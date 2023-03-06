通常治疗衣原体和淋病

在某些临床情况下，即使在收到检测结果之前，有宫颈炎体征和症状的患者也应该根据经验治疗淋病 和 衣原体。这包括患者随访不确定的情况（如急诊科、急诊诊所），或者临床怀疑度高，加快治疗可能有利于患者。治疗如下：

衣原体感染：阿奇霉素1g一次顿服，或强力霉素100mg一日两次，口服7天

淋病：头孢曲松 500 毫克 IM 一次用于体重 < 150 公斤 的患者或 1 克 IM 一次用于体重 ≥ 150 公斤 的患者加阿奇霉素 1 克口服一次（由于出现耐药性 N. gonorrhoeae 头孢菌素）

一旦病因是基于微生物检测结果而确定的，后续处理应相应地调整。

如果原因是 单纯疱疹病毒，感染通常持续终生。抗病毒药物可以控制但不能治愈这些感染。

如果经过这样的治疗后宫颈炎仍持续存在，应排除再感染衣原体和淋球菌N. gonorrhoeae，并予莫西沙星400毫克口服一天一次共7〜14天（如10天）经验治疗，以应对可能存在的 M. genitalium 感染。生殖支原体 与宫颈炎，盆腔炎，早产和不孕症有关，如果可以进行聚合酶链反应（PCR）检测，则应在非淋菌性非衣原体宫颈炎患者中进行调查。

如果病因是细菌性传播感染，则应同时对性伴侣进行检测和治疗。患者在本人及性伴侣的感染治愈前禁止性交。

所有确诊患有衣原体或淋病的女性以及诊断患有滴虫病的女性都应在治疗后 3 个月接受检测，因为再感染很常见。