宫颈炎是宫颈的感染性或非感染性炎症。表现可能包括宫颈或阴道分泌物、宫颈红斑和脆弱。诊断是通过宫颈感染检查进行的。妇女检测阴道炎和盆腔炎感染原因，有时经验性治疗衣原体感染和淋病。
急性宫颈炎通常是由感染引起的；慢性宫颈炎通常不具有传染性。宫颈炎可上行感染并引起子宫内膜炎和盆腔炎（PID）。
宫颈炎的病因
宫颈炎的症状和体征
宫颈炎可能不会出现症状。最常见的症状是阴道分泌物和月经间期或性交后阴道出血。有些女性有性交困难。
By permission of the publisher.摘自 Goldfarb A.In Atlas of Clinical Gynecology: Pediatric and Adolescent Gynecology.Edited by M Stenchever (series editor) and AF Goldfarb.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
检查结果可包括脓性或粘液脓性分泌物，宫颈脆性（例如用棉签接触宫颈后出血），宫颈红斑和水肿。
宫颈炎的诊断
治疗宫颈炎
通常治疗衣原体和淋病
在某些临床情况下，即使在收到检测结果之前，有宫颈炎体征和症状的患者也应该根据经验治疗淋病 和 衣原体。这包括患者随访不确定的情况（如急诊科、急诊诊所），或者临床怀疑度高，加快治疗可能有利于患者。治疗如下：
衣原体感染：阿奇霉素1g一次顿服，或强力霉素100mg一日两次，口服7天
淋病：头孢曲松 500 毫克 IM 一次用于体重 < 150 公斤 的患者或 1 克 IM 一次用于体重 ≥ 150 公斤 的患者加阿奇霉素 1 克口服一次（由于出现耐药性 N. gonorrhoeae 头孢菌素）
一旦病因是基于微生物检测结果而确定的，后续处理应相应地调整。
如果原因是 单纯疱疹病毒，感染通常持续终生。抗病毒药物可以控制但不能治愈这些感染。
如果经过这样的治疗后宫颈炎仍持续存在，应排除再感染衣原体和淋球菌N. gonorrhoeae，并予莫西沙星400毫克口服一天一次共7〜14天（如10天）经验治疗，以应对可能存在的 M. genitalium 感染。生殖支原体 与宫颈炎，盆腔炎，早产和不孕症有关，如果可以进行聚合酶链反应（PCR）检测，则应在非淋菌性非衣原体宫颈炎患者中进行调查。
如果病因是细菌性传播感染，则应同时对性伴侣进行检测和治疗。患者在本人及性伴侣的感染治愈前禁止性交。
所有确诊患有衣原体或淋病的女性以及诊断患有滴虫病的女性都应在治疗后 3 个月接受检测，因为再感染很常见。
关键点
急性宫颈炎通常由性传播感染引起，可预示盆腔炎。
感染可能没有症状；症状可能包括阴道分泌物、经间期和性交后阴道出血。
检测女性衣原体感染，淋病，细菌性阴道炎和滴虫。
初诊时应治疗多数妇女衣原体感染和淋病。