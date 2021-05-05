心输出量（CO）孕6周开始增加，16~28周（通常大约24周）到达高峰，增加30到50％。并且保持高峰量直到孕30周以后。而后CO可随体位改变而改变。 心搏出量可能因为体位的关系（例如卧位）使增大的子宫阻断下腔静脉的大部分回流而明显减少。从孕30周一直到临产前，CO一般稍有减少。临产后，CO再增加30％。分娩后，子宫收缩，CO明显降低，约较非孕期增加15～25％，然后慢慢降低（约3到4周），产褥期满6周时达到孕前水平。

孕期CO的增加主要为了满足子宫胎盘循环的需要；子宫胎盘循环血容量明显增加，而绒毛间隙的循环可以部分看作是动静脉短路。随着胎盘和胎儿的发育，足月时流经子宫的血量增加1L/min（正常CO的20％）。皮肤（调节体温所需）和肾脏（排泄胎儿代谢产物所需）增加的循环也是CO增加的部分原因。

为增加CO，心率从非孕期的70增加至90次/分钟，同时每搏输出量也增加。孕中期，即使CO和肾素-血管紧张素水平升高，因为子宫胎盘循环量增大（胎盘绒毛间隙增大）和血管系统阻力减小，血压通常下降（脉压差增大）。阻力减小是因为血粘度和对血管紧张素的敏感性减小。孕晚期，血压可能恢复正常。双胎妊娠孕20周时CO增加更多，而舒张压低于单胎妊娠。

孕期运动时CO、心率、耗氧量，和每分钟呼吸量等指标比其他时候增加更明显。

孕期的高循环动力学会增加心脏功能性杂音的频率，使心音增强。X线或ECG可发现心脏变成水平位，向左旋转，横径增大。妊娠期房性和室性早搏常见。所有这些改变是正常的，不应该错误地诊断为心脏疾病；应向孕妇解释清楚。然而，孕期阵发性房性心动过速发作更为频繁，可能需要预防性洋地黄化或其他抗心律失常药。妊娠期心脏复苏的指征和安全性不变。