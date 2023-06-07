梭菌属是一类产芽胞、革兰染色阳性、厌氧杆菌，在废弃物、土壤、植被以及哺乳动物的胃肠道中均有分布。致病的种属产生引起组织和神经坏死的外毒素，导致病变。
(参见 厌氧菌概述。)
目前已发现了约100种Clostridium 属，其中有25～30种可以引起人和动物发病。
梭菌感染的病理生理学
致病的种属主要通过引起组织坏死和产神经外毒素导致病变。另外，在O2供应不足和pH值下降的组织中，梭状芽胞杆菌可能成为致病病原。例如原发性动脉供血不足、严重的穿透伤或积压伤后引起的组织缺血和损伤，梭菌属也可成为致病菌，引起较严重的感染。并且往往伤口越深越严重，感染梭状杆菌的可能性就越大，特别是有异物或污染存在时。
梭状芽孢杆菌病也可在注射违禁药物后发生。
人食用被梭状杆菌分泌的毒素污染的罐头食品可导致现严重的非传染性疾病。
梭状杆菌导致疾病
梭状芽胞杆菌引起的疾病（见表 与梭菌感染相关的选定病症） 包括
肉毒中毒 （因C. botulinum引起）
破伤风（由C. tetani起）
梭菌坏死性肠炎（由C型产气荚膜杆菌C. perfringenstype C引起）
中性粒细胞减少性结肠炎 （盲肠炎）（由 C. septicum引起）
与梭菌感染有关的部分疾病
病人情况
试剂
毒素
软组织感染
捻发音蜂窝组织炎，肌炎，气性坏疽、溶血
C. perfringens产气荚膜杆菌，其他
alpha毒素（磷脂酶C）、θ毒素、其他
气性坏疽，组织坏死，溶血
C. septicum
alpha-毒素, beta-毒素，透明质酸酶 gamma-毒素，败血症溶血素 delta-毒素
肠道疾病
C. perfringens type AA型产气荚膜杆菌
肠毒素
梭菌属的坏死性肠炎 （坏死性肠炎；猪痢）
C. perfringens type CC型产气荚膜杆菌
beta-毒素
艰难梭菌 （以前称为 难辨梭菌)
毒素A或B或 艰难梭菌C. difficile 混合毒素（CDT）
C. septicum, 坏疽抗毒素, ，其他
不明，可能为beta-毒素
C. septicum
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C. perfringens, C. ramosum许多其他种类
beta 毒素*
神经综合征
C. tetani
破伤风痉挛毒素
C. botulinum
肉毒杆菌毒素 A-G 和 F/A 混合
*beta-毒素是由C型产气荚膜杆菌产生, 但这些感染大多数是由不产生beta毒素的A型荚膜杆菌引起。
最常见的梭菌属感染是C. perfringens A类的轻度自限型胃肠炎，严重的梭菌属感染相对比较少见，但往往可以致命。
产气荚膜杆菌、多枝梭菌等感染可引起腹部病症，如胆囊炎、腹膜炎、阑尾破裂和肠穿孔 C. perfringens, C. ramosum,。
C. perfringens还可以引起以蜂窝织炎、肌坏死和气性坏疽为特点的肌肉坏死和软组织感染。
结肠中腐败梭菌C. septicum 经血液传播可导致皮肤和组织坏死。
梭状芽胞杆菌也出现在常见的轻度伤口感染混合菌群中；它们在其中作用尚不清楚。
日前，医院获得性厌氧菌感染在增长，尤其是手术或免疫力低下的患者。病情严重的梭状芽孢杆菌脓毒血症可伴发肠穿孔或肠梗阻。