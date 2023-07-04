性兴趣/性唤起障碍的特征是性兴趣、性活动的开始、快感、想法和幻想的缺乏或减少；没有反应的欲望；和/或缺乏主观唤醒或对性刺激的身体生殖器反应——非生殖器、生殖器或两者兼而有之。
(参见女性性功能和功能障碍概述。）
有性兴趣/性唤起障碍的女性对性几乎没有兴趣，并且对性刺激没有主观或身体反应。 根据女性的年龄和关系持续时间，兴趣和性唤起能力的下降幅度大于预期。 缺乏性兴趣和无法被性唤起只有在它们使女性感到痛苦并且在整个性经历中都没有兴趣时才被认为是一种疾病。
性兴奋降低分为主观性，生殖器性或混合性。这些分类ji于临床表现，部分区别于妇女对生殖器和非生殖器刺激的反应。见下：
主观性：妇女对任何生殖器刺激或非生殖器刺激都没有感到性唤起（如亲吻，跳舞，观看色情影片，生理刺激），尽管发生了生殖器的反应（如生殖器充血）。
生殖器性：主观性性唤起发生在对非生殖器刺激（如色情影片）产生了反应，而对生殖器刺激没有反应。 这种疾病通常影响绝经后妇女。 阴道润滑和/或生殖器性敏感性降低。
混合性：对任何的性刺激的主观性性唤起下降或缺失，而且也缺乏生殖器性唤起（比如她们需要外用润滑剂，而且她们会说阴蒂不再发生勃起）。
性兴趣/唤醒障碍的病因
性兴趣/性唤起障碍的常见原因是
心理因素（例如，抑郁、焦虑、自卑、压力、 注意力不集中、伴侣之间缺乏沟通、其他关系问题）
无回报的性经历（例如，由于缺乏性技巧或需求沟通不畅）
身体因素 （例如，更年期泌尿生殖系统综合征和外阴营养不良、性激素水平变化、某些药物、疲劳、虚弱等疾病）
使用某些药物，例如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)，特别是一些抗癫痫药和beta-受体阻滞剂，会降低性兴趣，过量饮酒也会降低性兴趣。 一些慢性病（如糖尿病，多发性硬化）损害了自主神经和体神经或其他途径，造成生殖器官充血减少和敏感性降低。
激素水平的波动和变化（例如，在更年期、怀孕期间、产后、月经周期）也会影响性兴趣。例如，更年期发生的雌激素减少会导致更年期泌尿生殖系统综合症，这会导致性交困难，从而降低性兴趣。与年龄相关的减少 睾酮 会降低性欲，高催乳素血症也可能会降低（由于雌激素水平降低，也会导致性交困难）。
性刺激不足或性活动的错误环境也会导致缺乏性兴趣或性唤起。
性兴趣/唤起障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
诊断 根据 DSM-5-TR 标准，性兴趣/唤醒障碍是临床的。
标准要求以下 ≥ 3 项不存在或显著减少：
对性活动的兴趣
性或色情的幻想或想法
性活动的开始和对伴侣开始的反应
在 ≥ 75% 的性活动中兴奋或愉悦
对性内部或外部色情刺激（例如，书面、口头、视觉）的兴趣或唤醒
≥ 75% 的性活动期间有生殖器或非生殖器感觉
这些症状必须存在 ≥ 6 个月并给女性带来严重的痛苦。
如果身体或其他心理原因（包括关系困扰）可以解释这些症状，则不能做出诊断。
如果在性活动期间插入导致疼痛，则进行骨盆检查。
性兴趣/唤起障碍的治疗
教育
心理治疗
激素治疗
多学科方法最适合管理性兴趣/性唤起障碍。多学科团队可能包括性咨询师、疼痛专家、心理治疗师和物理治疗师。
关于性解剖学和性功能的教育（例如，需要在阴蒂之前刺激身体的其他部位，需要情感上的亲密和信任）可能会有所帮助。 性伴侣之间开放、不带偏见的交流是必不可少的。
有效的性刺激可能包括非身体的、身体的非生殖器和非穿透性的生殖器刺激。 临床医生可能会建议使用更强烈的色情刺激和幻想，消除干扰（例如，卧室里的电视），并采取措施改善隐私和安全感。
对于患者特异的心理因素，可能需要心理治疗（如认识—行为治疗），尽管让病人对心理因素的重要性产生简单认识本身就足以改变患者的思考和行为模式。正念认知疗法（MBCT）通常用于小部分妇女，它可以增加性唤起、性高潮和随后的性欲及动力。临床医生可能会将女性转介给性顾问或治疗师或心理治疗师。
伴随激素的原因需要有针对性的治疗——例如，局部使用雌激素治疗更年期泌尿生殖系统综合征，或使用溴隐亭治疗高泌乳素血症。 其他可能引起症状的疾病(如压力性尿失禁)也应该治疗。
雌激素治疗
全身雌激素不适用于治疗性唤起/兴趣障碍的治疗。 然而，它可用于治疗更年期症状；它可以改善情绪，帮助维持皮肤和生殖器的性敏感性和阴道润滑，并减少伴随的血管舒缩症状（例如，潮热）。其益处是提高性兴趣和性唤起。绝经后雌激素的透皮制剂通常是首选，但没有研究确定哪种制剂对性最有益。有子宫的女性除了雌激素外，还会注射黄体酮，因为没有对抗性的雌激素会增加患子宫内膜癌的风险。
医生可能会建议绝经后妇女使用雌激素插入阴道（例如，乳膏、药片、戒指）以控制更年期泌尿生殖系统综合征的症状。这些形式的 雌激素 可以保持阴道健康，但对情绪、血管舒缩症状或睡眠障碍没有帮助。
睾酮治疗
短期使用透皮睾酮对有性兴趣/性唤起障碍的绝经后妇女有效（1)。使用或不使用同步雌激素的睾酮治疗可改善性兴趣/性唤起降低的女性的性功能。主要结果是性欲增加，但唤醒和性高潮反应也有所改善。
但对于睾酮治疗的长期安全性和有效性还知之甚少。 如果开处方，则必须对相互矛盾的疗效数据和缺乏长期安全性数据进行充分解释，密切监测痤疮、多毛症和男性化等不良反应也是必不可少的。 此外，在开始睾酮治疗之前，患者的血脂和肝脏检查结果应该正常。建议共同决策。
透皮睾酮的剂量为每天 300 微克。 应在基线和 3 至 6 周后测量睾酮水平；对于绝经前女性，目标是将其水平保持在正常的年龄调整值。如果水平高于绝经前妇女的正常范围，则停止使用睾酮或减少剂量。建议将治疗限制在短期内，如果使用 6 个月后没有反应，应停止使用睾酮。由于睾酮可能对乳房组织产生影响，因此应每年定期进行乳房 X 光检查以检查乳房是否有任何变化。
目前，没有数据表明绝经前妇女使用睾酮。
不推荐口服或注射睾酮。
其他治疗
阴道内注射 prasterone（脱氢表雄酮或 DHEA 的一种制剂）可缓解更年期泌尿生殖系统综合征引起的阴道干燥和性交困难（2)，这会干扰性兴趣和性唤起； prasterone 还可以改善生殖器敏感性和性高潮。 系统性 DHEA 已被证明是无效的。 尚未在绝经前妇女中研究任何形式的 DHEA。
氟班色林是一种血清素受体激动剂/拮抗剂，可用于有女性性兴趣/性唤起障碍的绝经前妇女。然而，一项系统评价表明，其有效性和安全性的证据质量低，效果微乎其微（3）。氟班色林也有黑框警告，指出服用氟班色林和酒精的同时摄入或服用中度或强效 CYP3A4 抑制剂或有肝功能损害的患者使用氟班色林会增加低血压和晕厥的风险。服用抗抑郁药的女性被排除在氟班色林的研究之外；因此，这些女性的安全性和有效性尚不清楚。
Bremelanotide 是一种黑皮质素受体激动剂，已被批准用于治疗女性性欲低下。它在预期性活动前至少45分钟以皮下注射的方式给药。随机试验发现性欲增加，性满足事件没有增加；潜在的不良反应包括短暂性高血压和皮肤色素沉着（4, 5）。
由于使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂而有性兴趣/性唤起障碍的女性可能会受益于添加安非他酮（一种去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂）。总的来说，西地那非（一种 5 型磷酸二酯酶抑制剂）的研究并不一致，大多表明西地那非对女性无效；只有一项小型研究表明，患有 SSRI 相关性功能障碍的绝经前女性的不良性影响略有减少 (6)。
除了小型试点研究外，几乎没有证据表明振动器或阴蒂抽吸装置等装置对有性兴趣/性唤起和性高潮障碍的女性有效；但是，其中一些产品可以在柜台购买，也可以试用。
治疗参考文献
1.Achilli C, Pundir J, Ramanathan P, et al: Efficacy and safety of transdermal testosterone in postmenopausal women with hypoactive sexual desire disorder: A systematic review and meta-analysis.Fertil Steril 107:475–82, 2017.doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.10.028
2.Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al: Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause.Menopause 23 (3):243–256, 2016.doi: 10.1097/GME.0000000000000571
3.Jaspers L, Feys F, Bramer WM, et al: Efficacy and safety of flibanserin for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in women: A systematic review and meta-analysis.JAMA Intern Med 176(4):453-462, 2016.doi: 10.1001/jamainternmed.2015.8565
4.Kingsberg SA, Clayton AH, Portman D, et al: Bremelanotide for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder: Two Randomized Phase 3 Trials. Obstet Gynecol 134(5):899-908, 2019.doi:10.1097/AOG.0000000000003500
5.Clayton AH, Kingsberg SA, Portman D, et al: Safety Profile of Bremelanotide Across the Clinical Development Program.J Womens Health (Larchmt) 31(2):171-182, 2022.doi:10.1089/jwh.2021.0191
6.Nurberg HG, Hensley PL, Heiman JR, et al: Sildenafil treatment of women with antidepressant-associated sexual dysfunction: A randomized controlled trial.JAMA 300 (4):395–04, 2008. doi: 10.1001/jama.300.4.395