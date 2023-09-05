子宫内膜癌前期病变为子宫内膜增生过长。 子宫内膜癌通常分为两类。

I型肿瘤比较常见，通常是雌激素-反应性肿瘤，通常在肥胖女性和年轻女性（围绝经期或绝经早期）中诊断。 它们之前是子宫内膜增生。 这些肿瘤通常是低级别的;预后良好。 最常见的组织学类型为内模样癌（1级和2级）。这些肿瘤可能会显示微卫星不稳定性，并有 PTEN, PIK3CA, KRAS, 和 CTNNB1突变。

II型 （侵袭性）肿瘤通常为高级别，包括 3 级子宫内膜样癌和非子宫内膜样组织学肿瘤（例如，浆液性、透明细胞、混合细胞、未分化、混合、中肾样、胃肠道粘液型和癌肉瘤）。多发于老年女性。约10~30％的有 p53 突变 (1)。高达10％的子宫内膜腺癌是II型(2)。预后差。

子宫内膜癌中腺癌比例达75~80% (3)。

有 4 个不同的 分子亚型 子宫内膜样子宫内膜癌（4）：

POLE超突变（ POLEmut )：其特征是 DNA 聚合酶-ε 的外显核酸酶结构域发生致病性突变，导致超高的肿瘤突变负担和 预后良好

错配修复缺陷 (MMRd)：错配修复蛋白丢失，导致微卫星不稳定和 中间预后

无特定分子谱 (NSMP)：没有单一的识别分子特征和肿瘤分期和分级依赖性结果，并且 中间预后

p53突变体：具有低肿瘤突变负荷和体细胞拷贝数改变大，导致 预后不良

如果可行的话，确定分子亚型可以为标准临床病理学危险因素添加有价值的信息，从而将子宫内膜癌患者分类为危险组、预测预后并指导治疗建议。

子宫乳头状浆液性癌 (10%)、透明细胞癌 (< 5%)和癌肉瘤 (< 5%)被认为是更具侵袭性、高风险的组织学类型，子宫外疾病的发病率较高有关。癌肉瘤曾被归类为肉瘤，但现在被视为高级别上皮性肿瘤（癌）。

粘液癌 通常是低档的；预后良好。KRAS突变在这些肿瘤中很常见。

其他组织病理学类型的子宫内膜癌是神经内分泌癌、未分化癌和混合癌（由一种以上的类型组成，每种成分至少占 10%）。

子宫内膜癌扩散途径如下：

沿宫腔表面扩散至宫颈管

经肌层扩散至浆膜和腹腔

经输卵管管腔扩散至卵巢、阔韧带和腹膜表面

经血流远处转移

经淋巴管扩散

分级越高（未化程度高）的肿瘤，深肌层浸润、主动脉旁淋巴结转移或子宫外扩散的可能性越大。