乳腺X线检查时，采用小剂量射线，两个投照位置（侧位及轴位）。

乳腺造影在50岁以上的女性中更为准确，部分原因是随着年龄的增长，乳房中的纤维腺组织往往会被脂肪组织取代，而脂肪组织更容易与异常组织区分开来 (3)。乳腺X线摄影对致密乳腺组织不敏感;一些国家在乳腺X线筛查检测到致密乳腺组织时会通告患者。乳腺组织致密的妇女可能需要额外的影像学检查（如乳腺断层合成[三维乳房x线照相术]、超声检查、核磁共振成像）。

对处于平均风险的乳腺癌患者，乳腺X线筛查的指南各不相同，但一般来说，筛查始于40岁、45岁或50岁，每一年或两年重复进行，直至75岁，或直至预期寿命不超过10年（见表平均风险女性建议乳房x光检查筛查乳腺癌)。2023 年 5 月，美国预防服务工作组 (USPSTF) 发布了建议更新草案，建议女性从 40 岁开始筛查乳房 X 光检查（2016 年指南建议从 50 岁开始）（参见 USPSTF建议摘要）。临床医师应确保患者了解他们个人患乳腺癌的风险是什么，并询问患者他们喜欢何种筛查方式。

表格 对处于平均风险的女性，推荐进行乳腺X线筛查 表格

这 乳腺癌风险评估工具 (BCRAT) 或盖尔模型，可用于根据女性当前年龄、初潮年龄、首次活产年龄、患有乳腺癌的一级亲属人数来计算女性 5 年和终生患乳腺癌的风险癌症，以及先前乳房活检的结果。根据盖尔模型，5年乳腺癌风险高于1.67%的患者为高风险患者。

有关何时以及多久进行乳房X线筛查的问题包括

假阳性率

效益和成本

只有10～15%的X线片异常表现是由癌引起～假阳性率达到85～90%。假阴性结果可能会超过15％ (4)。许多假阳性是由良性病变（如囊肿、纤维腺瘤）引起的，但人们担心检测到符合癌症组织学定义但在患者一生中不会发展为侵袭性癌症的病变。

乳腺断层摄影（三维乳腺X线摄影）与数字乳腺X线摄影一起进行能略微提高癌症的检出率，降低成像的撤消率（5）；这项检查对女性检测致密乳腺组织有帮助。然而，该测试使女性暴露在比传统乳房X光检查多50%到100%的辐射下。

虽然乳房X光检查使用低剂量辐射, 但辐射暴露 对癌症风险有累积效应 (6)。