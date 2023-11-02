孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险胎龄是器官成熟的主要决定因素。

新生儿胎龄通常通过计算母亲最后一次正常月经的第一天到分娩日期之间的周数来确定。然而，如果孕妇月经不规律，根据最后一次月经来确定胎龄可能是不准确的。更准确地说，孕龄是受孕前14天与分娩日期之间的差值。用末次月经来确定胎龄并不能确定胎儿的实际胚胎年龄，但它是产科医生和新生儿科医生讨论胎儿成熟的通用标准。

胚胎发育年龄 是从受孕到分娩的时间，比孕龄少2周。妇女可以估计怀孕日期的基础上，根据他们的排卵时间确定的家庭激素测试和/或基础体温测量。然而，只有在使用体外受精或其他辅助生殖技术时才能确定受孕日期。

胎龄的估计 可以依据

最后一次月经周期的第一天和周期长短

排卵或受孕日期

胎儿超声检查

出生后的体格参数（如，使用Ballard评分）

临床计算器 通过末次月经和超声生物测量确定妊娠

预产期 （EDD）是预计的出生日期（截止日）。预产期可以计算为

受孕日期+ 266天

对于周期28天、月经规律的女性：末次月经时间（LMP）+ 280天（40周）

对于月经周期规律但周期并非28天的女性：LMP + 280天 +（周期长度 - 28天）

当月经规律时，月经史是确定预产期的相对可靠的方法。

当缺乏其他信息时， 超声测量 妊娠早期胎儿的情况可以最准确地估计胎龄。当受孕日期未知，月经周期不规则或无法获得有关月经周期的信息时，超声检查可能是估计分娩日期的唯一来源。

比较基于末次月经和当前妊娠第一次胎儿超声检查的胎龄。如果这些年龄估计不一致，则估计分娩日期（以及估计孕龄）可能会发生变化，具体取决于周数和不一致程度。美国妇产科医师学会 (ACOG)（参见 Methods for Estimating Due Date）如果与月经日期相差较大，则建议使用基于超声波测量的日期

≥ 8 6/7 周妊娠： > 5 天

妊娠 9 至 15 6/7 周：> 7 天

妊娠 16 至 21 6/7 周：> 10 天

妊娠 22 至 27 6/7 周：> 14 天

≥ 28 周妊娠： > 21 天

仅在当前怀孕的第一次超声检查后才协调月经和超声检查日期 - 预计分娩日期不会根据后续超声检查而改变。由于超声检查估计在妊娠后期不太准确，因此妊娠中期和晚期超声检查结果很少应用于改变估计孕龄，并且，如果考虑改变估计分娩日期，应咨询胎儿超声检查专家。

临床医生通过新的Ballard评分，也使用新生儿体检结果来估计胎龄。Ballard 评分只有在正负两周内是准确的。研究发现，新生儿对胎龄的临床评估高估了早产儿的胎龄，低估了小于胎龄婴儿的胎龄（1个)。 因此，只有当没有关于估计分娩日期的可靠产科信息，或者产科定义的胎龄与体检结果之间存在重大差异时，才应使用胎龄体检评估来确定胎龄并决定护理。

Ballard评分基于新生儿的身体和神经肌肉成熟度，可以在出生后4天内使用（实际上，Ballard评分通常在出生后24小时内使用）。神经肌肉组分随时间更一致，因为物理组分在出生后迅速成熟。 然而，神经肌肉组分可能受到疾病和药物（如分娩时给予硫酸镁）的影响。

评估胎龄—新Ballard评分

基于胎龄，新生儿被分类为 (2)

早产：<37周妊娠

晚期早产：34-36 6/7周

早产：37周0/7〜38周6/7

足月：39周0/7〜40周6/7

晚产：41周0/7〜41周6/7

期后: ≥ 42 0/7 周

参考文献 1.Lee AC, Panchal P, Folger L, et al: Diagnostic accuracy of neonatal assessment for gestational age determination: A systematic review. Pediatrics 140(6):e20171423, 2017.doi: 10.1542/peds.2017-1423 2.Spong CY: Defining "term" pregnancy: Recommendations from the Defining "Term" Pregnancy Workgroup. JAMA 309(23):2445–2446, 2013.doi: 10.1001/jama.2013.6235