使用安全套可以可靠地降低风险 性传播感染 （STIs），包括艾滋病毒感染。避孕套可以由乳胶、聚异戊二烯、聚氨酯、硅橡胶或羊肠制成。 羊肠皮安全套可阻止精子透过，但不能阻止其他许多可引起严重感染的病毒（如HIV）。因此，乳胶和合成(聚氨酯、聚异戊二烯和硅橡胶)避孕套是首选。避孕套可预防感染人类乳头状瘤病毒（HPV），从而降低患宫颈癌前病变的风险。

男用避孕方法中外置男用避孕套是除体外排精外唯一可逆的避孕方法，但后者具有较高的避孕失败率。

男用避孕套是生殖器插入前使用;顶端需排空气泡并距阴茎约1厘米以收集精液。

内置女性避孕套是包含内环和外环的阴道套;内环插入阴道，而外环置于阴道外并覆盖会阴。 女用避孕套应在性交前 8 小时内fang'zhi。 阴茎应套入外环内以确保精液收集在套袋内。

对于这两种类型的避孕套，在性交后取出阴茎时，必须注意避免避孕套内容物溢出。使用外部避孕套时，射精后应立即取出阴茎，同时将避孕套边缘牢牢固定在阴茎底部；这种预防措施可以防止避孕套滑落和精液溢出。避孕套内部较大的环应该扭转，以防止精液溢出。如出现精液溢出、避孕套滑脱或避孕套破裂，应采取紧急避孕措施。

每次性交时都应使用新的避孕套。

1 年的妊娠率为