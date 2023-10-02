败血症流产是指在自然流产或人工流产期间或之前或之后不久发生的严重子宫感染。脓毒性流产是妇科急症。

败血症流产通常是由于在人工流产或自然流产后使用非无菌技术进行子宫排空。在未经培训的从业者（或孕妇本人）进行人工流产后，在没有足够的手术设备和无菌准备的情况下，败血症流产更为常见，通常是因为在获得专业医疗护理方面存在法律、医疗保健或个人障碍。

脓毒性流产也可能是由于宫颈口开放而继发感染的不完全流产所致。

典型的病原体包括大肠埃希菌、产氧肠杆菌、普通变形杆菌、溶血链球菌、葡萄球菌，以及一些厌氧菌（如产气荚膜梭状芽胞杆菌）。可伴单或多器官受累。

感染性流产的症状和体征 流产合并感染的典型症状体征主要发生于流产后24-48小时内，与盆腔感染性疾病（如寒战、发热、阴道分泌物，常伴腹膜炎）以及先兆流产或不全流产常见症状（如阴道流血、宫颈扩张、妊娠物排出）相似。流产过程中子宫穿孔通常会引起严重的盆腔或腹部疼痛。 可造成感染性休克，导致低体温、低血压、少尿以及呼吸窘迫。产气荚膜梭状芽胞杆菌所致的脓毒血症可能造成血小板减少症、瘀斑以及血管内溶血的表现（如无尿、贫血、黄疸、血红蛋白尿、含铁血黄素尿）。

感染性流产的诊断 生命体征和盆腔及腹部检查

细菌培养指导抗生素治疗

全血细胞计数和其他测试以评估患者状况

超声检查 败血症流产通常在临床上是明显的，通常是基于在怀孕或最近怀孕的妇女中发现严重感染的症状和体征。妊娠物残留是一个可能的病因，故应行超声进一步明确。当患者发生无法解释的腹痛及腹膜炎时应考虑子宫穿孔。超声检查对穿孔的发现并不敏感。 若怀疑流产合并感染，应行需氧和厌氧菌血培养，用以指导抗生素治疗。实验室检查应包括全血细胞计数（CBC）及分型，肝功能，电解质，血糖，血尿素氮（BUN）和肌酐。若肝功能异常或患者有出血倾向，则应检测凝血酶原时间(PT)和部分凝血活酶时间(PTT)。如果可能的话，受孕产物应送至微生物学部门。对于败血症患者，评估 A组 链球菌属 和 梭菌gang。

化脓性流产的治疗 静脉经验性广谱抗生素治疗(例如，克林霉素加庆大霉素加或不加氨苄西林)

清宫术

有时进行骨盆或腹部成像 脓毒性流产的治疗包括静脉注射广谱抗生素治疗，应立即开始。抗生素的选择应考虑到感染是多种微生物引起的，治疗应涵盖革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和厌氧菌。常用的经验性抗生素疗法包括克林霉素900mg静脉滴注，每8小时1次，加庆大霉素5mg/kg静脉滴注每天1次，和/或氨苄青霉素2g静脉滴注每4小时1次。或者可联合使用氨苄青霉素、庆大霉素和甲硝唑500mg静脉滴注每8小时1次。 抗生素方案可根据培养结果进行修改。 此外，应在患者病情稳定，应进行子宫清宫术。出血或疑似子宫穿孔或器官损伤的患者可能需要进一步检查（例如 MRI）。