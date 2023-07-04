性兴趣/性唤起障碍的特征是性兴趣、性活动的开始、快感、想法和幻想的缺乏或减少；没有反应的欲望；和/或缺乏主观唤醒或对性刺激的身体生殖器反应——非生殖器、生殖器或两者兼而有之。

(参见女性性功能和功能障碍概述。）

有性兴趣/性唤起障碍的女性对性几乎没有兴趣，并且对性刺激没有主观或身体反应。 根据女性的年龄和关系持续时间，兴趣和性唤起能力的下降幅度大于预期。 缺乏性兴趣和无法被性唤起只有在它们使女性感到痛苦并且在整个性经历中都没有兴趣时才被认为是一种疾病。

性兴奋降低分为主观性，生殖器性或混合性。这些分类ji于临床表现，部分区别于妇女对生殖器和非生殖器刺激的反应。见下：

主观性： 妇女对任何生殖器刺激或非生殖器刺激都没有感到性唤起（如亲吻，跳舞，观看色情影片，生理刺激），尽管发生了生殖器的反应（如生殖器充血）。

生殖器性： 主观性性唤起发生在对非生殖器刺激（如色情影片）产生了反应，而对生殖器刺激没有反应。 这种疾病通常影响绝经后妇女。 阴道润滑和/或生殖器性敏感性降低。

混合性：对任何的性刺激的主观性性唤起下降或缺失，而且也缺乏生殖器性唤起（比如她们需要外用润滑剂，而且她们会说阴蒂不再发生勃起）。

性兴趣/唤醒障碍的病因 性兴趣/性唤起障碍的常见原因是 心理因素（例如，抑郁、焦虑、自卑、压力、 注意力不集中、伴侣之间缺乏沟通、其他关系问题）

无回报的性经历（例如，由于缺乏性技巧或需求沟通不畅）

身体因素 （例如，更年期泌尿生殖系统综合征和外阴营养不良、性激素水平变化、某些药物、疲劳、虚弱等疾病） 使用某些药物，例如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)，特别是一些抗癫痫药和beta-受体阻滞剂，会降低性兴趣，过量饮酒也会降低性兴趣。 一些慢性病（如糖尿病，多发性硬化）损害了自主神经和体神经或其他途径，造成生殖器官充血减少和敏感性降低。 激素水平的波动和变化（例如，在更年期、怀孕期间、产后、月经周期）也会影响性兴趣。例如，更年期发生的雌激素减少会导致更年期泌尿生殖系统综合症，这会导致性交困难，从而降低性兴趣。与年龄相关的减少 睾酮 会降低性欲，高催乳素血症也可能会降低（由于雌激素水平降低，也会导致性交困难）。 性刺激不足或性活动的错误环境也会导致缺乏性兴趣或性唤起。