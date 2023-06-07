致病的种属主要通过引起组织坏死和产神经外毒素导致病变。另外，在O2供应不足和pH值下降的组织中，梭状芽胞杆菌可能成为致病病原。例如原发性动脉供血不足、严重的穿透伤或积压伤后引起的组织缺血和损伤，梭菌属也可成为致病菌，引起较严重的感染。并且往往伤口越深越严重，感染梭状杆菌的可能性就越大，特别是有异物或污染存在时。

梭状芽孢杆菌病也可在注射违禁药物后发生。

人食用被梭状杆菌分泌的毒素污染的罐头食品可导致现严重的非传染性疾病。