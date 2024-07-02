老年人可能有多种合并症，并且可能正在服用多种药物。 大量药物，通常是影响中枢神经系统的药物（例如，引起混乱、镇静）可能会损害驾驶。在道路测试和驾驶模拟器中，许多已被证明会损害驾驶性能，并且与机动车碰撞 (MVC) 风险的增加有关。尽管存在这些风险，许多这些药物不应突然停止，需要逐渐减量。在停药之前，从处方医生或药剂师那里获得意见很重要。

一些已经证明会增加驾驶风险的药物包括

抗组胺药、苯二氮卓类药物、阿片类药物、抗胆碱能药、催眠药、抗高血压药和三环类抗抑郁药，可引起困倦、低血压或心律失常

抗帕金森病多巴胺激动剂（普拉克索、罗匹尼罗），偶尔会引起急性睡眠发作

止吐药（如丙氯拉嗪）和肌肉松弛剂（如环苯扎林），可改变感觉

抗癫痫药，可引起镇静（可能需要考虑替代品）

当患者开始使用可能影响视力、体力或认知功能的新的药物时，应限制驾驶几天（取决于达到稳态的时间）以确保没有不良反应发生。当必须使用可能增加驾驶风险的药物时，应给予患者该类药物中造成损害的可能性最小且有效剂量尽可能低的药物。