孕37周前分娩（宫缩造成宫颈改变）称为早产。风险因素包括胎膜早破、子宫异常、感染、早产、多胎妊娠以及胎儿或胎盘异常。诊断是基于临床的。如果可能，找出诱因对症治疗。治疗包括卧床休息、宫缩抑制剂（如果持续有宫缩）、皮质类固醇激素（如果孕龄<34周--见下方）以及硫酸镁（如果孕龄<32周）。在等待 B 组链球菌肛门培养结果阴性之前，应给予抗链球菌抗生素。
可能诱发早产
诱因可能并不明显。
既往早产和 宫颈机能不全 增加早产的风险。
早产可以增加新生儿脑室内出血的危险;脑室内出血可能造成神经发育性疾病（如脑瘫）。
早产的诊断
病史和体格检查
早产的诊断是基于分娩的体征以及妊娠时间。
进行肛门阴道培养以检测 B 组链球菌，并开始抗生素预防治疗（若培养结果为阴性则停药）。可进行尿液分析、尿培养检测膀胱炎、肾盂肾炎。如果有风险因素提示并且患者最近没有接受过检测，则需要进行宫颈培养来检查是否患有性传播感染。
许多出现早产宫缩的孕妇无法分娩，而有些被诊断为早产的孕妇也无法分娩。
早产的治疗
针对 B 组链球菌的抗生素
有时需要服用宫缩抑制剂
皮质类固醇（例如，23至34周之间）
硫酸镁用于神经保护
早产的治疗包括抗生素（如果诊断或怀疑感染）、宫缩抑制剂和皮质类固醇（1）。
抗生素治疗
使用有效抑制B族链球菌的抗生素，直到肛门阴道分泌物培养阴性时停药 (2)。 抗生素的选择包括：
对青霉素不过敏的妇女：青霉素G 500万单位静脉注射，此后每4小时给药250万单位，或氨苄西林2g静脉注射，此后每4小时1g静注。
有青霉素过敏史但低过敏反应风险的患者（如前次使用出现斑丘疹）：头孢唑林2g静脉注射，此后每8小时1g。
青霉素过敏并且高过敏反应风险的患者（如前次使用出现支气管痉挛症、血管神经性水肿或低血压，尤其在用药30分钟内出现者）：如果肛门阴道微生物培养提示敏感，予以克林霉素900mg IV q8h；如果培养证实耐药或尚无结果，给予万古霉素20mg/kg IV q8h(最大剂量2 g)。
如果确诊，则应治疗泌尿道感染和性传播感染。
宫缩抑制剂
如果宫颈扩张，宫缩抑制剂（中止宫缩的药物）常可推迟分娩至少48小时，这样就可以给予皮质类固醇激素以降低胎儿风险。宫缩抑制剂包括
钙通道阻滞剂
前列腺素抑制剂
抑制宫缩是第一线的选择;选择应个体化，以最大限度地减少不利影响。
前列腺素抑制剂可能引起短暂羊水过少如果连续使用超过48小时，可能会对胎儿造成肾脏损害。在孕32周以后禁用该药，因可造成动脉导管早闭或狭窄。
硫酸镁
为了保护神经，对于妊娠不到 32 周的患者，应考虑静脉注射硫酸镁。 在子宫内暴露于这种药物，可减少严重的神经功能障碍的风险（例如，由于脑室内出血），包括新生儿脑瘫。
皮质类固醇
如果孕周 ≥ 24周且 < 34周，应给予皮质类固醇治疗，除非马上分娩。如果出现下列所有症状，可以考虑另一个皮质激素疗程：
遇下列情况也应考虑使用糖皮质激素
如果计划进行新生儿复苏并且经过适当的父母辅导，在妊娠 22 0/7 周至 22 6/7 周时（4）
可使用下列糖皮质激素之一：
倍他米松12毫克，每24小时肌注1次，共2次
地塞米松6毫克，每12小时肌注一次，共4次
这些皮质激素可促使胎肺成熟，降低新生儿呼吸窘迫综合征、颅内出血和死亡的风险。
孕激素
不再建议有早产史的妇女注射孕激素以降低复发风险。尽管之前曾推荐过，但支持证据已被驳斥，美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2023 年 4 月撤回了 17-α 羟孕酮己酸酯 (17-OHPC) 用于此种适应症的批准（5）。
母胎医学协会 (SMFM) 也不鼓励继续开具 17-OHPC 处方，包括通过配药药房开具（6）。然而，SMFM 建议，对于有早产史且在妊娠 24 周前被诊断为宫颈短（< 25 毫米）的患者，进行宫颈环扎或阴道黄体酮治疗是合理的。如果宫颈长度≥25毫米，SMFM 鼓励就使用阴道黄体酮进行复发性早产的一级预防进行共同的决策过程，特别是对于在之前的怀孕中接受过黄体酮制剂治疗以预防早产的患者。此外，SMFM 不建议改变宫颈环扎术的适应症或反对限制活动的建议。
治疗参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics: Practice Bulletin No. 171: Management of Preterm Labor.Obstet Gynecol 128(4):e155-64.doi: 10.1097/AOG.0000000000001711
2.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Committee Opinion, Number 797: Prevention of group B streptococcal early-onset disease in newborns.Obstet Gynecol 135 (2):e51–e72, 2020.重申 2022年。
3.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Committee Opinion No. 713 Summary: Antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation.Obstet Gynecol 130(2):493–494, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002231.重申 2024年。
4.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Advisory: Use of Antenatal Corticosteroids at 22 Weeks of Gestation, September 2021.重申2022 年 10 月。
5.Conde-Agudelo A, Romero R: Does vaginal progesterone prevent recurrent preterm birth in women with a singleton gestation and a history of spontaneous preterm birth?Evidence from a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 227(3):440-461.e2, 2022.doi:10.1016/j.ajog.2022.04.023
6.Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM): Electronic address: pubs@smfm.org; SMFM Publications Committee.Society for Maternal-Fetal Medicine Statement: Response to the Food and Drug Administration's withdrawal of 17-alpha hydroxyprogesterone caproate. Am J Obstet Gynecol 229(1):B2-B6, 2023.doi:10.1016/j.ajog.2023.04.012
关键点
对B组链球菌和培养物进行肛周阴道培养，以检查是否有可能引发早产的临床疑似感染（如肾盂肾炎、STIs）。
使用有效抑制B族链球菌的抗生素，直到肛门阴道分泌物培养报告回示。
如果子宫颈扩张，可以考虑用硫酸镁及钙通道阻滞剂保胎，如果孕周≤32周，可考虑使用前列腺素抑制剂。
如果孕周≥ 24 周且< 34 周（某些情况下< 37周），给予皮质类固醇激素
如果有在7天内早产的风险，可以考虑从孕23周开始给予皮质类固醇。
如果孕周<32周，考虑使用硫酸镁。