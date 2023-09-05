子宫肉瘤是一组不同的、侵袭性的子宫体癌症。 常见表现包括异常子宫出血和盆腔疼痛或肿块。 对于疑似子宫肉瘤，子宫内膜活检或诊断性刮宫可以完成，但结果往往是假阴性;在子宫切除术或子宫肌瘤剥除术后，大多数肉瘤才在组织学上被确诊。 治疗方式为经腹全子宫切除加双侧输卵管卵巢切除术，对于晚期肿瘤建议化疗，有时需放疗。

子宫肉瘤很罕见，占所有子宫癌的 2% 至 5%（1）。平滑肌肉瘤和子宫内膜间质肉瘤是最常见的类型。诊断时的平均年龄为 60 岁。在美国，黑人女性子宫平滑肌肉瘤的发病率是白人女性的 2 倍。

子宫肉瘤的高危因素包括

盆腔放疗史

服用他莫昔芬

子宫肉瘤包括

平滑肌肉瘤（最常见的亚型[63％]）

内膜间质肉瘤(21%)

未分化的子宫肉瘤

罕见的子宫间叶肉瘤亚型包括

腺肉瘤

血管周上皮样细胞瘤（PEComas）

横纹肌肉瘤

癌肉瘤曾被归类为肉瘤，但现在被视为高级别上皮性肿瘤（癌）。

高级别子宫肉瘤易发生血行转移，最常转移到肺；淋巴结转移不常见。

参考文献 1.American Cancer Society: Key Statistics for Uterine Sarcoma.访问日期：2023 年 7 月 14 日。

子宫肉瘤的症状和体征 大多数肉瘤表现为异常子宫出血，少见的表现为盆腔疼痛、腹部胀满感、阴道肿块、尿频或可触及的盆腔肿块。

子宫肉瘤的诊断 多在手术切除后行组织学诊断 子宫肉瘤的症状通常提示患者应做经阴道超声检查和子宫内膜活检或扩张和刮宫术（D&C）。然而，这些检测对肉瘤的敏感性有限。子宫内膜间质肉瘤和子宫平滑肌肉瘤常常在子宫切除术或子宫肌瘤剥除术后偶然诊断。 如果术前确诊为癌症，通常需要进行CT或MRI检查。如果在手术切除后诊断为子宫肉瘤，建议进行影像学检查，并考虑再次手术探查以进行分期。 Lynch综合征（遗传性非息肉病性结直肠癌）的筛查通常不会在患者患有子宫肉瘤时进行，因为这种遗传综合征会增加子宫内膜癌的风险，而不是肉瘤。 分期 分期通过手术进行（见表FIGO子宫肉瘤的手术分期：平滑肌肉瘤和子宫内膜间质肉瘤和FIGO子宫肉瘤的手术分期：腺肉瘤）。 表格 子宫肉瘤的FIGO手术分期：平滑肌肉瘤和子宫内膜间质肉瘤 表格 表格 FIGO手术分期子宫肉瘤：腺肉瘤 表格

子宫肉瘤的预后 子宫肉瘤患者的预后通常比相同分期的子宫内膜癌患者差；当癌症扩散到子宫之外时，生存率通常很低。 在一项研究中，5年生存率为 (1) I期：51％

II期：13%

Ⅲ期：10%

Ⅳ期：3% 最常见的是，癌症局部复发，在腹部或肺。 预后参考 1.American Cancer Society: Survival Rates for Uterine Sarcoma.访问日期：2023 年 8 月 31 日。

关键点 子宫肉瘤不常见。

症状包括异常阴道出血，阴道内肿块。 盆腔疼痛、腹部胀感和尿频。

预后通常比类似分期的子宫内膜癌差。

对大多数患者进行全腹式子宫切除术、双侧输卵管卵巢切除术和辅助放射治疗。

使用内分泌治疗患有子宫内膜间质肉瘤和激素受体阳性平滑肌肉瘤的患者。

不能手术治疗的肉瘤行放疗和/或化疗