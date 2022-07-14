肺外结核（TB）感染

肺外结核通常由血行播散引起。有时感染直接从邻近器官延伸而来的。症状因不同感染部位而异，主要有发热、乏力及消瘦。诊断通常依赖痰涂片和培养，快速分子诊断测试越来越受重视。治疗是联合用药至少6个月给。

结核病 (TB) 仅指由 结合分枝杆菌 引起的疾病（人类是主要的水库）。虽然肺部是最初的感染部位，但疾病可以传播到许多器官。（有关生物体、病理生理学和肺部疾病的详细信息，请参阅 肺结核.)

粟粒性肺结核 粟粒性结核感染也即血行播散型结核，是大量结核杆菌进入血液进而扩散至全身所致。原发感染期间或潜伏感染转为活动性结核后可出现不受控制的大规模播散。细菌可扩散至全身任何部位，其中以肺部和骨髓为最多见。 粟粒性结核最常见于 小于4岁的儿童

免疫力低下的人

老年人群 粟粒性肺结核的症状包括发烧、发冷、虚弱、不适，通常还有进行性呼吸困难。 另结核杆菌的间断性播散可导致不明原因的长时间发热（FUO）。骨髓累及后可出现贫血、血小板减少以及白血病样反应。

泌尿生殖系统结核 肾脏感染可表现为肾盂肾炎（如发热，腰痛，脓尿），而对常规培养显示为阴性（无菌脓尿）。感染通常扩散到膀胱和，在男性中，前列腺，精囊，或附睾，引起在阴囊肿块。有时还可以蔓延至肾周围间隙、腰大肌，甚至在下肢形成脓肿。 初潮后可出现输卵管卵巢炎。症状包括慢性盆腔疼痛和由输卵管疤痕所致的不育或宫外孕。

腹膜结核（结核性腹膜炎） 腹腔感染从腹部淋巴结或输卵管卵巢炎扩散所致。腹膜炎在患有酒精使用障碍的肝硬化患者中尤为常见。 症状通常相对较轻，有乏力、腹痛、腹部触痛，严重者可类似于急性腹膜炎。

结核性淋巴结炎 淋巴结结核（瘰）通常涉及在颈后和锁骨上淋巴结。这些部位的病灶通常被认为是从胸内淋巴管或扁桃体和腺体感染扩散而来。纵隔淋巴结扩大为是肺部原发感染的一部分。 颈部淋巴结结核的特征在于受影响的淋巴结逐渐肿大。在重症患者，淋巴结可变得红肿和疼痛;覆盖皮肤可能逐渐破坏，并出现渗出。

皮肤结核 皮肤结核（scrofuloderma）是由于潜在结核病灶（如区域淋巴结、感染的骨或关节）直接扩展到覆盖的皮肤，形成溃疡和窦道。 皮肤结核 (瘰疬) 隐藏详情 瘰疬患者有无痛、坚硬的皮下结节，最终会扩大并形成溃疡和窦道。 © Springer Science+Business Media 寻常狼疮是致敏患者的皮肤外病灶经血液或淋巴途径播散到皮肤形成的。 皮肤结核（狼疮） 图片 © Springer Science+Business Media 疣状皮肤结核（剖尸疣）是将外源性分枝杆菌直接接种到对结核杆菌有中到高度免疫力的先前已致敏的患者的皮肤后发生的。 肺结核空洞患者可在破损的皮肤上出现结核，但极为少见。

骨关节结核 承重关节最容易累及，但腕关节、手关节和肘关节也可发生，尤其是在外伤后。 波特病 是椎骨感染，最先可累及一个椎体。然后开始逐渐蔓延周围椎骨，导致椎间隙狭窄。若不治疗，整个椎骨可能会塌陷，从而引起脊髓损伤。症状包括累及骨骼的慢性或亚急性关节炎（通常为单关节）。在波特病氏中，脊髓压迫会导致神经功能缺损，包括截瘫；椎旁肿胀可能由脓肿引起。

胃肠结核 因为整个胃肠道（GI）粘膜抵抗结核侵袭，感染需要长时间暴露和大量接种。在牛结核病很少见的国家（例如，由于牛奶巴氏杀菌和牛的常规结核病检测），这种情况非常罕见。 食用包含 M. bovis牛分枝杆菌-的乳制品可导致口腔和口咽溃疡。小肠也可出现原发病灶。肠道累及通常会导致增生和疼痛，腹泻，梗阻和便血的肠道炎症综合征。它也可以出现类似 阑尾炎的症状。溃疡和肠瘘也可能出现的。

肝结核 在严重肺结核和广泛播散以及粟粒性结核患者中常见肝脏感染。然而，当主要感染控制后肝脏感染通常也可以治愈并且无后遗症。肝脏结核可蔓延至胆囊，引起梗阻性黄疸。

其他结核感染部位 结核病可能会感染血管壁，甚至导致主动脉破裂。肾上腺受累导致Addison病是很常见的，但现在已经很少见了。结核菌可由相邻的骨骼或从血行播散到腱鞘（结核性腱鞘炎）。

肺外结核病的诊断 液体和组织样品的抗酸染色、显微分析和分枝杆菌培养，以及核酸扩增检测（NAAT）

胸部X线检查

结核菌素皮试和干扰素释放试验 检测和肺结核检测类似（见TB的诊断），包括胸部X光片、TST或IGRA，以及受影响体液（脑脊液、尿液、胸膜液、心包液或关节液）的显微镜分析（适当染色）和分枝杆菌培养，以及组织中的分枝杆菌。50%的播散性结核患者血培养可为阳性率，此类病人多为HIV感染。然而，体液和组织的培养和涂片通常是阴性的，因为很少有生物存在；在这种情况下，NAAT可能会有所帮助。 NAAT可以在新鲜液体或活检样本和固定组织上进行（例如，如果在手术过程中没有怀疑结核，并且没有进行培养）。NAAT 通常不被批准用于肺外结核病的诊断，但通常用于希望早期诊断用于医疗保健和公共卫生原因，待培养。虽然阳性 NAAT 结果几乎总是支持 TB 诊断，但在大多数情况下，阴性结果并不能排除 TB，因为阴性预测值通常是未知的，并且可能取决于标本处理和其他未标准化的因素。 通常情况下，体液中常见淋巴细胞。脑脊液一个糖<血清糖的50％和蛋白升高提示结核 如所有的检测都为阴性，仍然考虑粟粒性结核，必要时可进行骨髓或肝脏活检。如果基于其他特征（如活检发现的肉芽肿、TST或IGRA阳性结果加上胸膜液或脑脊液中不明原因的淋巴细胞增多症）高度怀疑结核，尽管无法证明结核的存在，但通常仍应继续治疗。 胸部X光和其他成像也可以提供有用的诊断信息。胸片可以显示原发或继发性结核。粟粒性结核可见成千上万个2-3mm的结节均匀分布于两肺。 粟粒性结核 隐藏详情 胸片显示粟粒性结核，包括成千上万个2-3mm的jian'zhi结节均匀分布于两肺。 BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY 其他影像学检查也可以进行。腹部或泌尿生殖系统结核通常需要CT或超声检查;肾脏病变常可见。骨与关节受累，需要CT或MRI; 脊椎累及优先选择MRI。 TST和IGRA最初可能是负的，但在几个星期后复测可能转阳。如果不是，则应质疑结核病的诊断，或寻找过敏原因（对任何皮肤测试均无反应）。

肺外结核病的治疗 抗生素治疗

有时皮质类固醇

有时需手术治疗 药物治疗是最重要的方式，并遵循标准的方案和原则（见TB的一线治疗药物）。 除结核性脑膜炎需要治疗9-12个月外，其他肺外结核通常仅需要6-9月。 耐药性是一个主要问题;由于依从性差、药物使用过少和药物敏感性测试不足，这种情况会增加。 皮质类固醇 常用于结核性脑膜炎，但疾病控制和预防中心 (CDC) 不再推荐皮质类固醇治疗非缩窄性结核性心包炎；然而，皮质类固醇可以防止有风险的患者出现收缩。皮质类固醇可用于脑膜炎和结核性心包炎（即使没有缩窄性） 免疫重建炎症综合征。 以下情况需要手术治疗： 引流脓胸、心脏填塞或中枢神经系统脓肿

支气管胸膜瘘需关闭瘘口；

肠道结核可进行手术切除；

颅内压升高者需解除梗阻，进行减压； 波特病如果有神经系统症状或疼痛持续时需要手术纠正脊柱畸形，或以减轻神经受压;由骨移植只有在非常严重的患者才使用。淋巴结结核通常不需要手术，除非是为了明确诊断。