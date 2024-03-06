胎儿和新生儿溶血性疾病

母亲血型、Rh血型以及相应抗体筛查

对高危孕妇连续测定抗体并测定其胎儿大脑中动脉血流

无细胞胎儿DNA筛查

初次产检时，应对所有的妇女进行血型和Rh血型，抗Rho（D）抗体，以及其他可能造成胎儿溶血病的抗体筛查（反射性抗体筛查）。

如果女性血液中Rh呈阴性，抗Rho（D）检测呈阳性，或者另一种可导致胎儿溶血病的抗体检测呈阳性时，父亲的血型和血缘关系（如果父亲身份确定）将被确定。如果男方为Rh阴性，并且与母亲体内检测到的抗体相应的抗原检测阴性，则不需进行进一步检查。如果他有Rh阳性血或有抗原，则要测量母体的抗Rh抗体滴度。

如果母体抗Rh抗体滴度为阳性，但低于实验室特定的临界值（通常为1:8至1:32），则在20周后每2至4周测量一次。如果超出界定值，应根据初次血流检查结果和患者病史，每隔1～2周测定一次胎儿大脑中动脉血流（MCA）；其目的是发现高输出型心衰，提示存在贫血的可能大。对于血流速度高于该胎龄的患者，应考虑经皮脐带血液穿刺，并行宫内输血。

如果父子关系肯定，并且父亲可能为Rho（D）杂合子，应测定胎儿Rh血型。如果胎儿为Rh阳性或未知，且大脑中动脉流速（MCA）升高，可能是胎儿贫血。

当Rho(D)类型不确定时，无创的孕妇外周血无细胞胎儿DNA筛查可以完成RHD基因检测。 其他基因（如RHCE、KEL）的无创检测在欧洲已开展。