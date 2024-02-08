异常的宫颈粘液很少通过抑制精子的穿透或增加精子的破坏来损害生育能力。

（参见 不孕不育概述）

通常情况下，在月经周期的卵泡期，雌二醇水平的升高会刺激宫颈粘液从厚而粘稠为薄而稀。

宫颈黏液异常可能

排卵期阻止精子穿透宫颈黏液

破坏精子活力通过阴道内细菌量流入增多（如，宫颈炎引起的）

存在的抗精子抗体（罕见）

宫颈黏液异常很少造成不孕，除非是患有慢性宫颈炎或宫颈上皮内瘤样病变治疗后宫颈狭窄的妇女。

宫颈黏液异常的诊断 体格检查了解有无宫颈炎症和宫颈狭窄 盆腔检查了解有无宫颈炎症和宫颈狭窄如果怀疑宫颈炎是由于女性有宫颈分泌物（脓性或粘液脓性）或宫颈脆性，则进行宫颈拭子检查以检测淋病和衣原体感染。如果直径1～2mm的探针不能进入宫腔，可诊断为完全性宫颈狭窄。 为了确定是否存在有活力的精子而进行宫颈黏液的性交后检测（过去曾是不孕不育评估的常规方法），现在不再认为该方法有用 因为结果与随后的怀孕率无关。

宫颈黏液异常的治疗 抗生素，如果存在宫颈炎

有时用宫颈扩张治疗宫颈狭窄

有时宫内授精或体外受精 治疗包括宫腔内授精 和体外受精。 然而，这两种治疗对宫颈粘液异常的女性是否有效尚未得到证实。 没有证据表明，使用药物稀释粘液（如，愈创甘油醚），来提高生育能力。