老年司机的医学评估包括完整的医疗状态和/或可能妨碍驾驶能力的药物的回顾。 一些医疗状态可以是损害驾驶功能性能力所需的慢性疾病（如降低视觉的黄斑变性），或损害意识的急性事件（例如突发疾病，晕厥）。
临床医生应查阅与老年驾驶员评估和管理相关的国家指南和资源（见 更多信息 并且 老司机概述.)
治疗药物和驾驶
老年人可能有多种合并症，并且可能正在服用多种药物。 大量药物，通常是影响中枢神经系统的药物（例如，引起混乱、镇静）可能会损害驾驶。在道路测试和驾驶模拟器中，许多已被证明会损害驾驶性能，并且与机动车碰撞 (MVC) 风险的增加有关。尽管存在这些风险，许多这些药物不应突然停止，需要逐渐减量。在停药之前，从处方医生或药剂师那里获得意见很重要。
一些已经证明会增加驾驶风险的药物包括
抗组胺药、苯二氮卓类药物、阿片类药物、抗胆碱能药、催眠药、抗高血压药和三环类抗抑郁药，可引起困倦、低血压或心律失常
抗帕金森病多巴胺激动剂（普拉克索、罗匹尼罗），偶尔会引起急性睡眠发作
止吐药（如丙氯拉嗪）和肌肉松弛剂（如环苯扎林），可改变感觉
抗癫痫药，可引起镇静（可能需要考虑替代品）
当患者开始使用可能影响视力、体力或认知功能的新的药物时，应限制驾驶几天（取决于达到稳态的时间）以确保没有不良反应发生。当必须使用可能增加驾驶风险的药物时，应给予患者该类药物中造成损害的可能性最小且有效剂量尽可能低的药物。
跌倒和驾驶
跌倒和车祸有共同的致病因素（如视力、肌肉力量、认知能力受损）。老年人过去有跌倒史提示车祸的风险增加，应该尽快对影响机动性和驾驶能力的内在因素（如视力、认知和运动能力）进行进一步评估。
(见老年司机的功能评价。)
心脏病与驾驶
神经系统疾病与驾驶
神经系统疾病也增加驾驶风险。特定的疾病包括
卒中或短暂脑缺血发作（TIA）：单次TIA发作的患者应在发作1个月后再开始驾驶；反复TIA发作或卒中的患者在恢复驾驶前至少有3到6个无事件发生月且经神经科或全科医生批准。应行体格检查评估由于卒中可能影响驾驶能力的残留残疾情况。 考虑将那些有持续视觉、运动或认知缺陷的患者转诊至职业治疗师的驾驶评估诊所。
癫痫：关于癫痫司机的驾驶规则每个州不一样，但大部分州规定在恢复驾驶之前有无癫痫发作间期（通常为6个月）。抗癫痫药物可以充分控制大约 70% 患者的癫痫发作，但当停用这些药物或不依从治疗期间可能会出现复发。应寻求有关癫痫患者驾驶执照资格的州特定信息（参见癫痫基金会的州驾驶法规数据库），以及神经科医生的建议。
阿尔茨海默病或进行性痴呆最终会损害关键的功能，包括驾驶所需的功能。监测患者新出现的驾驶错误，这些可能是认知或心理测试中的显著功能损害，对决定是否在道路评估中转诊或可能终止驾驶的判断上可能有用。美国神经病学学会有关于驾驶和痴呆的实践参数（1)。目前，有几个州要求医生向州机动车辆管理局报告严重的认知障碍 (2)。
糖尿病与驾驶
睡眠障碍与驾驶
睡眠障碍，最显著的为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，可能引起导致MVC的瞌睡，患者应该限制驾驶直至得到充分治疗。
使用持续正压呼吸机（CPAP）已被证明可以提高驾驶模拟器中的表现，并减少机动车碰撞事故（MVCs）（4）。
参考文献
1.Iverson DJ, Gronseth GS, Reger MA, et al.Practice parameter: Evaluation and management of driving and dementia: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology.Neurology.2010;74(16):1316–1324.doi:10.1212/WNL.0b013e3181da3b0f
2.Tran EM, Lee JE.Reporting Requirements, Confidentiality, and Legal Immunity for Physicians Who Report Medically Impaired Drivers. JAMA Netw Open.2024;7(1):e2350495.2024 年 1 月 2 日发布。doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.50495
3.Dow J, Boucher L, Carr D, et al.Does diabetes affect the risk of involvement in a motor vehicle crash?J Transport Health.2022;27(101509).ISSN 2214-1405.doi:10.1016/j.jth.2022.101509
4.Orth M, Duchna HW, Leidag M, et al.Driving simulator and neuropsychological [corrected] testing in OSAS before and under CPAP therapy [published correction appears in Eur Respir J. 2006 Jan;27(1):242]. Eur Respir J.2005;26(5):898-903.doi:10.1183/09031936.05.00054704
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Highway Traffic Safety Administration: Clinician's Guide to Assessing and Counseling Older Drivers, 4th edition
Austroads: Assessing Fitness to Drive: An Australian resource providing medical standards for driver licensing
Epilepsy Foundation: State Driving Laws Database: A United States resource providing information for drivers with epilepsy