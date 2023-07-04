屏障避孕和其他性交避孕药

屏障避孕药具包括避孕套、隔膜、宫颈帽和避孕海绵。其他包皮避孕药具包括阴道杀精剂（泡沫、药膏、凝胶、栓剂）和pH调节避孕凝胶。
安全套
使用安全套可以可靠地降低风险 性传播感染 （STIs），包括艾滋病毒感染。避孕套可以由乳胶、聚异戊二烯、聚氨酯、硅橡胶或羊肠制成。 羊肠皮安全套可阻止精子透过，但不能阻止其他许多可引起严重感染的病毒（如HIV）。因此，乳胶和合成(聚氨酯、聚异戊二烯和硅橡胶)避孕套是首选。避孕套可预防感染人类乳头状瘤病毒（HPV），从而降低患宫颈癌前病变的风险。
男用避孕方法中外置男用避孕套是除体外排精外唯一可逆的避孕方法，但后者具有较高的避孕失败率。
男用避孕套是生殖器插入前使用;顶端需排空气泡并距阴茎约1厘米以收集精液。
内置女性避孕套是包含内环和外环的阴道套;内环插入阴道，而外环置于阴道外并覆盖会阴。 女用避孕套应在性交前 8 小时内fang'zhi。 阴茎应套入外环内以确保精液收集在套袋内。
对于这两种类型的避孕套，在性交后取出阴茎时，必须注意避免避孕套内容物溢出。使用外部避孕套时，射精后应立即取出阴茎，同时将避孕套边缘牢牢固定在阴茎底部；这种预防措施可以防止避孕套滑落和精液溢出。避孕套内部较大的环应该扭转，以防止精液溢出。如出现精液溢出、避孕套滑脱或避孕套破裂，应采取紧急避孕措施。
每次性交时都应使用新的避孕套。
1 年的妊娠率为
外用（男用）避孕套：2%完全使用，18%典型使用
内部（女性）避孕套：5%用于完美使用，21%用于典型使用
阴道隔膜
阴道子宫帽是一个圆顶形的橡胶杯，有一个可弯曲的边缘，安装在宫颈、阴道上部和侧壁上。它们与杀精剂一起使用，以提供精子的有效屏障。在性交前将杀精剂涂在阴道隔膜上。在第一次性交后，在每次后续行为之前，都应在阴道内插入额外的杀精剂。阴道隔膜可以清洗并重复利用。
传统的乳胶阴道隔膜有各种尺寸。保健医生可为女性选择尺寸合适的阴道隔膜安装，使其感到舒适。分娩或体重显著变化后，传统的横膈膜需要重新安装。
单尺寸隔膜（单尺寸避孕屏障装置或SILCS隔膜）由硅胶制成，被认为是最适合的一种尺寸。它比传统的乳胶隔膜更柔软、更耐用。
阴道隔膜在性交后需留置阴道内 至少6〜8小时，但不能超过24小时。
使用常规乳胶子宫帽的第一年怀孕率在完全使用的情况下约为6%；而典型使用的情况下约为12%。SILCS隔膜的怀孕率与传统隔膜相似（1)。
子宫帽曾经被广泛使用（1940年为三分之一的女性），但到2000年代，美国只有不到1%的女性使用子宫帽。使用率的下降主要是由于开发了许多其他更有效和更易于使用的避孕方法。
宫颈帽
宫颈帽由硅胶制成，类似于子宫帽，但更小，更坚硬。
杀精霜或杀精凝胶应始终与子宫颈帽一起使用。性交前必须插入宫颈帽；它可以提前15分钟到40小时插入。性交后应保持原位至少6小时，但不得超过48小时。
妊娠率在第一年使用时为18%，完美使用时为10～13%；而经产妇的妊娠率更高，因为产后选择合适尺寸的宫颈帽较困难。
美国只有一种宫颈帽。宫颈帽有3种尺寸（小、中、大）;尺寸的选择是基于分娩史。宫颈帽需使用处方方可买到，但不需要专门定制。
避孕海绵
避孕海绵同时起到屏障和杀精剂的作用。性交前24小时放入。 性交后，避孕海绵需留置阴道内至少6小时。 最长的佩戴时间不要超过30小时。
对于初产妇，一般使用的妊娠率12％，而经产妇者为24％。
杀精剂
阴道泡沫，乳膏和栓状杀精剂包含可破坏精子细胞膜的化学屏障剂，从而阻止受精。大多数杀精剂含壬苯醇醚-9，是非处方药。这些产品的功效相似；总体而言，正确使用的妊娠率为19%，一般使用（即不一致）的妊娠率则为28%。
杀精子剂应在性交前至少10至30分钟，不超过1小时放入阴道，并在每次性交前重新使用。
因为它们避孕效果有效，杀精剂常和其他屏障避孕方式一同使用。杀精子剂不能可靠地预防性传播感染。此外，杀精剂可引起阴道的刺激，因此增加艾滋病病毒感染的风险。因此，避孕套不再使用杀精剂壬二醇-9进行润滑。
pH调节剂避孕凝胶
避孕药pH调节剂阴道凝胶改变阴道pH；这种变化使精子丧失能力，从而阻止受精。凝胶主要含有乳酸和柠檬酸。完美使用时的妊娠率为7%，典型使用时为14%。使用阴道凝胶的其他屏障方法可以提高疗效。
pH调节剂阴道凝胶应在性交前1小时内放入阴道，并在每次性交前重新涂抹。它不能有效地预防性传播感染。
参考文献
1.Schwartz JL, Weiner DH, Lai JJ, et al: Contraceptive efficacy, safety, fit, and acceptability of a single-size diaphragm developed with end-user input.Obstet Gynecol 125 (4):895–903, 2015.doi: 10.1097/AOG.0000000000000721