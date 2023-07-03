在美国，建议所有女性进行乳腺癌筛查，但主要医疗机构在筛查的起始年龄和频率方面存在差异（见表 风险平均的女性乳腺癌筛查乳腺Xxian摄影建议) (1, 2）。确定筛查建议涉及评估筛查在降低癌症死亡率和假阳性率方面的利弊。乳腺癌筛查的主要手段是乳房X光检查。临床乳腺检查也用于筛查，MRI用于某些高危患者。
乳腺癌筛查
筛查方式包括
乳房X线摄影（包括数字和3维）
由保健专业人员（CBE）进行的临床乳房检查
对高危患者进行磁共振成像（MRI）
乳腺X线检查
乳腺X线检查时，采用小剂量射线，两个投照位置（侧位及轴位）。
乳腺造影在50岁以上的女性中更为准确，部分原因是随着年龄的增长，乳房中的纤维腺组织往往会被脂肪组织取代，而脂肪组织更容易与异常组织区分开来 (3)。乳腺X线摄影对致密乳腺组织不敏感;一些国家在乳腺X线筛查检测到致密乳腺组织时会通告患者。乳腺组织致密的妇女可能需要额外的影像学检查（如乳腺断层合成[三维乳房x线照相术]、超声检查、核磁共振成像）。
对处于平均风险的乳腺癌患者，乳腺X线筛查的指南各不相同，但一般来说，筛查始于40岁、45岁或50岁，每一年或两年重复进行，直至75岁，或直至预期寿命不超过10年（见表平均风险女性建议乳房x光检查筛查乳腺癌)。2023 年 5 月，美国预防服务工作组 (USPSTF) 发布了建议更新草案，建议女性从 40 岁开始筛查乳房 X 光检查（2016 年指南建议从 50 岁开始）（参见 USPSTF建议摘要）。临床医师应确保患者了解他们个人患乳腺癌的风险是什么，并询问患者他们喜欢何种筛查方式。
对处于平均风险的女性，推荐进行乳腺X线筛查
建议
美国预防服务工作组
ACS
美国医师学会
美国家庭医师学会
美国妇产科医师学会
美国放射学会
美国国家综合癌症网络
考虑较年轻的起步年龄（基于风险因素和共同决策）
—
40～44
40～49
40～49
—
—
—
起始年龄（岁）
40
45
50
50
40
40
40
发病频率（年）
2
每年检查直至54岁，以后每1-2年检查一次
2
1-2
1-2
1
1
戒烟年龄（岁）
75
预期寿命 < 10 年
75†
75†
75†
预期寿命有限
75†
†年龄>75岁的女性：可以在考虑健康状况和预期寿命的共同决策基础上进行筛查。
AAFP =美国家庭医师学会;ACOG=美国妇产科医师学会;ACP =美国医师学会;ACR =美国放射学会; ACS =美国癌症协会; NCCN =美国国家综合癌症网络; USPSTF =美国预防服务工作组。
这 乳腺癌风险评估工具 (BCRAT) 或盖尔模型，可用于根据女性当前年龄、初潮年龄、首次活产年龄、患有乳腺癌的一级亲属人数来计算女性 5 年和终生患乳腺癌的风险癌症，以及先前乳房活检的结果。根据盖尔模型，5年乳腺癌风险高于1.67%的患者为高风险患者。
有关何时以及多久进行乳房X线筛查的问题包括
假阳性率
效益和成本
只有10～15%的X线片异常表现是由癌引起～假阳性率达到85～90%。假阴性结果可能会超过15％ (4)。许多假阳性是由良性病变（如囊肿、纤维腺瘤）引起的，但人们担心检测到符合癌症组织学定义但在患者一生中不会发展为侵袭性癌症的病变。
乳腺断层摄影（三维乳腺X线摄影）与数字乳腺X线摄影一起进行能略微提高癌症的检出率，降低成像的撤消率（5）；这项检查对女性检测致密乳腺组织有帮助。然而，该测试使女性暴露在比传统乳房X光检查多50%到100%的辐射下。
乳腺检查
临床乳房检查（CBE） 通常是年龄> 40岁女性 (1).每年例行的护理检查。在美国，临床乳房检查可补充而不是代替了乳房X线检查。美国癌症协会和美国预防服务工作组建议不要通过临床乳房检查（CBE）进行筛查；美国妇产科医师学会建议向患者咨询其诊断局限性（1, 2）。然而在一些国家因为乳房X线检查费用昂贵而仅做临床乳房检查，其所起的作用并不确定。
乳房自我检查 (BSE) 单独作为一种筛查方法并没有显示出益处，并且可能导致不必要的乳房活检率更高。主要专业组织不建议将其作为常规筛查的一部分。然而，应向女性提供关于乳房自我意识的咨询，如果她们注意到乳房外观或感觉的变化（例如，肿块、增厚、增大），应鼓励她们进行医学评估。
MRI
MRI用于筛查患有高（>20%）的女性，例如患有BRCA基因突变的女性。对于这些妇女，筛查应包括MRI以及乳腺X线摄影和CBE。MRI敏感性高但特异性低。MRI 可能被推荐用于乳腺组织致密的女性，作为包括风险评估在内的整体评估的一部分。
筛查参考文献
1.Practice bulletin no. 179: Summary: Breast Cancer Risk Assessment and Screening in Average-Risk Women.Obstet Gynecol 130 (1), 241–243, 2017.doi:10.1097/AOG.0000000000002151
2.U.S. Preventive Services Task Force: Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement.Ann Intern Med 151 (10):716–726, W-236, 2009.doi:10.7326/0003 -4819-151-10-200911170-00008
3.Boyd NF, Guo H, Martin LJ, et al: Mammographic density and the risk and detection of breast cancer. N Engl J Med 356(3):227-236, 2007.doi:10.1056/NEJMoa062790
4.Nelson HD, Fu R, Cantor A, et al: Effectiveness of breast cancer screening: Systematic review and meta-analysis to Update the 2009 U.S. Preventive Services Task Force Recommendation.Ann Intern Med 164 (4):244–255, 2016. doi: 10.7326/M15-0969
5.Friedewald SM, Rafferty EA, Rose SL, et al: Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography.JAMA 311 (24):2499–2507, 2014.doi: 10.1001/jama.2014.6095
6.Miglioretti DL, Lange J, van den Broek JJ, et al: Radiation-Induced Breast Cancer Incidence and Mortality From Digital Mammography Screening: A Modeling Study. Ann Intern Med 164(4):205-214, 2016.doi:10.7326/M15-1241
乳腺癌的预防
预防乳腺癌的措施包括
改变生活方式
手术治疗
化学预防
一些研究发现，健康饮食、保持健康体重、定期锻炼和限制酒精摄入量与降低乳腺癌风险有关 (1)。此外，应建议患者避免增加乳腺癌风险的可变因素（例如， 雌激素-孕激素联合治疗更年期激素）。
某些高风险人群（BRCA 突变携带者）可能会受益于降低风险的乳房切除术。
对于年龄 ≥ 35 岁且有以下情况的女性，可能需要使用他莫昔芬、雷洛昔芬或芳香酶抑制剂进行化学预防：
既往有小叶原位癌 (LCIS) 或非典型导管或小叶增生
根据盖尔模型，5年内患乳腺癌的风险 > 1.67%、
<30岁时接受过胸部放射治疗的病史
存在高风险突变（如BRCA1或BRCA2 突变、Li-Fraumeni综合征）
用Gail模型计算乳腺癌发病风险的计算机软件由NCI（1-800-4CANCER ）提供，可在NCI网站上获得美国预防服务工作组（USPSTF）关于乳腺癌化学预防的建议可从美国预防服务工作组和美国临床肿瘤学会。
他莫昔芬已被发现对绝经前患者有效（2）。他莫昔芬、雷洛昔芬或芳香酶抑制剂（阿那曲唑或依西美坦）已被发现对绝经后患者有效 (3, 4）。只有当益处大于不良反应的风险时，化学预防才适用。
他莫昔芬的风险包括
血栓栓塞并发症
白内障
可能中风
在老年妇女中风险增加。
对于绝经后妇女，雷诺昔芬有效性同他莫昔芬，但子宫内膜癌、血栓性疾病和白内障的风险更低。雷诺昔芬，同他莫昔芬，能增加骨密度。雷诺昔芬应考虑作为替代品他莫昔芬替代药物，用于绝经后妇女的化学预防。
使用芳香酶抑制剂治疗有患骨质疏松症的风险。
预防参考文献
1.Malcomson FC, Wiggins C, Parra-Soto S, et al: Adherence to the 2018 World Cancer Research Fund (WCRF)/American Institute for Cancer Research (AICR) Cancer Prevention Recommendations and cancer risk: A systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2023 Jun 13]. Cancer 10.1002/cncr.34842, 2023.doi:10.1002/cncr.34842
2.Cuzick J, Forbes JF, Sestak I, et al: Long-term results of tamoxifen prophylaxis for breast cancer--96-month follow-up of the randomized IBIS-I trial. J Natl Cancer Inst 99(4):272-282, 2007.doi:10.1093/jnci/djk049
3.Nelson HD, Fu R, Zakher B, et al: Medication Use for the Risk Reduction of Primary Breast Cancer in Women: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 322(9):868-886, 2019.doi:10.1001/jama.2019.5780
4.Vogel VG, Costantino JP, Wickerham DL, et al.Update of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 Trial: Preventing breast cancer. Cancer Prev Res (Phila) 3(6):696-706, 2010.doi:10.1158/1940-6207.CAPR-10-0076
关键点
通过临床乳房检查，乳腺摄片（开始于50岁，通常在40岁）对女性进行筛查，对于高危妇女，应行MRI检查。
对于高危妇女，用Tamoxifen或雷诺昔芬预防治疗的适应证如下：
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
U. S. Preventive Services Task Force: 美国预防服务工作队：乳腺癌：降低风险的药物使用：该网站提供了使用药物降低高危女性患乳腺癌风险的基本原理，并描述了使用这些药物的风险。
National Cancer Institute国家癌症研究所： 乳腺癌：该网站讨论了乳腺癌和妇科癌症的遗传学以及乳腺癌的筛查和预防和治疗。它还包括有关支持和姑息治疗的循证信息。