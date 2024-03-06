病史和体格检查

早产的诊断是基于分娩的体征以及妊娠时间。

进行肛门阴道培养以检测 B 组链球菌，并开始抗生素预防治疗（若培养结果为阴性则停药）。可进行尿液分析、尿培养检测膀胱炎、肾盂肾炎。如果有风险因素提示并且患者最近没有接受过检测，则需要进行宫颈培养来检查是否患有性传播感染。

许多出现早产宫缩的孕妇无法分娩，而有些被诊断为早产的孕妇也无法分娩。