无创产前胎儿筛查检查

游离DNA（cfDNA）检测是一种非侵入性胎儿筛查，可以通过分析母体血液样本中的循环游离胎儿核酸来识别单胎妊娠中的胎儿染色体异常。这个测试可以早在妊娠10周完成，在许多医疗中心已取代传统的孕早、中期无创筛查。无细胞 DNA 筛查比 血清标志物筛查 并且与妊娠周龄无关。CfDNA 涉及收集胎儿细胞，但它被视为筛查测试，而不是明确的胎儿诊断测试。

无细胞胎儿核酸，最常见的DNA片段，是胎盘滋养层细胞的正常破裂时脱落进入母体循环的。相比早中期利用血清和B超进行的筛查，利用变化的特定染色体片段含量来预测染色体异常非常精确。此外，尽管有时候准确性较低，性染色体异常（X，XXX，XYY，XXY），可在单胎妊娠中识别，。早期的验证试验报告提示识别唐氏综合征（21三体）和18三体在高危妊娠的敏感性和特异性均达到>99%。尽管灵敏度和特异性略低，但也可以检测到13 三体综合症(1)。

既往仅建议对已有胎儿三体危险因素的女性进行游离DNA (cfDNA)筛查。然而，它现在通常用于中等风险和高风险患者。美国妇产科学院建议向所有孕妇提供无细胞 DNA 筛查（2）。美国医学遗传学和基因组学学院发布了一项循证指南，主张将无细胞 DNA 筛查作为所有单胎和双胎妊娠的首选方法（3）。

对 117 项研究的荟萃分析发现，cfDNA 对常见非整倍体的表现为（4)：

21 三体综合征：敏感性 99%；特异性 100%

18 三体综合征：敏感性 98%；特异性 100%

13 三体综合征：敏感性 91%；特异性 100%

cfDNA筛查结果异常，应通过采用侵入性技术获得的胎儿标本进行诊断性核型分型来确认。cfDNA筛查的阴性结果可减少常规侵入性检测的使用。

传统的做法中，孕早期的综合筛查包括下列手段

母体血清beta-hCG（总的或游离的）

妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）

有时，胎儿颈项透明层（超声检查）

胎儿唐氏综合征相关表现是beta-hCG水平升高、PAPP-A水平降低、颈项透明层增厚。 尽管增大的颈部半透明区域与胎儿风险增加有关 唐氏综合症，颈部半透明没有阈值被认为是诊断性的。

在一项包括不同年龄段女性的大型前瞻性研究中，检测唐氏综合症的总体敏感性约为 85%，假阳性率为 5%（5）。需要特殊的超声检查训练和坚持严密的颈项透明层监测才能保证筛查的准确性。