药
三环类抗抑郁药是有效的，但应少用于老年患者。五羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs) 以及混合再摄取抑制剂，比如5-羟色胺－去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRIs）和三环类抗抑郁药一样有效，毒性反应少；然而，使用这些药物还应该注意（下方）：此外，所有 SSRIs、SNRIs 和 TCAs 都会增加老年人跌倒和低钠血症的风险。
帕罗西汀：比其他SSRIs，帕罗西汀镇静作用更强，有抗胆碱能作用，同其它的SSRIs一样，能抑制肝脏细胞色素P-450 2D6酶活性，可能妨碍包括他莫昔芬，一些抗精神病药、抗心律失常药物和三环类抗抑郁药等的代谢。
西酞普兰和艾司西酞普兰：在老年人群中因为QT间期延长的问题，最高剂量应分别限制在20mg/d和10mg/d以内。
文拉法辛和度洛西汀：这些药物可能会增加血压。
米氮平：此药有镇静作用并可能刺激食欲/体重增加。
舍曲林：这种药物导致腹泻的风险最高。
降糖药
糖尿病患者的降糖药物剂量应谨慎调整。磺脲类药物低血糖的风险可能随着年龄增加。如老年人中潜在不适当的药物表中所述, 氯磺丙脲在老年人中不推荐使用，因为会增加由于抗利尿激素不当分泌综合症（SIADH）引起的低血糖和低钠血症风险。格列苯脲和格列美脲的低血糖风险也高于其他口服降糖药，因为老年人肾脏清除能力下降。
二甲双胍，一种由肾脏排出体外的双胍类，增加外周组织对胰岛素的敏感性，可单独使用或与磺脲类同服。有乳酸性酸中毒的风险，这是一种罕见但严重的并发症，随着肾功能损害的严重程度增加及患者的年龄增长，这种风险上升。有症状的心衰是一个禁忌症。
钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂（canagliflozin、dapagliflozin 和 empagliflozin）可增加尿路感染、真菌感染和体位性低血压引起的血容量不足的风险；肾功能受损的患者应避免使用它们。
降压药
在许多老年人中，起始低剂量的降压药物对于降低药物不良反应的发生是必需的；然而，对于大部分高血压的老年人，BP达标需要标准剂量及多种药物联合治疗。在老年人高血压初始治疗根据合并症的不同，通常涉及噻嗪类利尿剂，血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂，血管紧张素II受体阻断剂，或二氢吡啶钙通道阻滞剂。beta 受体阻滞剂应保留用于心脏病患者或心房颤动的心率控制。短效的硝苯地平可能增加死亡风险，不应该使用。 应监测立卧位BP，特别是使用多种降压药物时，应检查有无体位性低血压，体位性低血压增加跌倒及骨折风险。 老年人的动态或家庭血压监测也可能比诊所血压更准确，因为许多老年人患有白大衣综合征（在医生办公室时血压升高）或隐匿性高血压（在医生办公室时血压降低）。临床医生必须平衡老年人的血压目标和不良反应的风险（例如诱发体位性低血压或增加跌倒的风险）。
抗帕金森药物
在老年人中左旋多巴的清除率降低，这部分患者同时也更容易发生药物不良反应，特别是体位性低血压和意识混乱。因此，老年人应该从较小剂量开始服用左旋多巴，同时密切监测药物不良反应。 那些服用左旋多巴出现意识混乱的患者可能不能耐受多巴胺激动剂（如普拉克索，罗吡尼洛）。 因为患帕金森病的老年人也可能有并发的认知症状，所以应避免使用抗胆碱能药物（如苯海拉明、苯海suo）。
抗精神病药
抗精神病药物应仅用于治疗精神病患者。对于非精神病患者，仅仅是激惹的患者，抗精神病药物控制症状的效果只略优于安慰剂，却可以有严重的不良反应。在患有老年痴呆症的人群中，研究表明抗精神病药增加死亡率及卒中风险，因此美国FDA (U.S. Food and Drug Administration)对于此类患者使用该药提出了黑框警告。 一般来说，抗精神病药对痴呆相关的行为问题（如神志恍惚，大呼小叫，不合作）的治疗无效。 不应仅仅因为行为问题（例如，大喊大叫、重复短语）对患者以外的人造成困扰而使用抗精神病药。
开始使用抗精神病药物时，起始剂量应从正常成年人起始剂量的四分之一开始，并且在密切监测治疗效果及不良反应的基础上逐渐加量。一旦患者有治疗效果，剂量应下调，如果可能的话，应使用最低有效剂量。如果无效，需要停药。老年人使用这些药物的剂量、疗效及安全性有关的临床研究数据是有限的。
抗精神病药物可以减少妄想，但可能会加重意识混乱（另请参见 抗精神病药：常规的抗精神病药）。老年人，尤其是女性，增加迟发性运动障碍的风险，通常是不可逆的。 在服用抗精神病药物的老年人中，镇静、体位性低血压、抗胆碱能作用、静坐不能（自主运动不安）的发生率高达20％，停药后药物引起的帕金森样症状仍会持续6～9个月。
即使使用第二代抗精神病药物（如奥氮平、喹硫平、利培酮）时也可发生锥体外系功能障碍，尤其是大剂量使用时。使用抗精神病药物的风险和收益应与患者或患者的健康负责人讨论。只有当非药物治疗失败且患者行为对自己或他人构成威胁时才考虑使用抗精神病药物治疗行为问题。
抗焦虑药和安眠药
在使用安眠药之前，应该寻找可治疗的失眠的原因。 应先尝试非药物措施，如认知行为治疗，和调整睡眠习惯（如避免使用含咖啡因的饮料，限制白天午睡，调整就寝时间）。 如果这些措施无效，可考虑短期使用非苯二氮䓬类安眠药（如唑吡坦，右旋佐匹克隆，扎来普隆）。这些药物主要与苯二氮䓬受体亚型结合，比苯二氮䓬类对于睡眠模式的干扰更小。 它们起效更迅速、反弹效应更少、次日效应更少、潜在的依赖性更少，但老年人的剂量较低。 非苯二氮类安眠药和短效，中效和长效苯二氮䓬类安眠药都与老年人认知障碍，谵妄，跌倒、骨折，机动车事故风险增加有关，应避免用于失眠的治疗。苯二氮䓬类可适当治疗老年人焦虑或惊恐发作。
因为可能产生耐受性和依赖性，应该尽可能限制抗焦虑药和安眠药的治疗疗程；撤药可能导致焦虑或失眠的反弹。
抗组胺药（如苯海拉明，羟嗪）不推荐作为抗焦虑药或安眠药使用，因为它们有抗胆碱作用，其镇静效果很快出现耐受。
丁螺环酮，部分羟色胺激动剂，对治疗一般性焦虑中是有效的；老年人的耐受剂量可达30mg/d。抗焦虑起效时间慢（最长2～3周），不适合在紧急情况下使用。
地高辛
地高辛，一种强心甙，用于增加心肌收缩力及治疗室上性心律失常。但是对于老年人必须谨慎使用。心力衰竭左心射血分数≤45％的男性，血清地高辛浓度＞0.8ng/mL (1.0 nmol/L) 与死亡风险增加密切相关。药物不良反应的产生通常与治疗指数窄有关。一项研究表明，在使用地高辛的女性中，血药浓度0.5～0.9ng/mLL (0.6-1.2 nmol/L) 对患者有益，但当血药浓度≥1.2ng/mL (1.5 nmol/L)时可能有害。一些因素使得老年人地高辛毒性反应增加。老年人中有一些因素使得地高辛中毒可能性增加。肾功能不全，暂时性脱水，非甾体抗炎药（NSAID）使用（在老年人中很常见）都能降低地高辛的肾脏清除率。此外，在正常血清肌酐水平的老年人中，地高辛清除率也降低50％左右。此外，如果瘦体重减少，伴随衰老而发生，地高辛的分布体积也减少。因此，起始宜从小剂量开始（0.125mg/d），根据治疗反应和地高辛血药浓度（正常范围为0.8～2.0ng/mL [1.0～2.6 nmol/L]）进一步调整剂量。但是，地高辛血药浓度并不总与毒性反应相平行。 此外，美国老年医学会啤酒标准® 建议避免剂量 > 0.125 毫克/天（1) 并避免将地高辛用于心力衰竭和心房颤动的一线治疗。
利尿剂
在许多老年人中，小剂量的噻嗪类利尿剂（如氢氯噻嗪、氯噻酮）就能有效地控制高血压，发生低血钾及高血糖的风险也低于其他种类的利尿剂。需要钾补充治疗的情况较少。
老年人使用保钾利尿剂应特别谨慎，必须小心监测血钾水平，特别是在使用这些利尿剂的同时使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂或血管紧张素II受体拮抗剂或当患者存在肾功能不全的情况下。
参考文献
1.The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults.J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019.doi:10.1111/jgs.15767