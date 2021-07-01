老年人需要关注的药物种类

口服非甾体抗炎药 (NSAID) > 30% 的 65 至 89 岁的人，以及一半的非甾体抗炎药处方是针对人的 > 60. 一些NSAIDs是非处方药。

老年人更容易发生这些药物的不良反应，因为以下原因，这些不良反应可能更严重：

NSAIDs是高度脂溶性的药物，脂肪组织随着年龄而增加，药物的分布广泛。

血浆蛋白降低，导致游离药物浓度增加，加强药物作用 用于高度蛋白结合的药物。

许多老年人肾功能降低，导致肾脏清除率下降，血药浓度增加。

严重的药物不良反应包括消化道溃疡和上消化道出血；NSAID服用之初以及剂量加大时更易发生药物不良反应。 当 NSAIDs 与皮质类固醇、华法林、直接口服抗凝剂、阿司匹林或其他抗血小板药物（如氯吡格雷）合用时，上消化道出血的风险会增加。 NSAIDs可能增加心血管事件的风险，导致体液潴留，有时肾病。

NSAIDs还能使血压上升；这种影响可能未被识别导致不适宜地加强降压治疗（处方级联）。因此，医生应该将这种影响谨记在心，当老年人血压升高时，询问有无使用NSAIDs，特别是非处方 NSAIDs。

选择性COX-2（环氧化物酶-2）抑制剂（昔布类药物）比其他的NSAIDs胃肠道刺激更少，血小板抑制作用也小。然而，昔布雷药物也有胃肠道出血的风险，尤其是服用华法林或阿司匹林（及时低剂量服用）以及那些有胃肠道事件的患者。昔布类，作为一类药物，增加心血管事件发生的风险，但是风险因药物的不同有所差异；应该谨慎使用此类药物。昔布类药物相较其他NSAIDs对肾功能还有影响。

必要时应该考虑使用风险较低的替代品（如对乙酰氨基酚、局部双氯芬酸凝胶）。若在老年人中使用NSAIDs，需使用最小的有效剂量并且需要频繁地观察。 如果需要长期服用，密切监测血肌酐及血压，特别是有其它危险因素的患者（如心力衰竭、肾功能不全、肝硬化腹水、血容量不足、使用利尿剂）和胃保护药物（如质子泵抑制剂或米索前列醇）应考虑同时使用。