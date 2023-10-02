选择治疗药物 双相情感障碍 可能很困难，因为所有药物都可能产生显着的副作用，药物相互作用很常见，而且没有一种药物是普遍有效的。选择药物可根据患者先前用药的疗效和耐受性。如果没有先前的经验(或未知)，则根据患者的病史(与特定情绪稳定剂的不良影响有关)和症状的严重程度进行选择。

(参见双相情感障碍。）

对于严重的精神病性躁狂需要快速控制症状并保证患者安全，常用第二代抗精神病药物，有时辅助一些苯二氮䓬类药物，如劳拉西泮或氯硝西泮(见表苯二氮卓类)。

对于无禁忌证（如肾功能不全）并且症状不太严重的急性发作 患者，锂盐对于躁狂和抑郁的发作都是很好的选择。但起效时间慢（4～10天），患者的症状可能需要加用抗惊厥药或第二代抗精神病药来控制。

对于双相抑郁，证据推荐单独使用喹硫平、卡利拉嗪、鲁拉西酮、卢美哌隆或氟西汀和奥氮平合剂(1, 2)。

一旦获得缓解，所有双相I型患者都需要使用情绪稳定剂进行预防性治疗(双相I型的定义是至少出现一次完全躁狂发作)。如果在维持治疗期间复发，医生应评价患者的依从性，是否因患者不规则服药复发还是疾病本身反复。医生应当探究患者依从性差的原因，从而决定是该换用药物、调整剂量还是用其他更容易接受的治疗。