理想的锻炼计划应包括

有氧运动

力量训练

柔韧性及平衡性训练

变换动作（定期改变运动方式，避免机体对同一刺激过度适应，也可避免因重复动作造成轻微损伤）

通常单个锻炼计划可以被设计为实现所有锻炼目标。力量训练提高肌肉质量，肌肉耐力和力量。如果力量训练是通过关节全活动度进行，许多锻炼能提高灵活性，并增强肌肉力量改善关节的稳定性，从而达到平衡。此外，如果组间休息最小化，心肺功能也能改善。或者，在某些训练中，两组之间的充分休息（例如，大肌群的2到5分钟）可以恢复ATP储备，从而最大限度地提高下一组的表现，可能最大限度地增加力量 (2）。

针对老年人的有氧运动 锻炼时间安排可与年轻成年人相似，但运动强度要降低。在训练中，训练者要能够不费力地进行对话，运动强度应≤6/10计划目标量值。对于没有禁忌证的老年人可以逐步提高自己锻炼时的心率目标值(HR max )，具体根据年龄公式计算。

一些不能适应的老年锻炼者需要提高其功能状态（如进行力量训练），然后再进行有氧运动。

力量训练 原理及技巧与青少年和年轻人相同。 开始锻炼时力量应从低水平（负荷/阻力）开始（如拉环，负重1kg，或座椅上起立等），而后根据耐受情况增强。更积极的训练（一开始就使用更高的阻力）应该在合格的健身专业人员监督下进行。

帮助增加 灵活性， 主要肌肉群可以每天拉伸，但拉伸 ≥ 3 次/周会产生一些改善。 理想情况下，主要肌肉群应该在运动后肌肉最顺应时拉伸。

平衡训练 传统上包括挑战重心，在周围环境不稳定的情况下，通过锻炼如单腿站立或使用平衡或摆动板。平衡训练可以帮助人体克服本体感受功能异常，可以用于预防老年人坠倒。 然而各种平衡技能具有各自特异性（例如在平衡板上平衡良好者并不能提高其在类似平衡动作时的功能），在预防跌倒方面效果不理想。对于大多数老年人来说，柔韧性及力量训练相结合可以更有效地防止跌倒;它们还可以减轻 跌倒 的影响。这些锻炼计划能够增强关节周围组织的功能，有效地帮助人体在站立及行走时保持体位平衡。 对于平衡功能不佳而站立和行走困难者，进行较多平衡训练（如站立在摇摆板上）可能只会导致受伤，因而被设为训练禁忌证。